Ο Σταύρος Θεοδωράκης σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον καναπέ της εκπομπής «Studio στις 3».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3» βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου ο Σταύρος Θεοδωράκης, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής, με αφορμή την πρεμιέρα της εκπομπής «Πρωταγωνιστές» στον ΣΚΑΙ, μίλησε για την επαγγελματική του πορεία, αποκαλύπτοντας παράλληλα τον λόγο για τον οποίο αποφάσισε να αλλάξει τηλεοπτική στέγη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Σταύρος Θεοδωράκης τόνισε ότι δεν έχει σκοπό να ασχοληθεί εκ νέου με την πολιτική και την εστίαση, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Δεν θα ξανά ασχοληθώ με την πολιτική. Όχι βέβαια, ούτε με την εστίαση… Τα έκανα. Στην πολιτική ήταν σαν μία δεύτερη θητεία, αυτή είναι η άποψή μου, το έκανα γιατί πίστευα ότι θα ήμουν χρήσιμος στην κοινωνία», ανέφερε αρχικά.

Σε άλλο σημείο, ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην ενασχόλησή του με την εστίασε και την απόφασή του να απέχει στο εξής από τον συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο: «Για το φαγητό το έκανα από πείσμα. Γιατί μου έλεγαν ‘τι ωραίο κρητικό φαγητό’ σε κάποια εστιατόρια και εγώ έλεγα: ‘τι μάπα φαγητό είναι αυτό, πάμε να σας δείξω πώς είναι τα κρητικά φαγητά’. Αλλά αυτό τελείωσε γιατί και η μητέρα μου πια δεν μπορεί να μαγειρεύει, ούτε οι φιλενάδες της που μαγείρευαν εκεί, οπότε δεν θα το ξανά κάνω».

Σταύρος Θεοδωράκης για την αλλαγή των «Πρωταγωνιστών»: «Θέλω να βλέπω ότι αυτοί που είναι στα κανάλια δεν χάνουν το ενδιαφέρον τους για τη δουλειά μου»

Η εκπομπή «Πρωταγωνιστές» με τον Σταύρο Θεοδωράκη κάνουν πρεμιέρα αύριο, Τρίτη, στις 23:20, στον ΣΚΑΙ.

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«Θέλω να βλέπω ότι αυτοί που είναι στα όποια κανάλια δεν χάνουν το ενδιαφέρον τους για τη δουλειά μου. Θέλω να με θέλουν, αλλά να θέλουν αυτό…», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Θεοδωράκης.

Σε άλλο σημείο, αποκάλυψε ένα από τα δεδομένα της προηγούμενης τηλεοπτικής σεζόν που τον «πλήγωσαν», αναφέροντας ότι ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για εκείνον το γεγονός ότι η εκπομπή του άλλαξε ημέρα προβολής χωρίς να ερωτηθεί:

«Ένα από τα… Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι’ αυτό, θα το πω πολύ σεμνά. Η εκπομπή μου πέρυσι άλλαξε δύο – τρεις φορές ημέρα μετάδοσης χωρίς να ρωτηθώ. Αυτό με πλήγωσε πολύ, θέλω να καταλαβαίνουν και αυτοί που έχουν τα κανάλια και όλοι μας ότι κάποιοι καταθέτουμε κομμάτια του εαυτού μας, ξενύχτια επί ξενυχτιών για να βγάλουμε μία εκπομπή… Ο κόσμος θα αποφασίσει αν είναι καλή ή κακή. Αλλά μας πονάει το υλικό που βγάζουμε… Προφανώς είμαστε προϊόντα, αλλά πρέπει να αισθάνεσαι ότι σε θέλουν, σε αγαπούν και σε φροντίζουν».

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