Ένας θυελλώδης έρωτας, μία αγάπη, ένας χωρισμός και μία συνεργασία ετών που μετατράπηκε σε μία κόντρα δίχως τέλος.

Για περισσότερο από πέντε δεκαετίες, ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βίσση αποτελούσαν ένα από τα πιο αγαπημένα μουσικά δίδυμα της ελληνικής μουσικής σκηνής, με τον έρωτά τους, τον χωρισμό τους, αλλά και τη μετέπειτα ζωή τους να απασχολούν διαχρονικά το κοινό.

Οι δυο τους, αν και αποφάσισαν να πάρουν διαφορετικούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή, είχαν ταυτιστεί καλλιτεχνική, με τον μουσικοσυνθέτη να υπογράφει ένα μεγάλο ποσοστό του ρεπερτορίου της τραγουδίστρια.

Ωστόσο, η τελευταία συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, φέρεται να στάθηκε η αφορμή για τα όσα ακολούθησαν και συνεχίζουν να απασχολούν.

Η σχέση τους έχει έρθει ξανά στο επίκεντρο και την επικαιρότητα, με την κόντρα τους να έχει δημιουργήσει έντονες συζητήσεις για το τι μπορεί να έχει συμβεί μεταξύ τους.

Τις τελευταίες ημέρες η Άννα Βίσση, αλλά και ο Νίκος Καρβέλας, προχωρούν σε δημόσιες τοποθετήσεις, με τη σχέση τους να μπαίνει στο κάδρο.

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Πριν από όλα όμως, την δεκαετία του 1970, υπήρξαν δύο άνθρωποι ερωτευμένοι μεταξύ τους και με τη μουσική.

Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε το 1983 και μέσα στον ίδιο χρόνο υποδέχθηκαν στη ζωή την κόρη τους, Σοφία.

Το 1992 χώρισαν, με την αμοιβαία αγάπη και την καλλιτεχνική συνεργασία να συνεχίζουν να υπάρχουν.

Μέσα από το ανατρεπτικό reality show που αποκάλυπτε άγνωστα στοιχεία της ζωής της Άννας Βίσση, οι δύο καλλιτέχνες μοιράζονταν με το κοινό αναμνήσεις μίας ζωής.

Η πρόταση γάμου μέσα από τα μάτια της Άννας Βίσση

Στο reality είχαν συμπεριληφθεί στιγμιότυπα από παλαιότερες συνεντεύξεις της Βίσση και του Καρβέλα, με την ερμηνεύτρια να περιγράφει σε μία από αυτές την αναπάντεχη πρόταση γάμου που δέχθηκε από τον τότε σύντροφό της.

Όπως περιέγραψε βρίσκονταν σε δύο διαφορετικά αυτοκίνητα, οδηγούσαν και τότε ο Νίκος Καρβέλας της φώναξε: «Με παντρεύεσαι;», με την Βίσση να απαντά καταφατικά. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

«Ήταν θυελλώδης ο έρωτάς μου με τον Καρβέλα», δήλωνε η Άννα Βίσση.

Η ερμηνεύτρια, σε δηλώσεις της χαρακτήριζε «αστεία» την πρόταση γάμου που δέχθηκε από τον τότε αγαπημένο της, περιγράφοντας:

«Η πρόταση ήταν αστεία, δηλαδή, ήμασταν σε δύο αυτοκίνητα και μου λέει ο Νίκος από το τζάμι ‘Με παντρεύεσαι;’ του λέω ‘ναι’».

«Μου έβγαλε την πίστη, αλλά τελικά ο επιμένων… Κυπριακά», είχε αναφέρει κάποτε ο Νίκος Καρβέλας.

Δείτε το βίντεο μετά το 24ο λεπτό

{https://www.youtube.com/watch?v=eCh5KyUupBE&t=2100s}