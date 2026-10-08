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Μία κόντρα δίχως τέλος. Οι 16 επιτυχίες που δεν φέρουν την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα.

Νέα διάσταση έχει πάρει η κόντρα μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, με τη σχέση των δύο καλλιτεχνών να βρίσκεται στον «αέρα» και στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Η σχέση τους αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δημιουργικά δίδυμα για το ελληνικό τραγούδι, με τον Νίκο Καρβέλα να υπογράφει τη συντριπτική πλειοψηφία των μεγάλων επιτυχιών της Άννας Βίσση.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, πρόκειται για περισσότερα από 400 τραγούδια, τα οποία αποτελούν βασικό μέρος του ρεπερτορίου της.

Μάλιστα, σε πρόσφατη ανακοίνωση του μουσικοσυνθέτη, αναφέρεται ότι στη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση που πραγματοποιήθηκε στο ΟΑΚΑ, τα 47 από τα 50 τραγούδια που ακούστηκαν αποτελούν δικές του δημιουργίες.

Η Άννα Βίσση ωστόσο, είχε ξεκινήσει την καριέρα της αρκετά χρόνια πριν από την συνάντησή της με τον Νίκο Καρβέλα, περίπου το 1973.

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Ως εκ τούτου, στην καλλιτεχνική της πορεία φαίνεται να έχει συνεργαστεί και με άλλους συνθέτες, με μερικά από τα τραγούδια να θεωρούνται διαχρονικές επιτυχίες.

Οι επιτυχίες της Άννας Βίσση που δεν υπογράφει ο Νίκος Καρβέλας

Το απόγευμα της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, μέσα από την εκπομπή «Στούντιο 4», προβλήθηκε ένα σύντομο απόσπασμα στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιτυχίες της Άννας Βίσση, που, όμως, δεν φέρουν την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα:

• Στην Πυρά, τη μουσική υπογράφει ο Alex Papaconstantinou και τους ελληνικούς στίχους η Μυρτώ Κοντοβά.

• «Αλήτισσα Ψυχή», που υπογράφουν Γιάννης Κυφωνίδης και στίχους Βάγια Καλατζή.

• «Μόνη μου», σε σύνθεση του Βασίλη Κελαϊδή και στίχους Νίκου Βαξεβανέλη.

• «Μεθυσμένη Πολιτεία», του Μιχάλη (Μανώλη) Μικελή

• «Τρένο». Το «Τρένο», από τις «Παράξενες Εικόνες», είναι σε μουσική Vangelis Vasileiou και στίχους Sofi Pappa.

• «Όσο έχω φωνή», σε μουσική και στίχους του Φίλιππου Νικολάου

• «Αυτός που περιμένω», σε μουσική Σπύρου Βλασσόπουλου και στίχους Δημήτρη Ιατρόπουλου.

• «Ας κάνουμε απόψε μιαν αρχή» σε μουσική και στίχους της Δώρας Γεωργιάδη

• «Έχω πεθάνει για σένα», από τις «Παράξενες Εικόνες» του 2003, έχει μουσική και στίχους του Χριστόδουλου Σιγανού.

• «Εγώ μωρό μου», σύνθεση του Peter Carties και στίχους της Ναταλίας Γερμανού και του Alex Simon Παπακωνσταντίνου.

• «Σχιζοφρένεια», σε μουσική του Νίκου Τερζή και στίχους Αντώνη Παππά.

• «Σ' αγαπώ (Αχ περιστέρι μου), του Σταύρου Κουγιουμτζή και Άκος Δασκαλόπουλος

• «Κίτρινι γαλάζιο και μενεξεδί, του Τάκη Μπουγά και Γιάννη Καλαμίτσι.

• «Απαγορευμένο», Patrick Leonard και Kara DioGuardi, σε στίχους της Ελεάνα Βραχάλη.

• «Από μακριά και αγαπημένοι», σε μουσική της ίδιας της Άννας Βίσση και στίχους της Μυρτούς Κοντοβά.

• «Κόντρα», σε μουσική του Dan Wilson και ελληνικούς στίχους της Μυρτώς Κοντοβά.

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