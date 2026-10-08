Η σχέση της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δημιουργικά δίδυμα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.

Ο Νίκος Καρβέλας έχει υπογράψει τη συντριπτική πλειονότητα των μεγάλων επιτυχιών της Άννας Βίσση. Πρόκειται για περισσότερα από 400 τραγούδια, τα οποία αποτελούν βασικό μέρος του ρεπερτορίου της. Μάλιστα, σε πρόσφατη ανακοίνωσή του, ο συνθέτης είχε επισημάνει ότι από τα 50 τραγούδια που ερμήνευσε η Άννα Βίσση στη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, τα 47 ήταν δικές του δημιουργίες.

Η σχέση της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δημιουργικά δίδυμα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Για δεκαετίες, οι δυο τους συνδέθηκαν με δεκάδες επιτυχίες, με τον Καρβέλα να υπογράφει μεγάλο μέρος του ρεπερτορίου που έκανε τη Βίσση σημείο αναφοράς της ελληνικής ποπ μουσικής.

Η συναυλία της στο ΟΑΚΑ και όσα ακολούθησαν έφεραν αυτή τη συνεργασία ξανά στο επίκεντρο.

Μέσα σε αυτή τη δημόσια συζήτηση, υπάρχει όμως και μια διαφορετική πλευρά: τα τραγούδια που ερμήνευσε η Άννα Βίσση και δεν γράφτηκαν από τον Νίκο Καρβέλα.

Πριν από τον Καρβέλα

Η καλλιτεχνική διαδρομή της Άννας Βίσση είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν από τη γνωριμία και τη συνεργασία της με τον Νίκο Καρβέλα.

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Στα πρώτα βήματα της πορείας της συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού. Ανάμεσά τους ήταν ο Σταύρος Κουγιουμτζής, ενώ το 1977 κέρδισε το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το

«Ας κάνουμε απόψε μια αρχή», σε μουσική Δώρου Γεωργιάδη.

«Ας κάνουμε απόψε μια αρχή»

{https://www.youtube.com/watch?v=9qmNgZLH9i4}

Ακολούθησαν τραγούδια όπως το «Αυτός που περιμένω» του Σπύρου Βλασσόπουλου και το «Κίτρινο γαλάζιο» του Τάκη Μπουγά, σε μια περίοδο κατά την οποία η Βίσση διαμόρφωνε σταδιακά τη δική της θέση στη δισκογραφία.

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{https://www.youtube.com/watch?v=clI2LAL9f3I&list=RDclI2LAL9f3I&start_radio=1}

Τα πέντε τραγούδια του ΟΑΚΑ

Με βάση τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά για το πρόγραμμα της συναυλίας στο ΟΑΚΑ, τα πέντε τραγούδια από τα 50 που δεν είχαν δημιουργική υπογραφή του Νίκου Καρβέλα ήταν τα «Κόντρα», «Έχω πεθάνει για σένα», «Στην Πυρά», «Τρένο» και «Όσο έχω φωνή».

«Κόντρα»

Το «Κόντρα» έχει μουσική του Dan Wilson και ελληνικούς στίχους της Μυρτώς Κοντοβά. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Απαγορευμένο» του 2008.

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«Έχω πεθάνει για σένα»

Το «Έχω πεθάνει για σένα», από τις «Παράξενες Εικόνες» του 2003, έχει μουσική και στίχους του Χριστόδουλου Σιγανού.

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«Στην Πυρά»

Στο «Στην Πυρά», επίσης από το «Απαγορευμένο», τη μουσική υπογράφει ο Alex Papaconstantinou και τους ελληνικούς στίχους η Μυρτώ Κοντοβά.

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«Τρένο»

Το «Τρένο», από τις «Παράξενες Εικόνες», είναι σε μουσική Vangelis Vasileiou και στίχους Sofi Pappa.

{https://www.youtube.com/watch?v=q25eeb9YyNY&list=RDq25eeb9YyNY&start_radio=1}

«Όσο έχω φωνή»

Τέλος, το «Όσο έχω φωνή», από το άλμπουμ «Ναι» του 1980, έχει μουσική και στίχους του Filippos Nikolaou.

{https://www.youtube.com/watch?v=uIE_J5Sv-Js&list=RDuIE_J5Sv-Js&start_radio=1}