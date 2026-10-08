Δεν έχει τέλος η κόντρα μεταξύ Βίσση και Καρβέλα. Ωστόσο ασφαλιστικά μέτρα δεν κατατέθηκαν.

Σε ιδιαίτερα σοβαρή φάση περνά η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση, καθώς στο προσκήνιο έρχεται πλέον και το ζήτημα της ερμηνείας των τραγουδιών του συνθέτη από την τραγουδίστρια.

Μπορεί το πρωί να εμφανίστηκαν δημοσιεύματα για ασφαλιστικά μέτρα, όμως αυτά δεν έχουν κατατεθεί, άρα δεν υπάρχει απαγόρευση της ερμηνείας των τραγουδιών του συνθέτη στην Άννα Βίσση. Η νέα εξέλιξη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο Νίκος Καρβέλας έχει συνδέσει το όνομά του με ένα πολύ μεγάλο μέρος της δισκογραφίας της Άννας Βίσση.

Μάλιστα, σε προηγούμενη ανακοίνωσή του είχε επισημάνει ότι από τα 50 τραγούδια που ερμήνευσε η τραγουδίστρια στη συναυλία του ΟΑΚΑ, τα 47 ήταν δικές του δημιουργίες.

Η δήλωση του Νίκου Καρβέλα

Στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» προβλήθηκε νέα μακροσκελής ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα, η οποία εκτείνεται σε έξι σελίδες και έρχεται ως νέα απάντηση στην Άννα Βίσση και στη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει μετά τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε η Σίσσυ Χρηστίδου, η ανακοίνωση του συνθέτη αναφέρεται μεταξύ άλλων στις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η μεγάλη συναυλία, αλλά και στη μεταξύ τους σχέση.

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Ιδιαίτερα αιχμηρό είναι το σημείο στο οποίο, σύμφωνα με την εκπομπή, ο Νίκος Καρβέλας υποστηρίζει ότι η Άννα Βίσση θα πρέπει να «ξεκινήσει από το μηδέν», εφόσον επιλέξει τον συγκεκριμένο δρόμο.

Όπως σημειώνει, «είναι χονδροειδές ψέμα» ότι ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. «Ζήτησα την ίδια αμοιβή που είχα λάβει βάσει της πάγιας συμφωνίας μου με την Άννα για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο».

«Η θέση τους, αποφεύγω συνειδητά σκληρότερο χαρακτηρισμό, ήταν η εξής: ή παίρνεις τα μισά ή δεν παίρνεις τίποτα. Και μάλιστα τα μισά υπό τον όρο να μη μιλήσω ποτέ αρνητικά για την Άννα. Αρνήθηκα κατηγορηματικά, μη δεχόμενος, όπως έχω αναφέρει στο δελτίο Τύπου μου, να παραιτηθώ την ελευθερία της γνώμης μου και να την ανταλλάξω με χρήμα».

Ο γνωστός συνθέτης σημειώνει ακόμη πως «τα περί δήθεν απειλών μου να διασύρω και να καταστρέψω την Άννα σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο είναι αστειότητες και ψεύδη».

«Γιατί να καταστρέψω την Άννα; Να τη διασύρω; Για ποιο λόγο και με ποιο κίνητρο ή επιχείρημα; Η Άννα είναι, όπως έχω ξαναπεί, ελεύθερη να επιλέξει τον δρόμο της κι εγώ να συνεχίσω να ακολουθώ τον δικό μου».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlzahdjaqr1t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αναλυτικά η απάντηση του Νίκου Καρβέλα

«Η Άννα Βίσση, μιλώντας προφανώς και εξ ονόματος της εταιρείας παραγωγής, εξέδωσε χθες μια δημόσια ανακοίνωση ως απάντηση στο δελτίο Τύπου μου. Αυτά είναι όσα έχω να πω για την ώρα. Η εταιρεία παραγωγής και η Άννα υποστηρίζουν ότι ήμουν ενήμερος για τη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο και περήφανος για αυτό που θα παρουσίαζαν.

Ενήμερος για το ίδιο το προαποφασισμένο ερήμην μου γεγονός ήμουν, όπως ενήμερη ήταν και όλη η Ελλάδα. Περήφανος, όχι. Και δεν υπήρξα ούτε είμαι περήφανος, όχι μόνο για το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και για την ανοχή που ανοήτως επέδειξα σε συμπεριφορές όπως αυτή της Άννας και της κυρίας Μέρμηγκα-Κούστα, οι οποίες άλλωστε μου απαγόρευσαν να έχω οποιοδήποτε ρόλο δημιουργικό ή συμβουλευτικό στη συγκεκριμένη συναυλία, προφανώς για να μην αλλοιώσω το είδος του θεάματος που μόνες τους είχαν προαποφασίσει να παρουσιάσουν.

Με την ανακοίνωσή της η Άννα Βίσση επιβεβαιώνει ξεκάθαρα ότι υπήρχε συμφωνία σε όλες τις συνεργασίες μας για αμοιβή μου πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων που εισπράττω μέσω του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης.

Εμμέσως, αλλά σαφώς επιβεβαιώνει επίσης ότι η ίδια ήταν απολύτως ενήμερη και ενέκρινε την ντροπιαστική και σκόπιμα προσβλητική και υποτιμητική αλλαγή της θέσης δικής μου, των οικείων και των προσκεκλημένων μου και την απειλή της απαγόρευσης εισόδου μου στο Ολυμπιακό Στάδιο εάν εμφανιζόμουν για να καθίσω στην αρχική μου θέση. Δεν θα προσθέσω τίποτα περισσότερο από το ότι αυτή δεν είναι η Άννα που εγώ ήξερα, αγάπησα και θαύμασα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlzaxn9xl5fd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Είναι χονδροειδές ψέμα ότι ζήτησα 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ζήτησα την ίδια αμοιβή που είχα λάβει βάσει της πάγιας συμφωνίας μου με την Άννα για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Επιπλέον, ασφαλώς των όποιων δικαιωμάτων είχα λαμβάνειν από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης. Αυτή και μόνο είναι η απόλυτη αλήθεια.

Η θέση τους, αποφεύγω συνειδητά σκληρότερο χαρακτηρισμό, ήταν η εξής: ή παίρνεις τα μισά ή δεν παίρνεις τίποτα. Και μάλιστα τα μισά υπό τον όρο να μη μιλήσω ποτέ αρνητικά για την Άννα. Αρνήθηκα κατηγορηματικά, μη δεχόμενος, όπως έχω αναφέρει στο δελτίο Τύπου μου, να παραιτηθώ την ελευθερία της γνώμης μου και να την ανταλλάξω με χρήμα.

Τα περί δήθεν απειλών μου να διασύρω και να καταστρέψω την Άννα σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο είναι αστειότητες και ψεύδη. Γιατί να καταστρέψω την Άννα; Να τη διασύρω; Για ποιο λόγο και με ποιο κίνητρο ή επιχείρημα; Η Άννα είναι, όπως έχω ξαναπεί, ελεύθερη να επιλέξει τον δρόμο της κι εγώ να συνεχίσω να ακολουθώ τον δικό μου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlzaxn9xl5fd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Εγώ ως δημιουργός ακολουθώ τις υποδείξεις του δημιουργικού μου γίγνεσθαι. Ποτέ μου δεν συμβιβάστηκα, ποτέ μου δεν έσκυψα το κεφάλι και ποτέ μου δεν εξαγοράστηκα. Προτιμώ λοιπόν την οικονομική μου αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία. Εν τέλει μία είναι η πικρή αλήθεια. Η Άννα με τη συμπεριφορά της και τις επιλογές όψιμων συνεργατών και φίλων έθεσε συνειδητά και ίσως προγραμματισμένα τον εαυτό της εκτός πλαισίου οποιασδήποτε καλλιτεχνικής μας συνεργασίας στο μέλλον».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlzazhmfmn5d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η σκληρή απάντηση της Βίσση στον Καρβέλα: «Απαίτησε 1,5 εκατ. ευρώ και απείλησε ότι θα με καταστρέψει – Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ για ντροπή»

Η Άννα Βίσση με ανακοίνωσή της είχε στραφεί εναντίον του Νίκου Καρβέλα, μετά τη δημόσια τοποθέτησή του για τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ. Η τραγουδίστρια στην ανακοίνωσή της απέρριψε όσα υποστηρίζει ο επί χρόνια στενός της συνεργάτης της, και έκανε λόγο για «υποκρισία και λαϊκισμό» ενώ προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι λίγες ημέρες πριν από τη συναυλία ο συνθέτης, απαίτησε 1,5 εκατ. ευρώ και την απείλησε ότι θα την «καταστρέψει προσωπικά και καλλιτεχνικά».

Παράλληλα, περιέγραψε τη βαθιά προσωπική απογοήτευσή της από έναν άνθρωπο που, όπως αναφέρει, θεωρούσε επί δεκαετίες φίλο, συνεργάτη και οικογένειά της.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή της:

«Ένα δελτίο τύπου τεσσάρων σελίδων, γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό, με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωττία του Νίκου, που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθει. Εσύ μιλάς για συντριβή. Εγώ μιλάω για ντροπή.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Ο Νίκος Καρβέλας πριν τη συναυλία, άφηνε όλους, και κυρίως εμένα, να πιστεύουμε πως ήταν περήφανος για αυτό που θα παρουσίαζα. Κάτι που και ο ίδιος θεωρούσε ως φυσική μου εξέλιξη μετά από τις συναυλίες στο Ηρώδειο και το Καλλιμάρμαρο. Ήταν δε πλήρως ενήμερος και σύμφωνος για το όραμα του ΟΑΚΑ, αυτό που σήμερα υποτιμητικά αποκαλεί «φαραωνικό υπερθέαμα».

Ποτέ δεν εξέφρασε σε εμένα κάποια ένσταση ούτε για την παραγωγή και τον τρόπο παρουσίασης του έργου του, αλλά ούτε και για τις τιμές των εισιτηρίων όπως υποκριτικά αναφέρεται στη δήλωσή του. Άποψη δεν είχε άλλωστε ούτε τα προηγούμενα χρόνια για τις τιμές των εισιτηρίων στις εκάστοτε συναυλίες μου, ούτε και για τις τιμές στα νυχτερινά κέντρα όπου εμφανιζόμουν, ενώ λάμβανε κατά περίπτωση αμοιβή επί των κερδών μου, πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων του, ως αναγνώριση της καλλιτεχνικής μας συνεργασίας, παρότι εδώ και πολλά χρόνια δεν συμμετείχε στην προετοιμασία αυτών.

Έκπληκτη λοιπόν, πληροφορήθηκα τρία εικοσιτετράωρα πριν από τη συναυλία, ότι αιφνιδιαστικά και παράλογα απαίτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ωρών, θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας.

Την επόμενη μέρα και όταν πλέον συνειδητοποίησε ότι δεν είχε καμία δυνατότητα να εμποδίσει τη συναυλία, τα βέλη του στράφηκαν προς το πρόσωπό μου και διατύπωσε ευθείες απειλές μέσω της αδελφής μου Νίκης, και ενώπιον μαρτύρων, ότι θα με διέσυρε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι θα με κατέστρεφε προσωπικά και καλλιτεχνικά, ώστε «να μην τολμώ να βγω από το σπίτι μου», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Και εδώ θέλω να πω ότι όλα αυτά τα ξεστόμισε ο άνθρωπος που τους τελευταίους έξι μήνες και ενώ είχε οικονομική ανάγκη, έτρεξα εγώ να τον εξυπηρετήσω, όπως έκανα άλλωστε μια ζωή. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Μεγάλο μέρος αυτού, δόθηκε από τον Γιάννη Κούστα προς διευκόλυνση της κατάστασης, με τη δέσμευση του Νίκου Καρβέλα της επιστροφής των χρημάτων.

Είναι λοιπόν παράλογο ότι κατόπιν αυτής της εκβιαστικής και απειλητικής συμπεριφοράς έγινε αλλαγή των θέσεων του και των καλεσμένων του τη βραδιά της συναυλίας; Πώς θα μπορούσε η παραγωγή να ανεχθεί δίπλα της την παρουσία του ανθρώπου που μόλις την προηγούμενη ημέρα επέδειξε τέτοια συμπεριφορά;

Επίσης, αυτό που με σοκάρει είναι το γεγονός πως ο ίδιος άνθρωπος που είχα δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια, που θεωρούσα φίλο μου, συνεργάτη μου και οικογένειά μου, διάλεξε τη συγκεκριμένη στιγμή και πριν το σημαντικότερο εγχείρημα της καριέρας μου, να μου δημιουργήσει αφόρητη ψυχολογική πίεση, στην οποία μόνο εγώ ξέρω πως μπόρεσα να ανταπεξέλθω. Αυτό το χρωστάω στην αγάπη και την πίστη του κόσμου που εκείνο το βράδυ με παρέσυρε στο πιο όμορφο μουσικό ταξίδι της ζωής μου.

Όσο για τη «φίμωση» που αναφέρει, δεν έγινε καμία τέτοια προσπάθεια εκ μέρους μου. Το μόνο που επιχείρησα να διασφαλίσω είναι ότι δε θα προχωρούσε σε καμία απόπειρα συκοφαντικής δυσφήμισης προς το πρόσωπό μου, μάλιστα με τη δέσμευση ότι δε θα έκανα κάτι αντίστοιχο κι εγώ. Άλλωστε δεν έχω κάτι να κρύψω και δεν ανέχομαι πλέον να εκβιάζομαι συναισθηματικά και να χειραγωγούμαι. Όσοι θέλουν μπορούν να κρατήσουν τη γεμάτη ψέματα και αντιφάσεις εκδοχή του Νίκου Καρβέλα, εγώ θα κρατήσω την αλήθεια, η οποία με χαρακτηρίζει σαν άνθρωπο και σαν καλλιτέχνιδα από την αρχή της καριέρας μου.

Τελικά, για μένα ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό απ’ όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ.

Αυτή είναι η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που κάνω σχετικά με αυτό το θέμα.

Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει… Άννα Βίσση».