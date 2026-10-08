«Ποτέ μου δεν συμβιβάστηκα, ποτέ μου δεν έσκυψα το κεφάλι και ποτέ μου δεν εξαγοράστηκα. Προτιμώ λοιπόν την οικονομική μου αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία».

Την απάντηση του στην ανακοίνωση της Άννας Βίσση δίνει σήμερα ο Νίκος Καρβέλας, που πρώτος αποφάσισε να «σπάσει τη σιωπή του» και να επιβεβαιώσει τις παρασκηνιακές διαφωνίες του πρώην ζευγαριού για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Όπως σημειώνει, «είναι χονδροειδές ψέμα» ότι ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. «Ζήτησα την ίδια αμοιβή που είχα λάβει βάσει της πάγιας συμφωνίας μου με την Άννα για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο».

«Η θέση τους, αποφεύγω συνειδητά σκληρότερο χαρακτηρισμό, ήταν η εξής: ή παίρνεις τα μισά ή δεν παίρνεις τίποτα. Και μάλιστα τα μισά υπό τον όρο να μη μιλήσω ποτέ αρνητικά για την Άννα. Αρνήθηκα κατηγορηματικά, μη δεχόμενος, όπως έχω αναφέρει στο δελτίο Τύπου μου, να παραιτηθώ την ελευθερία της γνώμης μου και να την ανταλλάξω με χρήμα».

Ο γνωστός συνθέτης σημειώνει ακόμη πως «τα περί δήθεν απειλών μου να διασύρω και να καταστρέψω την Άννα σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο είναι αστειότητες και ψεύδη».

«Γιατί να καταστρέψω την Άννα; Να τη διασύρω; Για ποιο λόγο και με ποιο κίνητρο ή επιχείρημα; Η Άννα είναι, όπως έχω ξαναπεί, ελεύθερη να επιλέξει τον δρόμο της κι εγώ να συνεχίσω να ακολουθώ τον δικό μου».

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Αναλυτικά η απάντηση του Νίκου Καρβέλα

«Η Άννα Βίσση, μιλώντας προφανώς και εξ ονόματος της εταιρείας παραγωγής, εξέδωσε χθες μια δημόσια ανακοίνωση ως απάντηση στο δελτίο Τύπου μου. Αυτά είναι όσα έχω να πω για την ώρα. Η εταιρεία παραγωγής και η Άννα υποστηρίζουν ότι ήμουν ενήμερος για τη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο και περήφανος για αυτό που θα παρουσίαζαν.

Ενήμερος για το ίδιο το προαποφασισμένο ερήμην μου γεγονός ήμουν, όπως ενήμερη ήταν και όλη η Ελλάδα. Περήφανος, όχι. Και δεν υπήρξα ούτε είμαι περήφανος, όχι μόνο για το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και για την ανοχή που ανοήτως επέδειξα σε συμπεριφορές όπως αυτή της Άννας και της κυρίας Μέρμηγκα-Κούστα, οι οποίες άλλωστε μου απαγόρευσαν να έχω οποιοδήποτε ρόλο δημιουργικό ή συμβουλευτικό στη συγκεκριμένη συναυλία, προφανώς για να μην αλλοιώσω το είδος του θεάματος που μόνες τους είχαν προαποφασίσει να παρουσιάσουν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlza2wuq3z1d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Με την ανακοίνωσή της η Άννα Βίσση επιβεβαιώνει ξεκάθαρα ότι υπήρχε συμφωνία σε όλες τις συνεργασίες μας για αμοιβή μου πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων που εισπράττω μέσω του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης.

Εμμέσως, αλλά σαφώς επιβεβαιώνει επίσης ότι η ίδια ήταν απολύτως ενήμερη και ενέκρινε την ντροπιαστική και σκόπιμα προσβλητική και υποτιμητική αλλαγή της θέσης δικής μου, των οικείων και των προσκεκλημένων μου και την απειλή της απαγόρευσης εισόδου μου στο Ολυμπιακό Στάδιο εάν εμφανιζόμουν για να καθίσω στην αρχική μου θέση. Δεν θα προσθέσω τίποτα περισσότερο από το ότι αυτή δεν είναι η Άννα που εγώ ήξερα, αγάπησα και θαύμασα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlza85lngj55?integrationId=40599y14juihe6ly}

Είναι χονδροειδές ψέμα ότι ζήτησα 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ζήτησα την ίδια αμοιβή που είχα λάβει βάσει της πάγιας συμφωνίας μου με την Άννα για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Επιπλέον, ασφαλώς των όποιων δικαιωμάτων είχα λαμβάνειν από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης. Αυτή και μόνο είναι η απόλυτη αλήθεια.

Η θέση τους, αποφεύγω συνειδητά σκληρότερο χαρακτηρισμό, ήταν η εξής: ή παίρνεις τα μισά ή δεν παίρνεις τίποτα. Και μάλιστα τα μισά υπό τον όρο να μη μιλήσω ποτέ αρνητικά για την Άννα. Αρνήθηκα κατηγορηματικά, μη δεχόμενος, όπως έχω αναφέρει στο δελτίο Τύπου μου, να παραιτηθώ την ελευθερία της γνώμης μου και να την ανταλλάξω με χρήμα.

Τα περί δήθεν απειλών μου να διασύρω και να καταστρέψω την Άννα σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο είναι αστειότητες και ψεύδη. Γιατί να καταστρέψω την Άννα; Να τη διασύρω; Για ποιο λόγο και με ποιο κίνητρο ή επιχείρημα; Η Άννα είναι, όπως έχω ξαναπεί, ελεύθερη να επιλέξει τον δρόμο της κι εγώ να συνεχίσω να ακολουθώ τον δικό μου.

Εγώ ως δημιουργός ακολουθώ τις υποδείξεις του δημιουργικού μου γίγνεσθαι. Ποτέ μου δεν συμβιβάστηκα, ποτέ μου δεν έσκυψα το κεφάλι και ποτέ μου δεν εξαγοράστηκα. Προτιμώ λοιπόν την οικονομική μου αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία. Εν τέλει μία είναι η πικρή αλήθεια. Η Άννα με τη συμπεριφορά της και τις επιλογές όψιμων συνεργατών και φίλων έθεσε συνειδητά και ίσως προγραμματισμένα τον εαυτό της εκτός πλαισίου οποιασδήποτε καλλιτεχνικής μας συνεργασίας στο μέλλον».