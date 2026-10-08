Δεν έχει τέλος η αντιπαράθεση μεταξύ Βίσση - Καρβέλα. Ο ερμηνευτής πάει ένα βήμα παραπέρα την κόντρα τους.

Στα άκρα οδηγείται η κόντρα μεταξύ Άννας Βίσση και Νίκου Καρβέλα, καθώς όπως μετέδωσε από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο Γιώργος Λιάγκας, ο συνθέτης πάει ένα βήμα παραπέρα και καταθέτει ασφαλιστικά μέτρα.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο παρουσιαστής ο Νίκος Καρβέλας έχει αποφασίσει να απαγορεύσει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει πλέον τα τραγούδια του.

«Ο Νίκος Καρβέλας απαγορεύει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Είναι οριστικό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο συνθέτης έχει υπογράψει την συντριπτική πλειονότητα των επιτυχιών της τραγουδίστριας, ενώ πρόσφατα σε ανακοίνωσή του είχε επισημάνει ότι από τα 50 τραγούδια που ερμήνευσε η Άννα Βίσση στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, τα 47 ήταν δικές του δημιουργίες.

Αν όντως ισχύσει κάτι τέτοιο, τότε η Άννα Βίσση δεν θα μπορεί να ερμηνεύει, ούτε στο καλλιτεχνικό σχήμα στο οποίο θα εμφανιστεί του χρόνου, κάποιο από τα 400 τραγούδια του συνθέτη.

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