Ο ίδιος αποκάλυψε πως είχε επιχειρήσει να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της έντασης, ωστόσο πλέον η εντολή που έχει από την πλευρά της Άννας Βίσση είναι να ακολουθηθεί η δικαστική οδός.

Στη δικαστική οδό φαίνεται πως οδηγείται η πολυσυζητημένη αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, καθώς οι προσπάθειες για εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης φαίνεται πως έχουν πλέον «παγώσει».

Ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αποκάλυψε ότι έχει λάβει σαφή εντολή να μην υπάρξει πλέον καμία συζήτηση για συμβιβασμό και πως η υπόθεση θα λυθεί στις δικαστικές αίθουσες.

Τι ισχύει με τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα

Ένα από τα βασικά ζητήματα που έχουν προκύψει αφορά το εάν ο Νίκος Καρβέλας έχει τη δυνατότητα να απαγορεύσει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τραγούδια που έχει γράψει.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει απευθείας, καθώς, όπως ανέφερε, τα περιουσιακά δικαιώματα των συγκεκριμένων έργων έχουν μεταβιβαστεί από τον Νίκο Καρβέλα σε κοινωφελή οργανισμό που διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα δημιουργών, στιχουργών και συνθετών.

Σε ό,τι αφορά το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού, το οποίο δεν μεταβιβάζεται, ο δικηγόρος της Άννας Βίσση σημείωσε πως θα έπρεπε να υπάρξει δικαστική προσφυγή και να τεκμηριωθεί ότι η ερμηνεύτρια παραβιάζει το συγκεκριμένο δικαίωμα.

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Μάλιστα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα ήταν δύσκολο να στηριχθεί μια τέτοια θέση, δεδομένου ότι η Άννα Βίσση ερμηνεύει τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Όπως υποστήριξε, οι πιθανότητες να γίνει δεκτό ένα αίτημα που θα είχε ως αποτέλεσμα την απαγόρευση ερμηνείας των τραγουδιών είναι περιορισμένες.

Η οικονομική διάσταση της διαμάχης

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αναφέρθηκε και στην οικονομική πλευρά της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι λίγες ημέρες πριν από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, ο Νίκος Καρβέλας ζήτησε το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δικηγόρος, η Άννα Βίσση είχε παραχωρήσει στον Νίκο Καρβέλα δάνειο που ξεπερνούσε τις 500.000 ευρώ.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι ποσό 350.000 ευρώ είχε ήδη καταβληθεί από την παραγωγή για τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών.

«Έχουν θυμώσει και η εντολή είναι να πάμε στα δικαστήρια»

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο μιας νέας συνεργασίας ή συμφιλίωσης των δύο καλλιτεχνών στο μέλλον, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος στάθηκε στη μακρά κοινή τους πορεία και στη σημασία τους για την ελληνική μουσική.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για δύο ανθρώπους που αποτελούν «πολιτισμικό κεφάλαιο» για τη χώρα και εξέφρασε την άποψη ότι η δημόσια αντιπαράθεσή τους επηρεάζει αρνητικά την εικόνα και των δύο.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως είχε επιχειρήσει να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της έντασης, ωστόσο πλέον η εντολή που έχει από την πλευρά της Άννας Βίσση είναι να ακολουθηθεί η δικαστική οδός.

Παρά ταύτα, ξεκαθάρισε πως εάν η τραγουδίστρια του ζητούσε εκ νέου να προσπαθήσει να γεφυρώσει το χάσμα με τον Νίκο Καρβέλα, θα το έκανε.

«Είναι καθαρά οικονομικό το θέμα»

Ο δικηγόρος της Άννας Βίσση χαρακτήρισε την υπόθεση καθαρά οικονομική, απορρίπτοντας παράλληλα τα σενάρια ότι η δημόσια αντιπαράθεση των δύο καλλιτεχνών μπορεί να αποτελεί ένα επικοινωνιακό τέχνασμα.

Όπως υποστήριξε, δεν θα υπήρχε λόγος να στηθεί μια τέτοια ιστορία, καθώς η δημοσιότητα που έχει πάρει η διαμάχη έχει αρνητικές συνέπειες και για τις δύο πλευρές.

«Μακάρι να ήταν στημένο, αλλά δεν είναι», ήταν το χαρακτηριστικό συμπέρασμα του Μιχάλη Δημητρακόπουλου.