Από τη ζέστη, σε φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες θα οδηγηθούμε από την Κυριακή, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη.

Σήμερα θα είναι μια καλοκαιρινή ημέρα, με θερμοκρασίες που θα θυμίζουν καλοκαίρι. Θα ξεκινήσουν όμως, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη και λίγες βροχές προς τα δυτικά - βορειοδυτικά.

Βαθμιαία θα οδηγηθούμε σε πιο φθινοπωρινές καιρικές καταστάσεις.

Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σήμερα σε πολλά γεωγραφικά διαμερίσματα. Το βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία θα περάσει από τα βορειοδυτικά και βόρεια τμήματα της επικράτειας, με αποτέλεσμα από σήμερα, βαθμιαία οι καιρικές συνθήκες να γίνουν πιο άστατες κυρίως όμως στη δυτική - βορειοδυτική Ελλάδα σήμερα, αύριο θα αρχίσει να επεκτείνεται πιο ανατολικά αυτός ο καιρός και μέσα στο Σάββατο θα δούμε περισσότερες βροχές και με έμφαση τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Σε καμία περίπτωση αυτό το κύμα κακοκαιρίας δεν μπορεί να συγκριθεί με το τελευταίο κύμα κακοκαιρίας. Θα είναι πιο ήπιο με μία τάση για πιο έντονες βροχές στα βορειοδυτικά.

Σήμερα Πέμπτη, θα έχουμε ηλιοφάνεια με συννεφιές στα βορειοδυτικά και θα ξεκινήσουν βροχές και προς το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, ακόμη και καταιγίδες.

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Αυτό το βαρομετρικό χαμηλό θα αρχίσει να ασκεί επίδραση από σήμερα, περισσότερο στη χώρα μας και από αύριο Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο, για να απομακρυνθεί από την περιοχή μας την Κυριακή και να στραφούν οι άνεμοι σε νότιοι, οι οποίο θα βοηθήσουν να ανέβει η θερμοκρασία την Παρασκευή και το Σάββατο και με έμφαση τα ανατολικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν και τις επόμενες ημέρες, για να γυρίσει ο άνεμος σε βορειοδυτικό μέσα στην Κυριακή, οπότε θα αρχίσει και να απομακρύνεται και αυτό το κύμα κακοκαιρίας και σαφώς να αρχίσει να υποχωρεί και η θερμοκρασία.

Τα πρωινά κάνει ακόμη ψύχρα, όμως αργά το μεσημέρι θα φθάσουμε τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Τα πιο θερμά γεωγραφικά διαμερίσματα σήμερα θα είναι το εσωτερικό της Μακεδονίας, η περιοχή της Θεσσαλίας(μία ανάσα πριν τους 30 βαθμούς Κελσίου). Τις επόμενες ημέρες θα υποχωρήσει η ψύχρα νωρίς το πρωί.

Ο καιρός σε Αττκή και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, οι καιρικές συνθήκες θα είναι πολύ καλές, με λίγες συννεφιές. Υπάρχει πιθανότητα το Σάββατο να δούμε κάποια περάσματα από λίγες βροχές. Νότιος ο άνεμος με μέτρια ένταση και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι κοντά στους 27 βαθμούς Κελσίου. Αύριο μπορεί να δούμε και 28 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε συννεφιές κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα. Αύριο και το Σάββατο θα δούμε κάποιες βροχές ενώ άνεμοι θα πνέουν στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φθάσει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα στα πιο δυτικά τμήματα του νομού.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Το κύμα κακοκαιρίας που έρχεται από την Ιταλία θα επηρεάσει το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Εκεί θα έχουμε τις περισσότερες βροχές και καταιγίδες, που δεν αποκλείεται σε τοπικό επίπεδο να προβληματίσουν τόσο αύριο Παρασκευή όσο και το Σάββατο.

Αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα αφήσει ένα σχετικά μεγάλο όγκο βροχής σε τοπικό επίπεδο, προς τη δυτική - βορειοδυτική Ελλάδα.

Στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα τα περάσματα των βροχών θα είναι πιο ήπια και πιο σύντομα.

Οι θερμοκρασίες θα επιμείνουν σε υψηλά επίπεδα, μέχρι και το Σάββατο και με έμφαση την ανατολική ηπειρωτική χώρα , εκεί όπου ο νοτιάς θα σπρώξει τον υδράργυρο σε μεγαλύτερες τιμές.

Από την Κυριακή, καθαρίζει ο καιρός, απομακρύνονται οι βροχοπτώσεις στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Μπαίνει ο βορειοδυτικός άνεμος ο οποίος θα ρίξει τη θερμοκρασία.

Έρχεται πιο οργανωμένη κακοκαιρία - Φέρνει ακόμη και χιόνια

Πιο οργανωμένη κακοκαιρία θέλουν τα προγνωστικά στοιχεία να μας έρχεται στα μέσα της άλλης εβδομάδας (Τετάρτη και Πέμπτη), όπου εκείνο το κύμα κακοκαιρίας, αν επαληθευθούν τα προγνωστικά στοιχεία, θα οδηγήσει τη χώρα μας σε πιο χαμηλές θερμοκρασίες και πολύ πιθανόν σε χιόνι, σε ψηλά βουνά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

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