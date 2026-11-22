Περιγράφοντας τη στάση του συζύγου της, η 51χρονη μίλησε για έντονες εναλλαγές: άλλοτε της ζητά συγγνώμη και να σταματήσει τις ενέργειες εις βάρος του, ενώ άλλοτε την εκβιάζει έμμεσα ότι ακόμη κι αν καταλήξει στη φυλακή, κάποια στιγμή θα αποφυλακιστεί και θα συνεχίσει.

Συνεχείς απειλές, καταπάτηση περιοριστικών όρων αλλά και μια αιφνιδιαστική αντιστροφή ρόλων καταγγέλλει μια 51χρονη γυναίκα στον Ασπρόπυργο, η οποία φέρεται να κακοποιήθηκε από τον σύζυγο και τον γιο της. Η ίδια ξεκαθαρίζει ότι παρά τον φόβο και την πίεση, δεν σκοπεύει να υπαναχωρήσει αυτή τη φορά και προχωρά τις νομικές ενέργειες με τη συνδρομή της δικηγόρου της.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε η 51χρονη, ο σύζυγός της δεν συμμορφώθηκε με τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί από την εισαγγελία και παρέμεινε κανονικά στην οικία. Όπως είπε, αποχώρησε μόνο όταν η υπόθεση πήρε δημοσιότητα στα τηλεοπτικά μέσα και αισθάνθηκε πίεση, ενώ εκείνη αναγκάστηκε τελικά να φύγει από το σπίτι.

Η ένταση κορυφώθηκε προχθές, όταν η γυναίκα επέστρεψε στην κατοικία για να μαζέψει προσωπικά της αντικείμενα. Εκεί, όπως περιέγραψε, ήρθε αντιμέτωπη με φραστική επίθεση από τον γιο της και ένα χτύπημα στην πόρτα. Αμέσως μετά, ο γιος της κάλεσε την αστυνομία υποστηρίζοντας ότι η μητέρα του τον χτύπησε. Η 51χρονη ανέφερε ότι έφτασε μια ανάσα πριν οδηγηθεί στο αυτόφωρο, ωστόσο με την παρέμβαση της δικηγόρου της και της εισαγγελέως οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο ισχυρισμός του δεν ευσταθούσε.

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Περιγράφοντας τη στάση του συζύγου της, η 51χρονη μίλησε για έντονες εναλλαγές: άλλοτε της ζητά συγγνώμη και να σταματήσει τις ενέργειες εις βάρος του, ενώ άλλοτε την εκβιάζει έμμεσα ότι ακόμη κι αν καταλήξει στη φυλακή, κάποια στιγμή θα αποφυλακιστεί και θα συνεχίσει. «Ακόμα και τώρα με απειλεί», τόνισε χαρακτηριστικά.

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Ανατρέχοντας στο παρελθόν, σημείωσε ότι σπάνια απευθυνόταν στις αρχές, καθώς συχνά την επόμενη μέρα πήγαινε στο δικαστήριο για να δηλώσει ότι τα βρήκαν και να πάρει πίσω όσα είχε καταγγείλει. Όπως εξήγησε, την οδηγούσαν σε αυτό ο φόβος, η απουσία επαρκούς στήριξης, η ελπίδα ότι η κατάσταση θα αλλάξει και η αγωνία της για τα παιδιά της.

Νομικές και ψυχολογικές διαστάσεις

Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας υπογράμμισε η δικηγόρος Γιάννα Παναγοπούλου, κάνοντας λόγο για έναν πραγματικό «Γολγοθά». Όπως επισήμανε, οι δράστες συχνά ασκούν πίεση για να αποφύγουν τις κυρώσεις, συνδυάζοντας απειλές με συναισθηματικούς εκβιασμούς ώστε τα θύματα να αλλάξουν στάση. Παράλληλα, σημείωσε ότι παρότι ο νόμος προβλέπει την απομάκρυνση του δράστη ώστε το θύμα να μένει ασφαλές στο σπίτι, στην πράξη οι περιοριστικοί όροι συχνά καταστρατηγούνται.

Από την πλευρά της, η ψυχολόγος Ιωάννα Κωνσταντινίδου παρατήρησε ότι συχνά είναι το ίδιο το θύμα που αναγκάζεται να φύγει και να κρυφτεί για να προστατευτεί, ενώ θα έπρεπε να απομακρύνεται ο δράστης από την οικογενειακή στέγη. Τόνισε επίσης ότι εξακολουθεί να υφίσταται θεσμικό κενό, καθώς ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι να ενεργοποιηθούν πλήρως οι μηχανισμοί προστασίας δημιουργεί κενά ασφαλείας.