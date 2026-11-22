Η αλλαγή θα γίνει αρχικά αισθητή στη βορειοδυτική Ελλάδα.

Σημαντική μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από το βράδυ της Κυριακής (22/11), καθώς ένα νέο σύστημα κακοκαιρίας από την περιοχή των βόρειων Βαλκανίων πλησιάζει τη χώρα μας, φέρνοντας βροχοπτώσεις, καταιγίδες, ενίσχυση των ανέμων και σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Η αλλαγή θα γίνει αρχικά αισθητή στη βορειοδυτική Ελλάδα, όπου από τις απογευματινές και βραδινές ώρες προβλέπονται τοπικές βροχές. Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τη Δευτέρα δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν καταιγίδες, κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα η Κυριακή θα κυλήσει με σχετικά ήπιες καιρικές συνθήκες, παροδικές νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας, πριν από τη σταδιακή επιδείνωση.

Δευτέρα με περισσότερες βροχές και δυνατούς ανέμους

Η Δευτέρα (23/11) αναμένεται να αποτελέσει την ημέρα με τα πιο εκτεταμένα φαινόμενα, καθώς οι βροχές θα επηρεάσουν περισσότερες περιοχές της επικράτειας, ενώ κατά τόπους θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά στα πελάγη, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για εντάσεις που ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η ενίσχυση των ανέμων ενδέχεται να δημιουργήσει δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου θα σημειωθούν τα εντονότερα φαινόμενα.

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Πτώση της θερμοκρασίας – Πού θα κάνει περισσότερο κρύο

Η μεταβολή του καιρού θα συνοδευτεί από υποχώρηση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή στα βόρεια και στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα. Ήδη από την Κυριακή, οι ελάχιστες θερμοκρασίες στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένεται να πλησιάσουν το μηδέν, ενώ σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να καταγραφούν ακόμη και αρνητικές τιμές. Στην Αττική, η Κυριακή θα κυλήσει με παροδικές νεφώσεις και χωρίς αξιόλογες βροχοπτώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου μεταξύ 12 και 19 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στη Θεσσαλονίκη, το θερμόμετρο αναμένεται να δείξει από 10 έως 18 βαθμούς, με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών τις βραδινές ώρες.

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Μαρουσάκης: Ανατροπή από το απόγευμα της Κυριακής με βροχές και καταιγίδες – Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα

Αλλαγή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από το απόγευμα της Κυριακής (22/11), με τις βροχές να κάνουν σταδιακά την εμφάνισή τους σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ στα βορειοδυτικά δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν ακόμη και καταιγίδες, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη. Παρά το γεγονός ότι η ημέρα ξεκινά με ηλιοφάνεια και γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, το σκηνικό θα αρχίσει να μεταβάλλεται από τις απογευματινές ώρες, με τις νεφώσεις να πυκνώνουν αρχικά στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια γεωγραφικά διαμερίσματα.

Όπως εξήγησε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, οι βροχοπτώσεις θα ξεκινήσουν από τις συγκεκριμένες περιοχές, με τα εντονότερα φαινόμενα να εντοπίζονται στα βορειοδυτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων. Σημαντική μεταβολή αναμένεται και στο πεδίο των ανέμων, καθώς οι βοριάδες θα περιοριστούν σταδιακά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στις υπόλοιπες θαλάσσιες περιοχές, οι άνεμοι θα στραφούν βαθμιαία σε νότιους, αρχικά στο Ιόνιο και στη συνέχεια στο Αιγαίο, παρουσιάζοντας σταδιακή ενίσχυση. Την ίδια ώρα, παρά τις σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται τις πρωινές ώρες, ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 18 με 22 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, διατηρώντας το σχετικά ήπιο σκηνικό για την εποχή.

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Στην Αττική, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος καθ' όλη τη διάρκεια της Κυριακής, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε νότιους, με την έντασή τους να φτάνει περίπου τα 5 μποφόρ. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, στο κέντρο της Αθήνας ο υδράργυρος θα κινηθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοια θα είναι αρχικά η εικόνα του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, όπου η Κυριακή ξεκινά με ηλιοφάνεια και καθαρό ουρανό. Ωστόσο, όσο περνούν οι ώρες, θα αναπτυχθούν νεφώσεις, ενώ προς το βράδυ δεν αποκλείεται να σημειωθούν διάσπαρτες βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους, με μέτριες εντάσεις στις θαλάσσιες περιοχές του νομού.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη δείχνει, επομένως, ότι η Κυριακή θα έχει δύο διαφορετικά καιρικά πρόσωπα, με την ηλιοφάνεια να δίνει σταδιακά τη θέση της στις νεφώσεις και τις βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας.