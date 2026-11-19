Καλές καιρικές συνθήκες με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες μέχρι και την Παρασκευή. Αλλαγή σκηνικού με βροχές από το Σαββατοκύριακο, βλέπει ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Η ηλιακή ακτινοβολία θα επιδράσει για περισσότερες ώρες στον ουράνιο θόλο των περισσότερων γεωγραφικών διαμερισμάτων, σήμερα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Οι συννεφιές θα είναι σήμερα αρκετά λιγότερες και θα εντοπίζονται κυρίως προς τα δυτικά - βορειοδυτικά τμήματα, καθώς επίσης και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Εκεί θα συνοδευτούν από λίγες βροχοπτώσεις, οι οποίες θα τείνουν να γίνουν περισσότερες προς τη βορειοδυτική χώρα, καθώς θα πηγαίνουμε προς τις βραδινές ώρες.

Επικρατεί ο νοτιάς, ο οποίος μεταφέρει πιο θερμές αέριες μάζες και ταυτόχρονα, καθώς περνάει από θαλάσσιες εκτάσεις, γίνεται πιο υγρός, με αποτέλεσμα την αυξημένη υγρασία. Οι νοτιάδες θα κυριαρχήσουν για πολλές ακόμη ημέρες. Θα υπάρξει ένα διάλειμμα κοντά στην Κυριακή, αλλά και τη νέα εβδομάδα τη σκυτάλη θα την έχει ο νοτιάς. Θα φτάσει σήμερα σε εντάσεις έως και τα 7 μποφόρ και θα είναι πιο ενισχυμένος σε περιοχές κοντά σε ορεινούς όγκους.

Νωρίς το πρωί, ο καιρός θυμίζει αρχές καλοκαιριού σε κάποια γεωγραφικά διαμερίσματα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη, ο υδράργυρος εκτοξεύεται και ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά ηπειρωτικά θα κυμανθεί από 25 έως 27 βαθμούς.

Αύριο θα είναι επίσης μία θερμή ημέρα, ενώ από το Σάββατο ο υδράργυρος θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα κάνει κρύο. Μπορεί να κάνει ψύχρα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, τα μεσημέρια όμως θα βλέπουμε θερμοκρασίες γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου.

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Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, σήμερα θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Αύριο περιμένουμε κάποιες συννεφιές κοντά στο μεσημέρι και το απόγευμα. Ο νοτιάς θα πνέει με εντάσεις έως και 5 μποφόρ και ο υδράργυρος θα φτάσει κοντά στους 25 βαθμούς αργά το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλονίκη, οι καιρικές συνθήκες θα είναι πολύ καλές, με κάποια περάσματα από λίγες τοπικές συννεφιές. Ο νοτιάς θα φτάσει ακόμη και τα 7 μποφόρ και ο υδράργυρος θα κυμανθεί γύρω στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

Η αυριανή ημέρα αποτελεί την τελευταία ημέρα κορύφωσης αυτού του θερμού κύματος. Τα ανατολικά ηπειρωτικά και η βόρεια Κρήτη θα καταγράψουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Συγκεκριμένα, η κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Αττικοβοιωτία, η ανατολική Πελοπόννησος και η βόρεια Κρήτη θα βρεθούν γύρω στους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου. Σε πολύ τοπικό επίπεδο, μπορεί να δούμε ακόμη και 30 βαθμούς στην Κρήτη, εφόσον βοηθήσει η ηλιακή ακτινοβολία.

Από εκεί και μετά, μπαίνει ο βοριάς μέσα στο Σαββατοκύριακο, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ καλής ποιότητας ατμοσφαιρικό αέρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, προσεγγίζοντας τα κανονικά για την εποχή επίπεδα ή ακόμη και λίγο υψηλότερες τιμές.

Και η νέα εβδομάδα θα κυλήσει περίπου όπως και αυτή, αλλά με λίγο χαμηλότερες θερμοκρασίες, ενώ ο καιρός τύπου «Π» θα κυριαρχήσει και πάλι. Οι περισσότερες βροχές θα εντοπίζονται στα δυτικά - βορειοδυτικά, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται ενδεικτικά από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου και τους νοτιάδες να κυριαρχούν.

Έτσι θα κλείσει και ο μήνας, χωρίς κάποιο αξιόλογο κρύο και χωρίς κάποια ιδιαίτερα έντονη κακοκαιρία να απασχολεί τη γειτονιά μας.

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