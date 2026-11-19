Μια αγαπημένη ελληνική επιτυχία στον ραδιοφωνικό σταθμό «Kaleidoscope FM» της Vice City!

Φαντάσου να «οδηγείς» στη Vice City, να συμμετέχεις σε επικίνδυνες αποστολές ή να ξεφεύγεις από την αστυνομία και να ακούς από τα ηχεία του αυτοκινήτου τη φωνή της Άλκηστης Πρωτοψάλτη. Κι όμως αυτό το σενάριο μπορεί να γίνει πραγματικότητα στον ψηφιακό κόσμο του νέου Grand Theft Auto VI.

Η guest εμφάνιση της γνωστής ελληνίδας τραγουδίστριας στο παιχνίδι έγινε γνωστή μέσα από βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media από χρήστες που απέκτησαν πρόσβαση στο GTA 6 πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Σε ένα από τα σχετικά αποσπάσματα διακρίνεται το μουσικό περιβάλλον του παιχνιδιού: Καθώς ο παίχτης ψάχνει τι μουσική θα ακούσει, πέφτει πάνω στον σταθμό Kaleidoscope FM που παίζει «OLA AFTA POU FOVAMAI» με ερμηνεύτρια την «ALKISTIS PROTOPSALTI».

Η ίδια η Άλκηστις Πρωτοψάλτη μίλησε με ενθουσιαμό για την εμφάνισή της στο παιχνίδι σε ανάρτησή της με την οποία ευχαριστεί όσους συνέβαλαν σε αυτή την «τρομερή έκπληξη».

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Υπενθυμίζεται πως το κομμάτι «Όλα αυτά που φοβάμαι» αποτελεί την ελληνική εκδοχή του γνωστού τραγουδιού «How You Remind Me» των Nickelback. Τους ελληνικούς στίχους υπογράφει ο Θάνος Παπανικολάου, ενώ το κομμάτι συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ της τραγουδίστριας με τίτλο «Να σε βλέπω να γελάς».