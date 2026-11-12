«Κλείνω φέτος 53 χρόνια στο ελληνικό τραγούδι», πρόσθεσε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Studio στις 3» βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, όπου παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Η γνωστή ερμηνεύτρια, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην προσωπική της πορεία στον χώρο της ελληνικής μουσικής σκηνής, αποκαλύπτοντας παράλληλα άγνωστες πτυχές της ζωής και της προσωπικότητά της.

Μάλιστα, με αφορμή τα όσα συζητήθηκαν, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, θυμήθηκε την πρώτη φορά που ανέβηκε στη σκηνή του Ηρωδείου, και προσπάθησε να μεταφέρει το συναίσθημά της τόσο στους οικοδεσπότες της όσο και στους τηλεθεατές.

Όπως ανέφερε, η θεωρεί πως το Ηρώδειο είναι ένα από τα ομορφότερα θέατρα παγκοσμίως, με την αγάπη του κόσμου να είναι αυτή που της δίνει το έναυσμα ώστε να συνεχίσει την πορεία της στο τραγούδι, παρά το γεγονός ότι φέτος συμπληρώνει 53 χρόνια παρουσίας.

Άλκηστις Πρωτοψάλτη: Η πρώτη φορά στο Ηρώδειο και η συγκίνηση

Θυμούμενη την πρώτη φορά που ανέβηκε στη σκηνή του Ηρωδείου, η ερμηνεύτρια ανέφερε: «Είναι συγκινητικό, το έχω σκεφτεί πολλές φορές, βάζω δηλαδή τη σκέψη όταν πρωτοξεκινούσα… Την πρώτη φορά στο Ηρώδειο νόμιζα ότι η καρδιά μου θα φύγει και θα πάει απέναντι. Είχα 200 σφυγμούς από το στρες και το άγχος. Είναι ο χώρος, είναι το θέατρο αυτό το μαγικό, με την Ακρόπολη, είχε και πανσέληνο εκείνη την ημέρα… Μέχρι να έρθουν οι σφυγμοί εκεί που πρέπει, νομίζω ότι πέρασαν 10 λεπτά», ανέφερε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και πρόσθεσε:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Είναι σαν ένα υπέροχο ανθρώπινο τοίχος… Έχω παίξει σε πάρα πολλά θέατρα στον κόσμο, για εμένα το Ηρώδειο είναι μαγικό, είναι ότι καλύτερο έχεις μία αμεσότητα και είσαι κρίκος μιας τρομακτικής ιστορίας του Ηρωδείου. Πόσοι καλλιτέχνες πέρασαν, πόσοι ογκόλιθοι της τέχνης… Ένιωσα τον σφυγμό του κόσμου, δεν νομίζω ότι υπάρχει στη Γη άλλο τέτοιο θέατρο».

Με αφορμή μάλιστα, τη συζήτηση, η ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στην αγάπη του κόσμου και στον τρόπο που αυτή την βοηθάει ώστε να συνεχίσει την πορεία της στο ελληνικό τραγούδι: «Είναι ευγνωμοσύνη, είναι χαρά, είναι πίστη, πάθος… Κλείνω φέτος 53 χρόνια… Στην πορεία ενός καλλιτέχνη είναι ό,τι δώσεις θα πάρεις, ο σεβασμός απέναντι στο κοινό. Το κοινό ξέρει ότι δεν θα το ξεγελάσεις ποτέ, ότι θα κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς και σε ακολουθεί… Αυτή η ακολουθία είναι ό,τι συγκινητικότερο υπάρχει στη ζωή μου, γιατί οι άνθρωποι μου δίνουν τη δύναμη να προχωρήσω…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmtdao3i8961?integrationId=40599y14juihe6ly}