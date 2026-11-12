Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι παραχώρησε έκτακτη ενημέρωση μετα το δυστύχημα στο Μπρούκλιν.

Σε οκτώ ανέρχονται μέχρι στιγμής, οι νεκροί μετά την κατάρρευση κτιρίου στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Δύο από τα θύματα ήταν παιδιά.

Από το δυστύχημα 18 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία. Ένα άτομο, σύμφωνα με έκτακτη ενημέρωση από τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι 14 είναι πολίτες και οι 4 πυροσβέστες σύμφωνα με τον Μαμντάνι.

Οι έρευνες δεν έχουν σταματήσει και όπως δήλωσε ο ίδιος και εκπρόσωπος των σωστικών συνεργείων δεν πρόκειται α σταματήσουν ώσπου να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει άλλο άτομο τραυματισμένο, νεκρό ή εγκλωβισμένο στα συντρίμμια του τριώροφου κτιρίου που κατέρρευσε στο Flatbush του Μπρούκλιν.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης επαίνεσε παράλληλα τους εργάτες της κατασκευής και τους παρευρισκόμενους που έσπευσαν να βοηθήσουν στη διάσωση μετά την κατάρρευση του κτιρίου.

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«Οι εργάτες που δούλευαν στο κτίριο, οι οποίοι είχαν μόλις σωθεί οι ίδιοι γύρισαν πίσω και έβγαλαν θύματα από τα ερείπια. Οι άνθρωποι είναι ζωντανοί σήμερα χάρη στον ηρωισμό τους» σημείωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

Οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο σχεδόν ένα λεπτό μετά την κατάρρευση δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης και ζήτησε εμπεριστατωμένη και ενδελεχή έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

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Η αρμόδια Υπηρεσία Κτιρίων της Νέας Υόρκης ηγείται της έρευνας και διενεργεί ελέγχους σε κτίρια που συνδέονται με πέντε διαφορετικούς φορείς οι οποίοι σχετίζονται με τον κατασκευαστικό τομέα, σύμφωνα με τον Μαμντάνι ενώ παράλληλα, ελέγχονται και 100 άλλα σημεία σε όλη τη Νέα Υόρκη.

{https://x.com/TheInsiderPaper/status/2120859427268108388}

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας επιβεβαίωσε πως δεν είχαν αναφερθεί παραβιάσεις πριν από την κατάρρευση του κτιρίου. Κλείνοντας την ενημέρωσή του, ο Μαμντάνι δήλωσε ότι η Νέα Υόρκη θα θρηνήσει και θα ανοικοδομηθεί.

{https://x.com/FDNY/status/2120699615632560140}

{https://x.com/RyanAFournier/status/2120639023219941786}

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