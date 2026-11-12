Επεισόδια μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ και του Πανιώνιου σημειώθηκαν το πρωί της Τετάρτης έξω από το Εφετείο Αθηνών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ατόμων.

Η ένταση ξεκίνησε εντός του δικαστικού μεγάρου, κατά τη διάρκεια εκδίκασης ποινικής υπόθεσης, όταν οπαδοί των δύο ομάδων ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση. Η παρέμβαση της Δικαστικής Αστυνομίας έβαλε προσωρινά τέλος στην ένταση.

Ωστόσο, μετά τη διακοπή της δίκης, περίπου 30 οπαδοί της μίας ομάδας βγήκαν από το Εφετείο και κινήθηκαν οργανωμένα προς κατάστημα, όπου βρίσκονταν οπαδοί της αντίπαλης ομάδας. Αφού τους απηύθυναν απειλές, άρχισαν να εκτοξεύουν εναντίον τους βαριά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων μεταλλικά σκαμπό, καρέκλες και φιάλες, με αποτέλεσμα των τραυματισμό 3 οπαδών.

Καθοριστική ήταν η παρέμβαση ενός δικαστικού αστυνομικού, ο οποίος ακινητοποίησε και συνέλαβε επ' αυτοφώρω έναν από τους εμπλεκόμενους, τη στιγμή που ετοιμαζόταν να εκσφενδονίσει μεταλλικό σκαμπό.

Στη συνέχεια, οι Αρχές προχώρησαν σε 11 προσαγωγές οπαδών της δεύτερης ομάδας από γειτονικούς δρόμους.

Από την ανάλυση ψηφιακών δεδομένων και την αξιοποίηση στοιχείων, στελέχη της ΕΛΑΣ ανασύνθεσαν τη χρονική εξέλιξη της συμπλοκής και ταυτοποίησαν τη συμμετοχή τριών ακόμη προσαχθέντων, οι οποίοι συνελήφθησαν. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν δύο επιπλέον άτομα, τα οποία φέρονται να συνδέονται με τον πρώτο συλληφθέντα και αναζητούνται.

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