«Με τη μεταρρύθμιση του εξαιρετικά σημαντικού για την Πατρίδα θεσμού της Εφεδρείας, προχωρά η υλοποίηση του στόχου για μια Ενεργό Εφεδρεία 150.000 εκπαιδευμένων Εφέδρων» τόνισε ο Νίκος Δένδιας.

Στην Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ΜΙΝΩΑΣ-26» της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας, στην Κρήτη, παρακολούθησε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με τη συμμετοχή Εφέδρων και Εθνοφυλάκων.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στην ενσωμάτωση νέων επιχειρησιακών διδαγμάτων στις Ένοπλες Δυνάμεις, επισημαίνοντας τη χρήση όχι μόνο τεχνολογικά προηγμένων συστημάτων, αλλά και μη επανδρωμένων μέσων (drones). Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταρρύθμιση του θεσμού της Εφεδρείας, τονίζοντας ότι προχωρά η υλοποίηση του στόχου για τη δημιουργία Ενεργού Εφεδρείας, αποτελούμενης από 150.000 εκπαιδευμένους εφέδρους. Όπως σημείωσε, η αναβάθμιση της Εφεδρείας αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ανάρτηση Δένδια

Παρακολούθησα σήμερα την Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ΜΙΝΩΑΣ-26» της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας στην #Κρήτη, με τη συμμετοχή Εφέδρων και Εθνοφυλάκων. Είχα τη χαρά να διαπιστώσω ότι έχουν ενσωματωθεί τα νέα διδάγματα στις Ένοπλες Δυνάμεις, με τη χρήση όχι μόνον τεχνολογικά προηγμένων συστημάτων, αλλά και Μη Επανδρωμένων. Διαπίστωσα επίσης ότι με τη μεταρρύθμιση του εξαιρετικά σημαντικού για την Πατρίδα θεσμού της Εφεδρείας, προχωρά η υλοποίηση του στόχου για μια Ενεργό Εφεδρεία 150.000 εκπαιδευμένων Εφέδρων.

{https://x.com/NikosDendias/status/2120862824867979423?s=48}