«Ο αναθεωρητισμός και οι εισβολές δεν έχουν θέση στην Ευρώπη του 21ου αιώνα», τονίζει ο Νίκος Δένδιας.

Συμπληρώνονται σήμερα 37 χρόνια από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου που χώριζε στα δύο τη Γερμανία από το 1961 έως το 1989. Με αφορμή τη σημερινή επέτειο ο Νίκος Δένδιας βάζει ξανά στο τραπέζι το Κυπριακό, υπενθυμίζοντας ότι η Λευκωσία παραμένει διαιρεμένη πρωτεύουσα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου, στις 9/11/1989, δημιούργησε την προσδοκία για «αιώνια Ειρήνη» στην Ευρώπη. 37 χρόνια μετά, το «Τείχος της Λευκωσίας» εξακολουθεί να διαιρεί την πρωτεύουσα κράτους - μέλους της ΕΕ. Οι εξελίξεις στην Ευρώπη, αποδεικνύουν ότι το ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας παραμένει ατελές και ευάλωτο. Ο αναθεωρητισμός και οι εισβολές δεν έχουν θέση στην Ευρώπη του 21ου αιώνα», σημειώνει σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

{https://x.com/nikosdendias/status/2119693957948907832}