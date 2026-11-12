Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκαν περισσότερα από 10 εκατομμύρια τσιγάρα, τα οποία αντιστοιχούν σε 543.000 πακέτα, καθώς και 20.148 συσκευασίες καπνού.

Μετά από πολύμηνη έρευνα και συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών του ελληνικού FBI εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να διακινούσαν λαθραία καπνικά προϊόντα.

Συγκεκριμένα, η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου στο Αγιονέρι Κιλκίς, με αποτέλεσμα τη σύλληψη πέντε ατόμων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκαν περισσότερα από 10 εκατομμύρια τσιγάρα, τα οποία αντιστοιχούν σε 543.000 πακέτα, καθώς και 20.148 συσκευασίες καπνού.

Οι αστυνομικοί φέρεται να παρακολουθούσαν εδώ και αρκετό καιρό τη δράση των εμπλεκομένων, έχοντας θέσει υπό επιτήρηση τις μεταφορές των καπνικών προϊόντων, τα οποία φέρεται να εισάγονταν με τη χρήση νταλίκας.

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Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ακόμη 6 ακόμα ατόμων, που έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται από τις Αρχές, σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας για τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα.

Προηγήθηκε πολύμηνη αστυνομική έρευνα, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν εξακριβώσεις στοιχείων εμπλεκόμενων προσώπων, χώρων αποθήκευσης και επιχειρησιακών οχημάτων, ενώ χαρτογραφήθηκε το δίκτυο λιανικής διάθεσης των λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026, ενώ εκτιμάται ότι η δράση της εκτείνεται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς εμπλεκόμενα πρόσωπα δεν ασκούσαν άλλη νόμιμη οικονομική δραστηριότητα και έχουν απασχολήσει επανειλημμένα για ομοειδή αδικήματα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να είχαν ήδη διακινήσει περίπου 300.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, πριν από την εξάρθρωση του κυκλώματος.

Διακριτοί οι ρόλοι στο κύκλωμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα πέντε άτομα που συνελήφθησαν φέρονται να είχαν διακριτούς ρόλους στη λειτουργία του κυκλώματος, αναλαμβάνοντας από τη μεταφορά και την αποθήκευση των λαθραίων καπνικών προϊόντων μέχρι την προώθησή τους στη λιανική αγορά.

Κομβικό ρόλο φέρεται να είχε ένας 44χρονος, ο οποίος συμμετείχε σε όλα τα στάδια της διακίνησης, από τις μεταφορές και τις φορτοεκφορτώσεις έως την αποθήκευση. Παράλληλα, επέβλεπε τη διαδικασία, έλεγχε την ασφαλή μεταφορά των προϊόντων και επιτηρούσε τους χώρους για τον εντοπισμό πιθανής παρουσίας αστυνομικών δυνάμεων.

Δύο 50χρονοι φέρονται να είχαν αναλάβει την παραλαβή, τη φόρτωση, την εκφόρτωση και την αποθήκευση των λαθραίων προϊόντων, αλλά και την περαιτέρω διακίνησή τους. Κατά περίπτωση, εκτελούσαν και χρέη προπομπών, προκειμένου να αποφεύγεται ο εντοπισμός των μεταφερόμενων ποσοτήτων από τις διωκτικές αρχές.

Μάλιστα, ένας από τους δύο 50χρονους φέρεται να είχε αναλάβει σχεδόν σε καθημερινή βάση την παράδοση λαθραίων τσιγάρων σε εμπόρους λιανικής, αλλά και την είσπραξη των χρημάτων από τις πωλήσεις.

Στο πλαίσιο της έρευνας ταυτοποιήθηκαν τουλάχιστον πέντε έμποροι λιανικής στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι φέρονται να προμηθεύονταν τα προϊόντα από τον συγκεκριμένο άνδρα.

Τέλος, ένας 60χρονος φέρεται να είχε διαθέσει αποθηκευτικό χώρο στην αυλή της κατοικίας του για τις ανάγκες της οργάνωσης, αναλαμβάνοντας παράλληλα τη φύλαξη των λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Κατά την αστυνομική έρευνα προέκυψε ακόμη η συμμετοχή ενός 19χρονου και ενός ανηλίκου σε επιμέρους εργασίες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προϊόντων.

Τα ευρήματα

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, αποθήκη και επιχειρησιακό φορτηγό, το οποίο ήταν πλήρως έμφορτο με λαθραία τσιγάρα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1.086 χαρτοκιβώτια λαθραίων καπνικών προϊόντων, που περιείχαν 500 πακέτα των 20 τσιγάρων έκαστο, δηλαδή 543.000 πακέτα που περιείχαν 10.860.000 τεμάχια τσιγάρων,

20.128 συσκευασίες καπνού, συνολικού βάρους άνω του 1 τόνου λαθραίου καπνού

71 ρολόγια, από τα οποία ορισμένα πολυτελή,

φορτηγό όχημα (τράκτορας με επικαθήμενο),

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, καθώς και

το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ

Σύμφωνα με την έρευνα, το σύνολο των ποσοτήτων που διακινήθηκαν ανέρχεται σε 1.701 χαρτοκιβώτια (BOX) λαθραίων καπνικών προϊόντων, δηλαδή 850.500 πακέτα που περιείχαν 17.010.000 τεμάχια τσιγάρων, με το το προσδοκώμενο όφελος για το κύκλωμα να ανέρχεται σε 1.360.800 ευρώ.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δραστηριότητας της οργάνωσης και να εντοπιστούν τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα.

{https://www.youtube.com/watch?v=HcfjWxzvnJE}