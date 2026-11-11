Μέχρι σήμερα δεν καθοριζόταν με σαφήνεια οργανόγραμμα του Στρατιωτικού Γραφείου του υπουργού Εθνικής Άμυνας, στο οποίο να αναλύεται η διάρθρωση των Τμημάτων και Γραφείων του.

Ο Νίκος Δένδιας υπέγραψε Υπουργική Απόφαση που αφορά στη «διάρθρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες» του Στρατιωτικού Γραφείου του υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Με την απόφαση, μεταξύ άλλων, θεσμοθετείται η σύσταση θέσης Υπασπιστή Διοίκησης ΥΕΘΑ, ο οποίος φέρει τον βαθμό του Ανθυπασπιστή και λειτουργεί ως σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Ειδικότερα, αποτελεί σύνδεσμο μεταξύ της στρατιωτικής ηγεσίας και των Υπαξιωματικών όλων των Διευθύνσεων, Γραφείων, Μονάδων – Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για θέματα που αφορούν την επαγγελματική εξέλιξη και τη διαχείριση πάσης φύσεως προβλημάτων τους, καθώς και την υλοποίηση των Διαταγών της ιεραρχίας, σε συνεργασία με τους Υπασπιστές Διοίκησης του ΓΕΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων.

Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα δεν καθοριζόταν με σαφήνεια οργανόγραμμα του Στρατιωτικού Γραφείου του υπουργού Εθνικής Άμυνας, στο οποίο να αναλύεται η διάρθρωση των Τμημάτων και Γραφείων του, καθώς επίσης η στελέχωση και οι αρμοδιότητες.