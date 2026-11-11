Τι άλλαξε στο check-in και στην παράδοση αποσκευών η Ryanair. Ποιους επηρεάζει, τι σημαίνει για την ώρα άφιξής σας.

Από την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, η Ryanair κλείνει το check-in και την παράδοση αποσκευών στο αεροδρόμιο 60 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης της πτήσης - αντί για 40 λεπτά που ίσχυε μέχρι τώρα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Ο κανόνας ισχύει σε όλα τα αεροδρόμια από τα οποία πετάει η Ryanair. Επομένως, αν παραδίδετε αποσκευή για μια πτήση στις 12:00, το γκισέ κλείνει στις 11:00 και όχι στις 11:20.

Ποιους επηρεάζει;

Μόνο τους επιβάτες που παραδίδουν βαλίτσα (checked bag) ή κάνουν check-in στο γκισέ του αεροδρομίου. Η Ryanair αναφέρει ότι αυτό αφορά περίπου το 20% των επιβατών της.

Το υπόλοιπο 80%, που κάνει check-in ηλεκτρονικά και ταξιδεύει μόνο με χειραποσκευή, μπορεί να συνεχίσει να κατευθύνεται απευθείας στον έλεγχο ασφαλείας και την πύλη χωρίς καμία αλλαγή, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Αν έχετε αγοράσει παραδοτέα αποσκευή, προγραμματίστε το ταξίδι σας βάσει της νέας προθεσμίας. Η άφιξη στο γκισέ 50 λεπτά πριν από την αναχώρηση - που ίσχυε μέχρι τώρα - θεωρείται πλέον εκπρόθεσμη.

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Γιατί κάνει αυτή την αλλαγή η Ryanair;

Η Ryanair υποστηρίζει ότι η νέα προθεσμία δίνει στους επιβάτες «περισσότερο χρόνο για να περάσουν από τον έλεγχο ασφαλείας του αεροδρομίου και τις ουρές ελέγχου διαβατηρίων», σύμφωνα με τον Διευθυντή Μάρκετινγκ, Ντάρα Μπρέιντι, μειώνοντας έτσι τον μικρό αριθμό όσων χάνουν πτήσεις επειδή κολλάνε στις ουρές. Η αλλαγή ανακοινώθηκε για πρώτη φορά στις 22 Απριλίου, όταν οι ταξιδιώτες αντιμετώπιζαν μεγάλες αναμονές μετά την εφαρμογή των νέων συνοριακών ελέγχων του Συστήματος Εισόδου/Εξόδου (EES) της ΕΕ.

Ο Μπρέιντι υποσχέθηκε επίσης «ταχύτερη υπηρεσία παράδοσης αποσκευών και λιγότερη αναμονή στα γκισέ των αεροδρομίων». Η εταιρεία δήλωσε ότι θα εγκαταστήσει αυτόματα κιόσκια παράδοσης αποσκευών που συνδέονται με την εφαρμογή της Ryanair σε περισσότερα από το 95% των αεροδρομίων της έως τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το TRAVEL Extra. Το αν αυτό έχει ήδη εφαρμοστεί στο αεροδρόμιο αναχώρησής σας είναι κάτι που αξίζει να ελέγξετε πριν ταξιδέψετε.

Τι πρέπει να κάνετε

Ελέγξτε την κράτησή σας: Επιβεβαιώστε αν περιλαμβάνει παραδοτέα αποσκευή. Αν όχι, κάντε online check-in και η αλλαγή δεν σας επηρεάζει.

Υπολογίστε σωστά την ώρα: Αν παραδίδετε αποσκευή, θεωρήστε τα 60 λεπτά πριν από την αναχώρηση ως την τελευταία στιγμή που είναι ανοιχτό το γκισέ και όχι ως τον στόχο άφιξής σας. Υπολογίστε επιπλέον χρόνο για τυχόν ουρές πριν από το γκισέ.

Προβλέψτε καθυστερήσεις: Αφήστε επιπλέον χρόνο στα αεροδρόμια όπου οι έλεγχοι διαβατηρίων είναι αργοί - πρόβλημα το οποίο η Ryanair δηλώνει ότι προσπαθεί να αντιμετωπίσει με αυτή την αλλαγή.