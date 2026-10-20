Σημαντική αύξηση των αεροπορικών εισιτηρίων προβλέπει ο CEO της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι.

Ανησυχία στους ταξιδιώτες προκαλεί η πρόβλεψη του επικεφαλής της Ryanair για σημαντικές ανατιμήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια το 2027, καθώς οι αυξημένες τιμές των καυσίμων επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας των αεροπορικών εταιρειών.

Ο CEO της Ryanair Holdings Plc, Μάικλ Ο’Λίρι, εκτιμά ότι τους επόμενους 12 μήνες θα καταγραφεί η μεγαλύτερη αύξηση στην ιστορία των ευρωπαϊκών αεροπορικών ναύλων. Όπως εξηγεί, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να ασκεί ανοδικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου, αναγκάζοντας τις αεροπορικές εταιρείες να μετακυλίσουν το αυξημένο κόστος καυσίμων στους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τιμές των εισιτηρίων ενδέχεται να αυξηθούν έως και 20% μέσα στο επόμενο έτος. Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο’Λίρι: «Η μεγαλύτερη αύξηση στην ιστορία»

Ο επικεφαλής της Ryanair προειδοποίησε ότι τα περιθώρια κέρδους των αεροπορικών εταιρειών θα δεχθούν πιέσεις, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων ενδέχεται να μην επαρκούν για να αντισταθμίσουν την άνοδο του κόστους των καυσίμων.

«Θα δούμε τη μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων – θα έλεγα, τη μεγαλύτερη στην ιστορία – στην Ευρώπη, μέσα στους επόμενους 12 μήνες», δήλωσε ο Ο’Λίρι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Το ερώτημα είναι αν θα είναι αρκετή αυτή η αύξηση των ναύλων για να καλύψει το δραματικά υψηλότερο κόστος των καυσίμων. Δεν νομίζω ότι θα είναι αρκετό», πρόσθεσε ο CEO της Ryanair.

Όπως επισήμανε, οι περισσότερες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Ryanair, δεν έχουν εξασφαλίσει επαρκή αντιστάθμιση κινδύνου (hedging) για το επόμενο έτος, ώστε να προστατευθούν από μια ενδεχόμενη περαιτέρω άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Περιορισμοί δρομολογίων και αυξημένη φορολογία

Την ίδια ώρα, η διαθέσιμη χωρητικότητα στην αεροπορική αγορά μειώνεται, καθώς ορισμένες εταιρείες αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ενώ η αύξηση των φόρων επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις προοπτικές του κλάδου.

Ο Μάικλ Ο’Λίρι επιβεβαίωσε ότι η Ryanair σχεδιάζει να περιορίσει τη δραστηριότητά της σε αγορές όπως η Γαλλία και το Βέλγιο, εξαιτίας της αυξημένης φορολογίας.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι ο ευρωπαϊκός αεροπορικός κλάδος θα συνεχίσει να οδηγείται σε συγκέντρωση, καθώς οι μικρότερες ή οικονομικά ασθενέστερες εταιρείες δυσκολεύονται να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους.

Οι αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο έχουν δεχθεί ισχυρές πιέσεις από την εκτίναξη του κόστους των καυσίμων αεροσκαφών μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν φέτος. Η εξέλιξη αυτή έχει επηρεάσει και τη ζήτηση από την πλευρά των καταναλωτών.

Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο η Ryanair αναθεώρησε προς τα κάτω τον ετήσιο στόχο της για τον αριθμό των επιβατών κατά το τρέχον οικονομικό έτος. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει λιγότερες θέσεις κατά τη χειμερινή περίοδο, όταν η επιβατική κίνηση είναι παραδοσιακά χαμηλότερη.