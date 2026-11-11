«Αισθάνθηκα μια αδιαθεσία και ταχυκαρδία και νόμιζα ότι ήτανε κάποια κρίση άγχους», ανέφερε η τραγουδίστρια.

Την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο έδωσε η Μαριάντα Πιερίδη, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha για την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία της.

Η τραγουδίστρια περιέγραψε όσα προηγήθηκαν της νοσηλείας της, αποκαλύπτοντας ότι αντιμετώπισε λοίμωξη στο έντερο, η οποία συνοδεύτηκε από αιμορραγία και είχε ως αποτέλεσμα να παρουσιάσει πολύ χαμηλό αιματοκρίτη.

Όπως εξήγησε, όλα ξεκίνησαν στις αρχές Νοεμβρίου του 2026, όταν αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και ταχυκαρδία. Αρχικά, πίστεψε ότι επρόκειτο για κάποια κρίση άγχους, ωστόσο αποφάσισε να επισκεφθεί το νοσοκομείο και να υποβληθεί σε εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβαινε.

«Αισθάνθηκα μια αδιαθεσία και ταχυκαρδία και νόμιζα ότι ήτανε κάποια κρίση άγχους, οπότε θεώρησα σωστό να έρθω να κάνω εξετάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Μαριάντα Πιερίδη αποκάλυψε ότι οι εξετάσεις έδειξαν πως υπήρχε ένα πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στα επίπεδα του αιματοκρίτη της, τα οποία ήταν πολύ χαμηλά.

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«Έκανα εξετάσεις, όχι μόνο αίματος, οι άνθρωποι έκαναν ό,τι μπορούσαν. Τελικά υπήρχε ένα θέμα και το λύσαμε και τώρα είμαι μια χαρά. Είχα πολύ χαμηλό αιματοκρίτη, απλά επειδή το είχα προφανώς πολύ καιρό, δεν με έριξε και δεν έπαθα κάτι χειρότερο», είπε.

Η ανησυχία για την υγεία της και η αγωγή που θα ακολουθήσει

Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε ότι η περιπέτεια αυτή την έκανε να φοβηθεί, επισημαίνοντας παράλληλα πόσο σημαντικό είναι να μην αγνοούμε τα προειδοποιητικά σημάδια που μπορεί να στέλνει ο οργανισμός μας.

Όπως παραδέχτηκε, η ίδια δεν είχε δώσει την απαραίτητη σημασία στα συμπτώματα που παρουσίαζε, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να παραμείνει για αρκετό διάστημα χωρίς να έχει εντοπιστεί.

«Φοβήθηκα αρκετά. Καλό είναι να φροντίζουμε τον εαυτό μας, να μην αμελούμε τα σημάδια. Εγώ δεν είχα δώσει σημασία στα σημάδια. Αυτό που ήταν, το καταπολεμήσαμε πάρα πολύ γρήγορα. Πήγε πάρα πολύ καλά. Τώρα θα έχω μια αγωγή την οποία θα παίρνω για πάντα», αποκάλυψε.

Παρά την ανησυχία που της προκάλεσε η περιπέτεια, η Μαριάντα Πιερίδη εμφανίστηκε ανακουφισμένη, καθώς η κατάσταση αντιμετωπίστηκε και πλέον έχει επιστρέψει στο σπίτι της, ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών.

Τι είπε για τον γιο της

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στον γιο της, ο οποίος, όπως είπε, αντιμετώπισε με ψυχραιμία την απουσία της λόγω της νοσηλείας. Μάλιστα, μετά το εξιτήριό της, το πρώτο πράγμα που ήθελε να κάνει ήταν να τον συναντήσει.

«Ο γιος μου είναι πολύ ψύχραιμος. Θα πάω τώρα να τον συναντήσω. Δεν τον άφησαν να έρθει να με δει, νομίζω δεν είναι μέρος για παιδιά», είπε χαρακτηριστικά.

Η Μαριάντα Πιερίδη, έχοντας πλέον αφήσει πίσω της τη δύσκολη αυτή εμπειρία, θέλησε μέσα από τις δηλώσεις της να στείλει το δικό της μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διερεύνησης κάθε συμπτώματος που μπορεί να υποδηλώνει κάποιο πρόβλημα υγείας.

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