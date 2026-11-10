Η νέα ανάρτηση από το νοσοκομείο.

Στο νοσοκομείο βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Μαριάντα Πιερίδη, με την είδηση να γίνεται γνωστή μέσω προσωπικής της ανάρτησης στα social media.

Η γνωστή ερμηνεύτρια, αρχικά, είχε δημοσιεύσει μία φωτογραφία μέσα από το θάλαμο του νοσοκομείου, αποκαλύπτοντας στους διαδικτυακούς της φίλους ότι νοσηλεύεται, χωρίς, ωστόσο, να γνωρίζει μέχρι εκείνη την ώρα την αιτία.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας καθησύχασε τους διαδικτυακούς της φίλους, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό, το προλάβαμε νωρίς και με λίγη ξεκούραση και φροντίδα θα είμαι πολύ σύντομα κοντά σας!!!».

Μαριάντα Πιερίδη: Η νέα ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο

Το μεσημέρι της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, η Μαριάντα Πιερίδη, προχώρησε σε μία νέα ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μέσω της οποίας αποκάλυψε ότι αναμένεται να πάρει το εξιτήριό της.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, εμφανίζεται μέσα στον θάλαμο του νοσοκομείου, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Καλημέρα σε όλους. Ακόμα εδώ είμαστε αλλά ευτυχώς, έχουμε ολοκληρώσει όλες μας τις εξετάσεις. Έχουμε βρει τι φταίει, έχουμε δώσει στον οργανισμό μας όλα όσα χρειάζονται για να καταφέρει να συνέλθει. Ξέρετε κάτι; Καλό είναι να ακούμε λίγο περισσότερο το σώμα μας. Και τα λέω για να τ’ ακούσω και εγώ. Κάποιες φορές μας προειδοποιεί ότι χρειάζεται να σταματήσουμε λίγο, να ξεκουραστούμε να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας και εμείς συνεχίζουμε σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Μέχρι που, κάποια στιγμή, φυσικά μας αφήνει εκείνο. Θέλω να πω και κάτι ακόμα. Νιώθω πραγματικά πάρα πολύ τυχερή που είμαι ανάμεσα σε ανθρώπους, που με τη φροντίδα, την ευγένεια, την αγάπη τους, έκαναν όλη αυτή τη διαδικασία πολύ εύκολη, πολύ ανθρώπινη και τους ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου… Το μόνο που μένει είναι να μας δώσουν οι γιατροί το πράσινο φως για να επιστρέψουμε στο σπιτάκι μας, στην καθημερινότητά μας, σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και την αγάπη».

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Παράλληλα, η Μαριάντα Πιερίδη, μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησής της, θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα στους διαδικτυακούς της φίλους, αναφέροντας: «Κάναμε το γενικό μας service, φορτίσαμε μπαταρίες, συμπληρώσαμε ό,τι μας έλειπε και τώρα περιμένουμε το οκ για να ξαναβγούμε στους δρόμους! Το νου σας στο σώμα σας, παιδιά… γιατί αν δεν το ακούσετε εσείς, θα βρει εκείνο τρόπο να το ακούσετε!

Σας στέλνω την αγάπη μου και σας ευχαριστώ για τη δική σας!».