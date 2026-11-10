Οι προσδοκίες για πρόοδο στην προσπάθεια τερματισμού της μεγαλύτερης σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο παραμένουν συγκρατημένες.

Οι τριμερείς συνομιλίες μεταξύ του Κιέβου, της Μόσχας και της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ξεκίνησαν σήμερα, Τρίτη, στο Αμπού Ντάμπι, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, σύμφωνα με το Associated Press.

«Προχωρήσαμε σε τριμερή μορφή διαπραγματεύσεων, με τη συμμετοχή της Ουκρανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας», μετά τις αρχικές συνομιλίες της ουκρανικής πλευράς με εκπροσώπους του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης, ανέφερε ο Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής της ουκρανικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθεί η διαμόρφωση μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας για τις δύο εμπόλεμες χώρες, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος πριν από την έναρξη των συνομιλιών. Η Ρωσία θεωρεί το ΝΑΤΟ απειλή για την ασφάλειά της, ενώ η Ουκρανία επιδιώκει να αποτρέψει το ενδεχόμενο νέων ρωσικών εισβολών.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, επιχειρεί να διαμεσολαβήσει για την επίτευξη συμφωνίας, δήλωσε ότι θεωρεί πως υπάρχουν «ορισμένες καλές ιδέες για το πώς θα μπορούσαν να γεφυρωθούν» οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών.

Ωστόσο, οι προσδοκίες για πρόοδο στην προσπάθεια τερματισμού της μεγαλύτερης σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο παραμένουν συγκρατημένες. Οι τρεις προηγούμενοι γύροι συνομιλιών, που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές της χρονιάς, δεν οδήγησαν σε κάποια σημαντική εξέλιξη. Ο πόλεμος έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες και αμάχους, σύμφωνα με αναλυτές και ανθρωπιστικές οργανώσεις.

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Δεν υπάρχουν ενδείξεις αποκλιμάκωσης των συγκρούσεων, ενώ οι συνομιλίες πραγματοποιούνται εν μέσω νέων επιθέσεων μεγάλης εμβέλειας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Στο μέτωπο, οι δύο στρατοί βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό σε κατάσταση επιχειρησιακού αδιεξόδου.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας επιθέσεις με 162 drones και έναν βαλλιστικό πύραυλο εναντίον της Ουκρανίας.

Την ίδια ώρα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν κατά τη διάρκεια της νύχτας 155 ουκρανικά drones πάνω από οκτώ ρωσικές περιφέρειες, καθώς και πάνω από τη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία η Ρωσία προσάρτησε από την Ουκρανία το 2014.

«Δεν έχω υπερβολικά υψηλές προσδοκίες» από τις συνομιλίες, δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο ZDF.

Κούσνερ: Οι ΗΠΑ θέλουν να αξιοποιήσουν την εμπειρία του παρελθόντος

Στις εισαγωγικές του δηλώσεις κατά την έναρξη των συνομιλιών, ο Κούσνερ ανέφερε ότι στόχος είναι «να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο και μια νέα αντίληψη, αξιοποιώντας τους διαφορετικούς θεσμούς και τις συμφωνίες που έχουν διαμορφωθεί στο παρελθόν».

«Αξιοποιούμε όσα λειτούργησαν, προσπαθούμε να εντοπίσουμε όσα απέτυχαν, να κατανοήσουμε γιατί φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση και, ελπίζουμε, να δημιουργήσουμε ένα νέο πλαίσιο που θα μας οδηγήσει σε δεκαετίες, αν όχι αιώνες, ειρήνης», δήλωσε.

Ο Αμερικανός στρατηγός Άλεξους Γκρίνκιεβιτς, διοικητής των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, αναφέρθηκε στη «σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο παρελθόν μέσω στρατιωτικού διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών, σε τριμερή μορφή».

Ο Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής της ουκρανικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών και επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Κιέβου, ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις προσπάθειές τους να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Ο λαός μας περιμένει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Και ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε μια διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία», δήλωσε.

Η Ουκρανία συναντήθηκε πρώτα με Ευρωπαίους αξιωματούχους και εκπροσώπους του ΝΑΤΟ

Ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, κατά την έναρξη των συνομιλιών εξέφρασε την ελπίδα ότι η συνάντηση «θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε στην πορεία προς την ειρήνη, προς όφελος των λαών της Ρωσίας και της Ουκρανίας».

Ο Ουμέροφ ανέφερε ότι η ημέρα ξεκίνησε με συνάντηση της ουκρανικής ομάδας με τους Αμερικανούς απεσταλμένους και εκπροσώπους του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ρωσία και Ουκρανία παραμένουν αμετακίνητες

Οι κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Ουκρανίας εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά μεταξύ τους σε βασικά ζητήματα που αφορούν οποιαδήποτε ενδεχόμενη συμφωνία.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, απαιτεί από την Ουκρανία να αποσύρει τα στρατεύματά της από τέσσερις περιφέρειές της, τις οποίες η Μόσχα προσάρτησε τον Σεπτέμβριο του 2022, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει να τις καταλάβει πλήρως.

Απαιτεί επίσης από το Κίεβο να εγκαταλείψει την προσπάθεια ένταξης στο ΝΑΤΟ, να αποδεχθεί αυστηρούς περιορισμούς στις στρατιωτικές του δυνάμεις και να άρει τους περιορισμούς στη χρήση της ρωσικής γλώσσας και στη δραστηριότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας που συνδέεται με το Πατριαρχείο της Μόσχας στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν επιδιώκει μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία με βάση αυτούς τους όρους και αρνείται να συμφωνήσει σε μια γενική κατάπαυση των εχθροπραξιών, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα έδινε απλώς τη δυνατότητα στα ουκρανικά στρατεύματα να ξεκουραστούν και να αναπληρώσουν τα αποθέματα οπλισμού τους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος επισκέπεται τη Δανία σήμερα, απορρίπτει τις απαιτήσεις του Πούτιν για οικειοθελή παραχώρηση ουκρανικών εδαφών.

Απορρίπτει επίσης οποιουσδήποτε περιορισμούς στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ή στις σχέσεις της χώρας με τους δυτικούς εταίρους της, τις οποίες το Κίεβο θεωρεί απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας, προκειμένου να αποτραπεί μια νέα ρωσική εισβολή.

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι η άμεση κατάπαυση του πυρός αποτελεί το απαραίτητο πρώτο βήμα για τη διαπραγμάτευση μιας ευρύτερης συμφωνίας και επιμένει ότι μόνο μια απευθείας συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι μπορεί να οδηγήσει σε διευθέτηση των εδαφικών διαφορών.

Ο Πούτιν έχει απορρίψει αυτές τις προτάσεις.

Με πληροφορίες από Assocated Press