Μετά τη Μαδρίτη, η ελληνική αμυντική βιομηχανία βρέθηκε στο Ριάντ για επαφές με τη GAMI και 13 σαουδαραβικές εταιρείες, ενώ επόμενος σταθμός είναι η Βαρσοβία στις 19 Νοεμβρίου.

Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνούς δικτύωσης της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας συμβάλλει ενεργά η Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής Ασφάλειας και Άμυνας (Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. – HASDIG), συμμετέχοντας σε σημαντικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Στο πλαίσιο αυτό, εκπρόσωποι ελληνικών εταιρειών βρέθηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Σαουδική Αραβία, με την Ένωση να αναλαμβάνει τον συντονισμό της συμμετοχής των εταιρειών-μελών της, επιδιώκοντας την ανάπτυξη νέων συνεργασιών και επιχειρηματικών ευκαιριών σε διεθνές επίπεδο.

Η Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. επικροτεί και υποστηρίζει ενεργά τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ενδυνάμωση της διεθνούς δικτύωσης της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, στο πλαίσιο μιας συστηματικής και στοχευμένης προσπάθειας που δημιουργεί νέες προοπτικές για τον κλάδο.

Από τη Μαδρίτη στο Ριάντ, με επόμενο σταθμό τη Βαρσοβία

Η επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης της διεθνούς εξωστρέφειας, με την ουσιαστική υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η αρχή έγινε τον Μάρτιο του 2026 στη Μαδρίτη, με τη διοργάνωση της Ημέρας Αμυντικής Βιομηχανίας Ελλάδας-Ισπανίας, με επικεφαλής της ελληνικής αποστολής τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Δαβάκη.

Ακολούθησε η παρουσία στη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο του Greek-Saudi Defence Industry Cooperation Workshop, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη General Authority for Military Industries (GAMI). Στη διοργάνωση συμμετείχαν η GAMI και 13 σημαντικές σαουδαραβικές εταιρείες του αμυντικού κλάδου. Οι επιχειρηματικές επαφές διαμόρφωσαν πρόσφορο έδαφος για νέες συνέργειες, συμπαραγωγές και ανταλλαγή τεχνογνωσίας, με την Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. να εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς τη GAMI για την άριστη συνεργασία.

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Η συνέχεια δίνεται στη Βαρσοβία, όπου στις 19 Νοεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η Ημέρα Αμυντικής Βιομηχανίας Ελλάδας–Πολωνίας. Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τη συνέχεια και τη στρατηγική σημασία των δράσεων διεθνούς δικτύωσης της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, υπό την καθοδήγηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Επόμενο βήμα: Ελληνοσαουδαραβική εκδήλωση στη DEFEA 2027

Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας, εξετάζεται η συνέχιση των επαφών με τη GAMI στην Ελλάδα, καθώς και η διοργάνωση αντίστοιχης εκδήλωσης στο πλαίσιο της DEFEA 2027, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να γνωρίσει η σαουδαραβική πλευρά από κοντά τις δυνατότητες της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, δίνοντας παράλληλα σε περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν απευθείας συναντήσεις.

Ενισχυμένη θεσμική στήριξη και συντονισμός

Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αναδεικνύουν τη σταθερή και έμπρακτη υποστήριξη της Πολιτείας προς την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Η ενεργή συμμετοχή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο σημαντικός ρόλος της ΓΔΑΕΕ στην ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών, καθώς και η συνεισφορά φορέων όπως το ΕΛΚΑΚ και η Enterprise Greece, συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός ολοένα πιο ισχυρού πλαισίου διεθνούς παρουσίας και ανάπτυξης του κλάδου.

Από την πλευρά της, η Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. συνεχίζει να υποστηρίζει ενεργά αυτή την προσπάθεια, προωθώντας τη διεθνή δικτύωση των ελληνικών επιχειρήσεων και την πρόσβασή τους σε νέες αγορές και επιχειρηματικές ευκαιρίες. Μέσα από τη συνεργασία με την Πολιτεία και τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, επιδιώκει οι επαφές αυτές να μετουσιώνονται σε ουσιαστικές συνεργασίες, με μακροπρόθεσμα οφέλη για την ελληνική αμυντική βιομηχανία.

Οι συστηματικές διεθνείς επαφές, η ισχυρή θεσμική υποστήριξη και η ουσιαστική εφαρμογή της προβλεπόμενης συμμετοχής της ελληνικής βιομηχανίας σε ποσοστό 25% στα εξοπλιστικά προγράμματα διαμορφώνουν πλέον, με τη συμβολή της Πολιτείας, νέες προοπτικές για τον κλάδο. Το επόμενο βήμα βρίσκεται στα χέρια της ίδιας της βιομηχανίας, η οποία καλείται να αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική και να διεκδικήσει ανταγωνιστικά τη συμμετοχή της σε μεγάλες συμφωνίες, σχήματα συμπαραγωγής και διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες.