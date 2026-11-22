Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά. Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού.

Αλλάζει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να σημειώνει αισθητή πτώση από τις 25 Νοεμβρίου, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται, προς το παρόν, κάποια ισχυρή και παρατεταμένη ψυχρή εισβολή.

Σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, η χώρα αναμένεται να περάσει από μια ασυνήθιστα θερμή περίοδο σε αισθητά ψυχρότερες συνθήκες, με την πτώση της θερμοκρασίας να γίνεται περισσότερο αισθητή στα μέσα της τελευταίας εβδομάδας του Νοεμβρίου.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος, το κρύο θα κάνει αισθητή την παρουσία του γύρω στις 25 Νοεμβρίου, ωστόσο τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν ότι θα ακολουθήσει κάποια μεγάλη και παρατεταμένη ψυχρή εισβολή.

Παράλληλα, ο μετεωρολόγος αναφέρεται και στις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για γενικευμένο κύμα ακραίου ψύχους.

Διευκρινίζει, πάντως, ότι η εικόνα αυτή δεν αποκλείεται να μεταβληθεί, καθώς ενδεχόμενες αλλαγές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία θα αξιολογούνται με βάση τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο καιρός τη Δευτέρα 23/11

Αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα βορειοανατολικά και το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί στρεφόμενοι σε δυτικούς βορειοδυτικούς, στα δυτικά 5 με 6 και στα ανατολικά 5 με 7, πιθανόν τοπικά στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός την Τρίτη 24/11

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα βορειοδυτικά ορεινά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Αναμένεται εξασθένηση από τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.