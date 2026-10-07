Η εταιρεία παραγωγής της Άννας Βίσση απαντά στον Νίκο Καρβέλα σε ό,τι αφορά τις οικονομικές εκκρεμότητες.

Νέα διάσταση παίρνει η κόντρα μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα.

Το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, η εταιρεία παραγωγής, D&A Live Concerts, που ανέλαβε τη συναυλία της ερμηνεύτριας στο ΟΑΚΑ, εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω της οποίας δηλώνει ότι δεν υπάρχει περαιτέρω οικονομική οφειλή προς τον μουσικοσυνθέτη, Νίκο Καρβέλα.

Η εταιρεία παραγωγής αναφέρει μεταξύ άλλων ότι σε περίπτωση που «συνεχίσουν να εγείρονται νομικά αβάσιμες απαιτήσεις ή να διαδίδονται ανακριβείς και προσβλητικοί ισχυρισμοί, η εταιρεία δηλώνει ότι επιφυλάσσεται ρητά για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της ενώπιον των αρμόδιων αρχών και Δικαστηρίων»

Βίσση – Καρβέλας: Η επίσημη ανακοίνωση από την εταιρεία παραγωγής

«Η εταιρεία D&A Live Concerts, ως παραγωγός της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, προς αποκατάσταση της αλήθειας και αποφυγή περαιτέρω εσφαλμένων εντυπώσεων, δηλώνει κατηγορηματικά ότι έχει εκπληρώσει στο ακέραιο κάθε νόμιμη και συμβατική υποχρέωσή της έναντι όλων των συντελεστών και λοιπών συνεργατών της, συμπεριλαμβανομένου του κ. Νίκου Καρβέλα.

Η εταιρεία απευθύνθηκε, ως όφειλε, στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων AUTODIA, στον οποίο ο κ. Καρβέλας έχει εκχωρήσει τη διαχείριση των περιουσιακών δικαιωμάτων από τη δημόσια εκτέλεση των έργων του, και προέβη, πριν από τη διεξαγωγή της συναυλίας, στην εξασφάλιση της απαιτούμενης άδειας, καθώς και στην εμπρόθεσμη καταβολή των ποσών που προβλέπονται βάσει του δημοσιευμένου αμοιβολογίου της AUTODIA και των όρων της σχετικής υπογραφείσας σύμβασης.

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Ήδη, από τις 23.09.2026, έχει καταβληθεί στην AUTODIA το ποσό των 250.000€ ως προκαταβολή και αναμένεται η οριστική εκκαθάριση βάσει του set list που έχει ήδη υποβληθεί. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, θα καταβληθεί στον κ. Νίκο Καρβέλα ως είθισται το ποσό που προβλέπεται βάσει της σχετικής σύμβασής του με την AUTODIA.

Μεταξύ της εταιρείας και του κ. Νίκου Καρβέλα δεν υφίσταται ουδεμία συμφωνία, ούτε γραπτή ούτε προφορική, που να αφορά την εν λόγω συναυλία καθώς επίσης και για καμία άλλη συναυλία ή παράσταση.

Κατόπιν τούτων, και σύμφωνα με τα τηρούμενα λογιστικά και συμβατικά αρχεία της εταιρείας, δεν υφίσταται έως σήμερα οποιαδήποτε άλλη αξίωση κατά της D&A Live Concerts από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι ανακριβής, στερείται συμβατικού και νόμιμου ερείσματος και δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικά δεδομένα.

Σε περίπτωση δε, που θα συνεχίσουν να εγείρονται νομικά αβάσιμες απαιτήσεις ή να διαδίδονται ανακριβείς και προσβλητικοί ισχυρισμοί, η εταιρεία δηλώνει ότι επιφυλάσσεται ρητά για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της ενώπιον των αρμόδιων αρχών και Δικαστηρίων».