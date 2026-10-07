Τα σχόλια του κόσμου τα social media.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων έχουν βρεθεί η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας με τη «μάχη» που έχει ξεσπάσει ανάμεσά τους να πρωταγωνιστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα τηλεοπτικά κανάλια.

Οι δύο καλλιτέχνες έχουν έρθει σε δημόσια αντιπαράθεση, λίγες μόλις ημέρες μετά τη θριαμβευτική εμφάνιση της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Τα πρώτα ερωτηματικά προέκυψαν όταν έγινε γνωστό ότι ο Καρβέλας απουσίαζε από την συναυλία της, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι προέκυψαν οικονομικές διαφωνίες μεταξύ τους.

Το κοινό παίρνει θέση στα social media για την «κόντρα» Βίσση – Καρβέλα

Η έντονη «μάχη», οι αιχμηρές τοποθετήσεις και οι δημόσιες συζητήσεις μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα έχουν προκαλέσει ερωτηματικά και αντιδράσεις στο κοινό, με τους χρήστες των social media να «χωρίζονται» σε δύο «στρατόπεδα».

Αρκετοί είναι εκείνοι που τάσσονται υπέρ της ερμηνεύτριας, ενώ άλλοι στηρίζουν τον μουσικοσυνθέτη, με την άποψη πως η Βίσση θα πρέπει να τραγουδήσει και δημιουργίες άλλων καλλιτεχνών να κυριαρχεί.

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Την ίδια ώρα, αρκετοί χρήστες υποστηρίζουν ότι ο Καρβέλας, με τον τρόπο που διαχειρίζεται την κατάσταση, βγαίνει ζημιωμένος, ενώ άλλοι σχολιάζουν τον τρόπο ζωής που φαίνεται να ακολουθεί πλέον η Άννα Βίσση.

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

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«Μάχη» στον αέρα για Βίσση – Καρβέλα

Το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου, δόθηκαν οι πρώτες δημόσιες απαντήσεις των δύο καλλιτεχνών.

Ο Νίκος Καρβέλας αρχικά, εξέδωσε ένα επίσημο δελτίο τύπου, μέσω του οποίου παραθέτει τη δική του θέση, εξηγώντας δημόσια το λόγο της απουσίας του από τη συναυλία της Βίσση. Την ίδια ώρα αποκαλύπτει ότι υπήρξε ρήξη για οικονομικά ζητήματα, αλλά και καλλιτεχνικές διαφωνίες.

Η Άννα Βίσση από την πλευρά της, απάντησε με μία επίσημη ανακοίνωση, μέσω της οποία κατηγορεί τον Καρβέλα για ψεύδη και αναλήθειες, ισχυριζόμενη μεταξύ άλλων ότι «η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ».