Η αποκάλυψη για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο παρασκήνιο, καθώς η σχέση και η συνεργασία της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα φαίνεται πως περνάει τη σοβαρότερη κρίση των τελευταίων ετών.

Όπως αποκαλύφθηκε το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», οι γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών έχουν κοπεί οριστικά. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν από πλευράς του δικηγόρου Μιχάλη Δημητρακόπουλου για εξωδικαστικό συμβιβασμό πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις, η κατάσταση φαίνεται πως οδηγείται αμετάκλητα στα δικαστήρια, καθιστώντας εξαιρετικά αμφίβολη οποιαδήποτε συνάντηση των δύο καλλιτεχνών στο ίδιο τραπέζι.

«Βόμβα» στους μουσικούς: Αναβάλλονται οι εμφανίσεις στο Αθηνών Αρένα

Οπως αποκάλυψε ο Γρηγόρης Γκουντάρας, μετά τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ, η Άννα Βίσση ανακοίνωσε στους σταθερούς συνεργάτες και μουσικούς της ότι είναι ελεύθεροι να αναζητήσουν αλλού εργασία, καθώς τα σχέδια για τις εμφανίσεις στο Αθηνών Αρένα αναβάλλονται.

Ενώ αναμενόταν έναρξη εμφανίσεων τον Φεβρουάριο του 2027, η επιστροφή της στη νυχτερινή Αθήνα φαίνεται να μετατίθεται πλέον για το φθινόπωρο του 2027. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια της τραγουδίστριας να προστατεύσει τους συνεργάτες της, γνωρίζοντας εκ των προτέρων τις νομικές επιπλοκές που θα προέκυπταν.

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