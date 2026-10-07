Η παρουσιάστρια δεν μπόρεσε να κρύψει την αμηχανία τις διαστάσεις που έχει πάρει η κόντρα μεταξύ τους.

Στη δημόσια αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα αναφέρθηκε η Σίσσυ Χρηστίδου, ανοίγοντας την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», σήμερα το πρωί.

Η παρουσιάστρια μίλησε για τις τελευταίες εξελίξεις ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες, οι οποίοι έχουν συνδέσει το όνομά τους με μια πολυετή προσωπική και επαγγελματική διαδρομή. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη υπόθεση της προκαλεί έντονα συναισθήματα, καθώς πρόκειται για δύο πρόσωπα που έχουν σημαδέψει με τη μουσική τους πολλές γενιές.

«Μπήκαμε με Άννα Βίσση, αυτή η μέρα είναι πολύ περίεργη»

Πριν ξεκινήσει η αναλυτική παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων και των δημόσιων τοποθετήσεων που έχουν κάνει οι δύο πλευρές, η Σίσσυ Χρηστίδου θέλησε να εκφράσει τη δική της πρώτη αντίδραση.

Η παρουσιάστρια παραδέχτηκε πως η υπόθεση την αγγίζει ιδιαίτερα, καθώς, όπως είπε, αφορά δύο ανθρώπους με τους οποίους το κοινό έχει δημιουργήσει έναν ισχυρό συναισθηματικό δεσμό μέσα από τα τραγούδια και τη μακρά κοινή καλλιτεχνική τους πορεία.

«Μπήκαμε με Άννα Βίσση, αυτή η μέρα είναι πολύ περίεργη. Εμένα δεν θα σας κρύψω ότι μου πατάει και διάφορα κουμπιά αυτή η συνθήκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Στη συνέχεια, εξήγησε πως είναι δύσκολο για το κοινό να παρακολουθεί μια προσωπική διαφωνία ανάμεσα σε δύο τόσο αγαπητά πρόσωπα, ιδιαίτερα όταν αυτή έχει πλέον μεταφερθεί στη δημόσια σφαίρα.

«Είναι πάρα πολύ περίεργο και πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς για ανθρώπους που ξέρουμε και αγαπάμε όλα αυτά τα χρόνια. Και εννοώ σαν φιλοθεάμον κοινό, σαν ανθρώπους που έχουμε αγαπήσει πολύ, που έχουμε τραγουδήσει τα τραγούδια τους, έχουμε κλάψει, έχουμε πονέσει», είπε.

Η Σίσσυ Χρηστίδου υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η κατάσταση δημιουργεί αμηχανία στους ανθρώπους που έχουν αγαπήσει τη μουσική και την ιστορία των δύο καλλιτεχνών, σημειώνοντας ωστόσο ότι πλέον η αντιπαράθεση έχει πάρει δημόσιο χαρακτήρα με επιλογή των ίδιων των εμπλεκόμενων.

«Όλο αυτό, το λιγότερο που μας κάνει είναι να νιώθουμε άβολα, παρόλα αυτά έχει γίνει δημόσιο, έχουν επιλέξει οι ίδιοι να το κάνουν», κατέληξε η παρουσιάστρια.

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