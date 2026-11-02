Ο Δήμαρχος Αθηναίων ζητά άμεσα να συναντηθεί με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη «για την αντιμετώπιση της συνολικής παραβατικότητας στην πόλη».

Επιστολή στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη έστειλε ο Χάρης Δούκας για την έξαρση της παραβατικότητας και τις κλοπές καλωδίων χαλκού, μετά το τραγικό περιστατικό της Πλάκας με έξι νεκρούς.

«Η οργάνωση κοινών περιπολιών της ΕΛΑΣ και της Δημοτικής Αστυνομίας, θα λειτουργήσει θετικά και για την αποθάρρυνση των συμμοριών, αλλά και για την αντιμετώπιση της συνολικής παραβατικότητας στην πόλη», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων στην επιστολή του προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και ζητά άμεσα συνάντηση μαζί του «για τη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων».

Αναλυτικά η επιστολή του Χάρη Δούκα στον Μιχάλη Χρυσοχοΐοδη:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, είμαι υποχρεωμένος να επανέλθω στο μείζον θέμα της αυξημένης παραβατικότητας στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε πολλές φορές αναφερθεί στα θέματα της διακίνησης ναρκωτικών και στα συνεπακόλουθα προβλήματα, που δημιουργούνται στις γειτονιές. Τον τελευταίο καιρό όμως έχει ενταθεί το φαινόμενο των κλοπών χαλκού από συμμορίες, για τις οποίες ως τώρα έχουμε υποβάλλει εβδομήντα (70) καταγγελίες μόνο τον τελευταίο χρόνο. Η κλοπή στη Λυσικράτους με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα και τον θάνατο έξι ανθρώπων, έφερε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας αυτό το πρόβλημα.

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Όμως οι κλοπές αυτές αφορούν και στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού της πόλης μας. Οι υπηρεσίες μας υπολογίζουν ότι έχουν κλαπεί εννέα (9) χιλιόμετρα καλωδίων ηλεκτροφωτισμού, με αποτέλεσμα εκτεταμένες διακοπές φωτισμού ακόμη και σε κεντρικές οδούς και πλατείες και σοβαρές ζημιές σε υποδομές, με συνολικό κόστος εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Τέτοιες ζημιές έχουν σημειωθεί μεταξύ άλλων στην Ιερά οδό, στην Πατησίων, στην Ακαδημίας, στην πλατεία Κάνιγγος, στην Κουμουνδούρου, στο Πάρκο Ριζάρη.

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η ασύδοτη δράση των συμμοριών πρέπει άμεσα να αντιμετωπισθεί. Δεν μπορεί οι δρόμοι της Αθήνας να βρίσκονται στο σκοτάδι, με όλα τα προβλήματα που αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των πολιτών.

Δεν μπορεί ο Δήμος - με τα πενιχρά οικονομικά του - να επιβαρύνεται με τεράστια ποσά για την αποκατάσταση των ζημιών, ποσά που αφαιρούνται από τις υποδομές και τις δράσεις που αφορούν στην βελτίωση καθημερινότητας των πολιτών.

Είναι ώρα να συνεργαστούμε για να δοθεί ένα τέλος στην παρανομία. Σαφώς είναι ευθύνη της ΕΛΑΣ η εξάρθρωση των κυκλωμάτων εμπορίας του κλεμμένου χαλκού. Όμως πιστεύουμε ότι η οργάνωση κοινών περιπολιών της ΕΛΑΣ και της Δημοτικής Αστυνομίας, θα λειτουργήσει θετικά και για την αποθάρρυνση των συμμοριών, αλλά και για την αντιμετώπιση της συνολικής παραβατικότητας στην πόλη. Για τον λόγο αυτό ζητώ να συναντηθούμε το ταχύτερο δυνατό, για τη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων.

Με εκτίμηση,

Χάρης Δούκας».