Οι Χαμπέοι γίνονται άνω κάτω όταν η Μπέλα τους μπλέκει -για μια ακόμη φορά- με τα καλλιτεχνικά της σχέδια!

«Απόψε αυτοσχεδιάζουμε»

Το Πνευματικό Κέντρο του δήμου αποφασίζει να ανεβάσει την παράσταση ενός νέου, ανερχόμενου θεατρικού συγγραφέα και παλιού φλερτ της Μπέλας!

Η Μπέλα αποφασίζει να προσπαθήσει να αναθερμάνει την παλιά σπίθα, συμμετέχοντας στην παράσταση, μόνο που χρειάζεται μαζί της τη Χαρούλα, τη Λυδία και την Όλγα.

Παράλληλα, οι άντρες της οικογένειας θεωρούν πως ένα χόμπι θα κάνει καλό όχι μόνο στις ίδιες, αλλά και στους γάμους τους!

Όταν στο υποψήφιο καστ προστεθεί και η Αλίνα, η διανομή των ρόλων, θα γίνει πεδίο διαμάχης για τις γυναίκες της οικογένειας.

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Μπροστά στον κίνδυνο να μην ξαναμιλήσουν μεταξύ τους, η Μπέλα αναλαμβάνει δράση και η οικογένεια των Χαμπέων θα δώσει την δική της νότα στο κείμενο.

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