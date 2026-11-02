Τα χρήματα δεν κατατέθηκαν σε λογαριασμό της συγκεκριμένης ΜΚΟ αλλά επέλεξε να επικοινωνήσει απευθείας με τις οικογένειες των παιδιών.

Μετά τις αποκαλύψεις για την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η Δήμητρα Κατσαφάδου αποκάλυψε νέα στοιχεία για την συγκεκριμένη υπόθεση απάτης.

Η γνωστή επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι προσέφερε περισσότερα από 33.000 ευρώ για την κάλυψη αναγκών παιδιών, ενώ καταγγέλλει ότι η ουσιαστική συμβολή της αμφισβητήθηκε από τον πρόεδρο της οργάνωσης.

Η ίδια επέλεξε να απαντήσει δημόσια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αναρτώντας τραπεζικά παραστατικά και αποδείξεις πληρωμών, προκειμένου να παρουσιάσει στοιχεία για την οικονομική βοήθεια που, όπως αναφέρει, παρείχε.

Όπως ξεκαθάρισε, τα χρήματα δεν κατατέθηκαν σε λογαριασμό της συγκεκριμένης ΜΚΟ. Αντίθετα, επέλεξε να επικοινωνήσει απευθείας με τις οικογένειες των παιδιών και να καλύψει η ίδια συγκεκριμένες ανάγκες τους.

«Έχω φάει πολλές μαχαιριές»

Η επιχειρηματίας εξήγησε ότι προηγούμενες δυσάρεστες εμπειρίες της από αντίστοιχες συνεργασίες την έχουν οδηγήσει να ακολουθεί πλέον διαφορετική πρακτική όταν αποφασίζει να προσφέρει οικονομική βοήθεια.

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Όπως ανέφερε, προτιμά να έρχεται σε απευθείας επαφή με τους γονείς των παιδιών που χρειάζονται στήριξη, ώστε να γνωρίζει προσωπικά τις ανάγκες τους και να φροντίζει η ίδια για την κάλυψή τους.

Σε ανάρτησή της έγραψε χαρακτηριστικά: «Δεν ενεπλάκην με τη συγκεκριμένη ΜΚΟ καθώς έχω φάει πολλές μαχαιριές και πλέον μπορώ και διαισθάνομαι το ότι πρέπει να βρω η ίδια τους γονείς του κάθε παιδιού που με έχει ανάγκη. Η στήριξή μου όμως στα συγκεκριμένα αγγελούδια ήταν πάνω από 33.000 ευρώ».

Τα παραστατικά που δημοσίευσε και οι πληρωμές χιλιάδων ευρώ

Για να υποστηρίξει όσα αναφέρει, η Δήμητρα Κατσαφάδου δημοσίευσε σειρά οικονομικών παραστατικών από συναλλαγές που, σύμφωνα με την ίδια, πραγματοποιήθηκαν για την κάλυψη αναγκών των παιδιών.

Μεταξύ των εγγράφων που παρουσίασε περιλαμβάνονται τραπεζική συναλλαγή ύψους 12.981 ευρώ, καθώς και παραστατικό ύψους 12.495 ευρώ για αεροπορικά εισιτήρια.

Όπως υποστηρίζει, τα συγκεκριμένα ποσά αποτελούν μέρος της συνολικής οικονομικής βοήθειας που προσέφερε, η οποία ξεπέρασε τις 33.000 ευρώ. Η ίδια επιμένει ότι οι πληρωμές έγιναν απευθείας για τις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους και όχι μέσω της ΜΚΟ.

«Αμφισβητήθηκα από τον πρόεδρο της ΜΚΟ»

Σε δεύτερη δημοσίευσή της, η επιχειρηματίας αναφέρθηκε ειδικότερα στην αμφισβήτηση που, όπως καταγγέλλει, δέχτηκε από τον πρόεδρο της οργάνωσης σχετικά με την πραγματική συνεισφορά της.

Συνοδεύοντας την ανάρτησή της με επιπλέον παραστατικά, έγραψε:

«Σας επισυνάπτω υποτυπωδώς κάποια από τα τιμολόγια που πλήρωσα απευθείας στα παιδάκια αυτά! Και αμφισβητήθηκα από τον πρόεδρο της ΜΚΟ για την αληθινή και ουσιαστική συμβολή μου σε αυτά. Ο Θεός όμως βλέπει τα πάντα».