Στη δικογραφία περιλαμβάνονται νέοι διάλογοι που αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη του κυκλώματος διαχειρίζονταν τις εισπράξεις από τους εράνους.

Νέες σοκαριστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τη δράση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που χρησιμοποιούσε φιλανθρωπική ΜΚΟ ως κάλυψη για τη συγκέντρωση χρημάτων από δωρεές πολιτών.

Οι αποκαλύψεις προκαλούν έντονη αγανάκτηση, καθώς στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται οικογένειες με παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρές ασθένειες και αναζητούσαν απεγνωσμένα οικονομική στήριξη για τις θεραπείες τους.

Οι γονείς που απευθύνθηκαν στην οργάνωση, πιστεύοντας ότι θα βρουν έναν σύμμαχο στον δύσκολο αγώνα τους, δηλώνουν σήμερα συγκλονισμένοι και προδομένοι. Ορισμένοι μάλιστα αποκαλύπτουν ότι δεν έλαβαν ποτέ τα ποσά που συγκεντρώθηκαν στο όνομα των παιδιών τους.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται νέοι διάλογοι που αποτυπώνουν, σύμφωνα με τις Αρχές, τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να διαχειρίζονταν τις εισπράξεις από τους εράνους, ενώ ιδιαίτερο βάρος έχουν οι μαρτυρίες των οικογενειών που βρέθηκαν αντιμέτωπες με την υπόθεση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmkhb91hxb1l?integrationId=40599y14juihe6ly}

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Οι έρανοι για τα άρρωστα παιδιά και τα εκατομμύρια ευρώ

Η μεθοδολογία που φέρεται να ακολουθούσε η οργάνωση βασιζόταν στην προβολή παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας. Μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιοποιούνταν φωτογραφίες και προσωπικά στοιχεία ανήλικων ασθενών, με εκκλήσεις προς τους πολίτες να συνεισφέρουν οικονομικά για νοσηλείες, χειρουργικές επεμβάσεις και εξειδικευμένες θεραπείες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 92 έρανοι που αφορούσαν 74 ωφελούμενους. Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε φέρεται να άγγιξε τα 4 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο μόλις περίπου 1 εκατομμύριο κατέληξε στις οικογένειες των παιδιών.

Παράλληλα, σε 34 περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι οι γονείς εισέπραξαν λιγότερα χρήματα από εκείνα που είχαν συγκεντρωθεί μέσω των εκκλήσεων για βοήθεια.

Οι Αρχές εξετάζουν και τη διαδρομή των χρημάτων, τα οποία φέρεται να μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και να χρησιμοποιούνταν για προσωπικές αγορές, πολυτελή ρούχα, επώνυμες τσάντες και ρολόγια, ταξίδια και ακριβά γεύματα. Μέρος των ποσών φέρεται επίσης να διοχετευόταν σε εταιρείες που χαρακτηρίζονται εικονικές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmkishz3psvl?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Μέχρι να πεθάνει το παιδί, αυτός μάζεψε πέντε χιλιάρικα»

Ιδιαίτερα συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του πατέρα του 17χρονου Γιώργου από τη Νάουσα Ημαθίας, ο οποίος διαγνώστηκε το 2018 με οξεία μυελογενή λευχαιμία. Η οικογένειά του, πολύτεκνη και με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, αναζητούσε κάθε δυνατή βοήθεια για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της θεραπείας του.

Όπως περιέγραψε ο πατέρας του στο Star, η πρώτη επικοινωνία έγινε από εκπρόσωπο συλλόγου, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι υπήρχε δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης. Του ζητήθηκαν φωτογραφίες και βίντεο του παιδιού, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να αναρτηθεί σχετική έκκληση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η συμφωνία, όπως πίστευε ο ίδιος, ήταν ότι τα χρήματα που θα συγκεντρώνονταν θα δίνονταν στην οικογένεια για τις ανάγκες του παιδιού.

Ωστόσο, οι τραπεζικοί λογαριασμοί που αναγράφονταν στις εκκλήσεις ανήκαν στην οργάνωση και όχι στην οικογένεια. Όταν ο πατέρας πρότεινε να δημοσιοποιηθεί ο λογαριασμός του παιδιού, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, η αντίδραση που αντιμετώπισε, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, ήταν έντονη.

«Αυτοί έβαλαν τους δικούς τους λογαριασμούς, δεν έβαλαν τον λογαριασμό του παιδιού. Κάποια στιγμή τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω: “Ο κόσμος έχει τρελαθεί, μήπως πρέπει να βάλουμε τον λογαριασμό του παιδιού;”. “Όχι”, λέει, “δε μας ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος”. Νεύριασε και μου είπε: “Αν δε σου αρέσει, να το σταματήσω εδώ”», ανέφερε.

Η αποκάλυψη για το ποσό που συγκεντρώθηκε είναι ακόμη πιο οδυνηρή, καθώς, όπως υποστηρίζει, μέχρι τον θάνατο του γιου του είχαν συγκεντρωθεί μόλις 5.000 ευρώ.

«Μέσα σε όλο αυτό το διάστημα, μέχρι να πεθάνει το παιδί, αυτός μάζεψε πέντε χιλιάρικα. Κρίμα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία. Εγώ τον πίστεψα. Έλεγα: “Θεέ μου, σε ευχαριστώ πολύ, βρέθηκε άνθρωπος να με βοηθήσει”», είπε, περιγράφοντας την απογοήτευση και την πικρία του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmkhis38oaax?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η οικογένεια από την Αμαλιάδα που αναγκάστηκε να πουλήσει το σπίτι της

Μια ακόμη μαρτυρία που αποτυπώνει το μέγεθος της αγωνίας των οικογενειών αφορά πατέρα μικρού κοριτσιού από την Αμαλιάδα, το οποίο πάσχει από όγκο στο κεφάλι. Η ΜΚΟ είχε πραγματοποιήσει έρανο και στο όνομα του παιδιού του, με τον ίδιο να αναζητά οικονομική υποστήριξη για τη συνέχιση των θεραπειών.

Όπως δήλωσε στο ThessPost.gr, πληροφορήθηκε για τη δράση του συλλόγου μέσα από συζητήσεις με άλλους γονείς στο Ογκολογικό τμήμα, όπου νοσηλευόταν η κόρη του. Εκεί, όπως περιγράφει, οι οικογένειες μοιράζονταν τις δυσκολίες τους και προσπαθούσαν να βρουν τρόπους να καλύψουν τα τεράστια έξοδα που συνεπάγεται η αντιμετώπιση μιας σοβαρής ασθένειας.

Η οικονομική κατάσταση της οικογένειας είχε φτάσει σε οριακό σημείο. Χρειάστηκε να πουλήσουν ακόμη και το σπίτι τους, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του παιδιού και να εξασφαλίσουν τη μετάβασή του στο εξωτερικό για τις απαραίτητες θεραπείες. Η μικρή εξακολουθεί να δίνει τη δική της μάχη, ενώ και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Ο πατέρας εξήγησε ότι, λόγω γραφειοκρατικών δυσκολιών, δεν μπορούσε να εξασφαλίσει προσωπικό ερανικό λογαριασμό. Έτσι, δέχθηκε την πρόταση της ΜΚΟ να συγκεντρώσει εκείνη τις δωρεές και στη συνέχεια να αποδώσει τα χρήματα στην οικογένεια.

Σήμερα, αδυνατεί να πιστέψει ότι η βοήθεια που προσέφεραν οι πολίτες ενδέχεται να μην έφτασε ποτέ στον πραγματικό προορισμό της.

«Ο κάθε πολίτης που δίνει από το υστέρημά του, έστω κι ένα ευρώ, είναι για να μαζευτούν έξοδα του παιδιού μου. Είναι αμαρτία από τον Θεό. Τα παραπάνω χρήματα που μαζεύονταν πρέπει να πάνε στα παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε, εκφράζοντας την οργή του για όσα αποκαλύπτονται: «Πώς γίνεται να εκμεταλλεύτηκαν το παιδί μου και όλα τα παιδιά; Τα έχω πουλήσει όλα, έχουμε τα προβλήματά μας και τώρα θα ασχολούμαστε με αυτό;».

«Εκμεταλλεύτηκαν την ανάγκη μου, νιώθω προδοσία»

Αντίστοιχη είναι η εμπειρία και μιας μητέρας παιδιού που πάσχει από λευχαιμία, η οποία μίλησε στο ThessPost.gr για την επαφή της με την οργάνωση. Όπως περιέγραψε, έμαθε για την ύπαρξη της ΜΚΟ από άλλες μητέρες που συναντούσε στους διαδρόμους της παιδιατρικής κλινικής, όπου νοσηλευόταν ο γιος της.

Οι γονείς που βρίσκονταν εκεί αντιμετώπιζαν κοινές δυσκολίες, καθώς πέρα από την αγωνία για την υγεία των παιδιών τους έπρεπε να διαχειριστούν και το δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος των θεραπειών και της καθημερινότητας.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η πρόταση για οικονομική ενίσχυση έμοιαζε με μια σημαντική διέξοδο. Η μητέρα εμπιστεύτηκε την οργάνωση, ελπίζοντας ότι οι δωρεές των πολιτών θα αξιοποιούνταν για τις ανάγκες του παιδιού της.

Οι αποκαλύψεις, ωστόσο, έχουν ανατρέψει αυτή την πεποίθηση, αφήνοντας πίσω τους ένα αίσθημα προδοσίας. Για τους γονείς, το ζήτημα δεν αφορά μόνο τα χρήματα που ενδεχομένως δεν έφτασαν ποτέ στα παιδιά τους, αλλά και την εκμετάλλευση της απόγνωσης στην οποία βρίσκονταν, την ώρα που έδιναν τον πιο δύσκολο αγώνα της ζωής τους.

«Ήμουν στο νοσοκομείο και μιλούσα με μητέρες που είχαν άρρωστα παιδιά μέσα. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ και προσευχόμουν, όχι μόνο για το παιδί μου. Και άκουσα ότι η ΜΚΟ βοηθάει. Και ρώτησα, Τι είναι αυτό; Και μου είπαν ότι είναι μια σελίδα που βοηθά τα παιδιά που είναι άρρωστα και είπα, πώς μπορώ κι εγώ; Και εγώ θέλω βοήθεια, εάν υπάρχει περίπτωση να βοηθήσουν κι εμένα», δήλωσε.

Στη συνέχεια, μέσω άλλων γονέων, ήρθε σε επαφή με την 35χρονη γυναίκα που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα και έχει συλληφθεί. Η μητέρα ενημερώθηκε ότι θα δημοσιεύονταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες του παιδιού της και πληροφορίες για την ασθένειά του.

«Με ρώτησε, “είσαι εντάξει να βάλουμε φωτογραφίες του παιδιού; Είσαι έτοιμη; Ξέρεις ότι θα βάλουμε το παιδί;” κι εγώ είπα ναι. Μου μάζεψαν ένα μεγάλο ποσό και μου έβαλαν μια κάρτα Flex One στο κινητό που μπορούσα να πληρώνω, να ψωνίζω για το παιδί, να πάρω ρούχα, φαΐ, ό,τι είχα ανάγκη», περιέγραψε.

Η ίδια υποστηρίζει ότι δεν γνωρίζει το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε στο όνομα του γιου της. Όπως δήλωσε, μετά τις αποκαλύψεις αισθάνεται προδοσία και εκμετάλλευση καθώς όλα τα στοιχεία του παιδιού της εκτέθηκαν στο διαδίκτυο, ώστε να αποκομιστούν χρήματα με σκοπό το κέρδος. «Μακάρι να μην έχει κανείς ανάγκη από τέτοια λεφτά, από τέτοια αρρώστια. Όλα τα παιδιά να είναι καλά. Εάν το έχουν κάνει αυτό, είναι κρίμα. Γιατί έχουμε άρρωστα παιδιά.. και βάλαμε τα παιδιά μας μέσα, να τα κοιτάει ο κόσμος. Βάλαμε φωτογραφίες, βάλαμε πόσων χρονών είναι, τι ασθένειες έχουν. Από ανάγκη το κάναμε αυτό. Και είναι κρίμα», σημείωσε.

Ο 37χρονος που βρίσκεται πίσω από τη ΜΚΟ και η σύντροφός του

Κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης φέρονται να είναι ο 37χρονος επικεφαλής της οργάνωσης, Κωνσταντίνος Φιρινίδης, με τη σύντροφό του, ενώ στο “φως” έρχονται συνομιλίες τους, στις οποίες γίνεται αναφορά σε μεγάλα χρηματικά ποσά, μεταφορές χρημάτων αλλά και προσωπικές δαπάνες.

Ο 37χρονος πρόεδρος της ΜΚΟ είχε συχνή παρουσία στα μέσα ενημέρωσης, όπου αναφερόταν στην ανάγκη στήριξης οικογενειών που βρίσκονταν σε δύσκολη θέση και απηύθυνε εκκλήσεις προς τους πολίτες να συνδράμουν το έργο της οργάνωσης, είτε οικονομικά μέσω δωρεών είτε προσφέροντας εθελοντική εργασία.

Την ίδια ώρα, ο κατηγορούμενος πρόβαλλε στα social media μια εικόνα έντονης χλιδής, με αναρτήσεις από πούρα, ακριβά εστιατόρια και πισίνες.

Η εικόνα αυτή ερχόταν σε εμφανή αντίθεση με το δημόσιο προφίλ κοινωνικής προσφοράς που καλλιεργούσε, μέσα από βραβεύσεις και φωτογραφίες με πρόσωπα που συνδέονται με φιλανθρωπικές και κοινωνικές δράσεις.

Τα χρήματα που συγκεντρώνονταν μέσω τραπεζικών καταθέσεων και κουμπαράδων δεν κατέληγαν στο σύνολό τους στις οικογένειες των παιδιών. Αντίθετα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, μεγάλο μέρος τους φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την προσωπική καλοπέραση των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους λογαριασμούς της ΜΚΟ πέρασαν 5, 8 εκατομμύρια ευρώ με το παράνομο όφελος να υπολογίζεται στα 2,8 εκατομμύρια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmkhmiq27a4p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η πολυτελής ζωή και οι σουίτες σε ξενοδοχεία

Ενδεικτικοί του πολυτελούς τρόπου ζωής των κατηγορουμένων είναι οι διάλογοι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της ΕΛ.ΑΣ. και έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Σε μία από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες, η σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγού επικοινωνεί με πολυτελές ξενοδοχείο της Αττικής και ζητά να εντοπιστεί άμεσα η κράτησή της, επικαλούμενη την ιδιότητά της ως VIP πελάτισσας.

«Είμαι τακτική πελάτισσα. Έλεγξε το όνομα Φ… Μένω πάντα στη δική μου σουίτα. Ψάξε το όνομά μου και θα καταλάβεις» λέει η σύντροφος του προέδρου της ΜΚΟ σε τηλεφώνημά της.

Ίδιο τρόπο και ύφος φέρεται να είχε και ο ίδιος ο κατηγορούμενος, ο οποίος σε συνομιλία του με ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης ζητά με ύφος τακτικού θαμώνα τη σουίτα της προτίμησής του.

Χαρακτηριστικά λέει: «Είμαι πολύ συχνός πελάτης και έχω πάντα τη γωνιακή σουίτα που βρίσκεται είτε στον πρώτο είτε στον δεύτερο όροφο».

«Σου έχω ξοδέψει 100.000 ευρώ» λέει σε άλλο σημείο της συνομιλίας του, σαν να δείχνει ότι κάνει χάρη στον ξενοδόχο.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι του ζευγαριού - «Έφαγα 20 χιλιάρικα;»

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει καταγεγραμμένη συνομιλία μεταξύ του προέδρου της ΜΚΟ και της συντρόφου του, η οποία φαίνεται να παρακολουθεί τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών και να επιχειρεί να υπολογίσει το ύψος των χρημάτων που έχουν δαπανηθεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύντροφος: Έλα, κάθομαι και κοιτάω τώρα τις συναλλαγές. Ε θα κάτσω να τα μετρήσω όλα ένα-ένα, όλα ένα-ένα.

Πρόεδρος: Ναι αγάπη μου, μέτρα τες.

Σύντροφος: Έχω πάθει σοκ. Έχω να σου πω κάτι, έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες. Δηλαδή εντάξει, ας ηρεμήσουμε λίγο, ας ηρεμήσουμε λίγο. Εγώ πραγματικά δεν ξαναξοδεύω τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πήγα έδωσα και 500 ευρώ για τις θεραπείες, το μετάνιωσα, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει πιαστεί η καρδιά μου.

Πρόεδρος: Ρε δε σου ‘στειλα 6 χιλιάρικα; Ή όχι;

Σύντροφος: Δύο, ένα, δύο. Δύο, δύο, ένα. ΟΚ, κάτσε λίγο να σε πληρώσω μια προκαταβολή τώρα εσένα και…

Πρόεδρος: Όχι μην το, μην με πληρώσεις τίποτα ρε αγάπη μου. Θα τα πληρώσω, θα τα πληρώσω όλα μόνος μου. Μην με πληρώσεις σε παρακαλώ.

Στη συνέχεια της συνομιλίας, η συζήτηση στρέφεται σε τραπεζικές μεταφορές και οφειλές προς την εφορία, ενώ η γυναίκα αναζητά συγκεκριμένα χρηματικά ποσά και προσπαθεί να εξακριβώσει πού βρίσκονται.

Έπειτα, ο διάλογος μεταξύ του προέδρου της ΜΚΟ και της συντρόφου του συνεχίζεται, με εκείνην να αναρωτιέται πού έχουν καταλήξει τα χρήματα, ενώ ο ίδιος προσπαθεί να εξηγήσει τις μεταφορές που έχουν γίνει.

Σύντροφος: Δεν γίνεται, το κόψαμε. Καταλαβαίνεις τώρα τι έχει γίνει; Δεν γίνεται, δεν γιν, δεν υπάρχει επιλογή. Δεν γίνεται, θα βρω, θα μεταφέρω και από την …, απλά έχει πρόβλημα σήμερα η … και δεν έρχονται τα λεφτά να ξέρεις για να μπορούσα να στο εξοφλούσα όλο μαζί.

Πρόεδρος: Βρε αγάπη μου, τι; Έχω πάρει εγώ 20.000 ευρώ;

Σύντροφος: Θα κάτσω να τα μετρήσω τώρα, τι έχω ξοδέψει και γω.

Πρόεδρος: Ξες πόσα λεφτά, πόσες μέρες έχω να πάρω λεφτά; Όταν πήρα, όταν σου πήρα κάποια χρήματα, σου ‘βαλα τα 6 χιλιάρικα. Δεν έχω πάρει κάποια άλλα.

Σύντροφος: Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ τώρα.

Πρόεδρος: Όχι, μπορεί αγάπη μου να μην έφαγες αλλά εγώ π.χ. να έχω πάρει 6-7 χιλιάρικα που στα ‘στειλα.

Σύντροφος: Ε άρα θα πρέπει να τα ‘χω. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ δεν τα βρίσκω. Ξέρω τι χάλασα. Π.χ. στη, αυτή τη στιγμή έχω τεσσεράμισι. Ξέρω τι έφαγα, ενάμισι χιλιάρικο. Να 200 ευρώ έκανε το φόρεμα, έκλεισα και τα εισιτήρια. Δηλαδή, περίμενε λίγο.

Στους διαλόγους του ζευγαριού, υπάρχουν αναφορές σε προσωπικές αγορές, ρούχα, εισιτήρια και χιλιάδες ευρώ.