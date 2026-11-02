Έχασε 27.000 πόδια μέσα σε ένα λεπτό το αεροσκάφος που συνετρίβη στη Φλόριντα.

Συγκλονιστικές είναι οι τελευταίες επικοινωνίες του πιλότου ενός επιχειρηματικού αεροσκάφους με τον πύργο ελέγχου, λίγο πριν από τη συντριβή του στη Φλόριντα των ΗΠΑ, το μεσημέρι της Κυριακής.

Οι δραματικές εκκλήσεις για βοήθεια και οι επανειλημμένες προειδοποιήσεις ότι το αεροσκάφος χάνει ανεξέλεγκτα ύψος αποτυπώνουν τις εφιαλτικές στιγμές που προηγήθηκαν της τραγωδίας.

Από τη συντριβή του Learjet 60 έχασαν τη ζωή τους και οι εννέα επιβαίνοντες, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Μεταφορών των ΗΠΑ. Το αεροσκάφος κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο Cresthaven, στην κομητεία Παλμ Μπιτς, περίπου 14 χιλιόμετρα από το Mar-a-Lago, το θέρετρο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), το ιδιωτικό τζετ είχε απογειωθεί από το Όστιν του Τέξας με προορισμό τις Μπαχάμες. Η συντριβή σημειώθηκε περίπου στις 12:50 τοπική ώρα, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και εκτεταμένες καταστροφές στο σημείο.

«Mayday, Mayday» - Οι δραματικές εκκλήσεις των πιλότων

Το ηχητικό από τις τελευταίες επικοινωνίες με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, που δημοσιοποιήθηκε μέσω του LiveATC.net, αποκαλύπτει ότι το πλήρωμα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα κατά τη διάρκεια της πτήσης.

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Λίγα λεπτά πριν από τη συντριβή, ο πιλότος ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου για συσσώρευση πάγου στο αεροσκάφος, εξωτερική θερμοκρασία περίπου -47 βαθμών Κελσίου και μέτριες αναταράξεις. Όπως ανέφερε, οι αναταράξεις προκαλούσαν απότομες μεταβολές στο ύψος πτήσης, που έφταναν ακόμη και τα 700 πόδια.

«Έχουμε ελαφρά συσσώρευση διαφανούς πάγου, η οποία είναι διαχειρίσιμη, και μέτριες αναταράξεις», ακούγεται να λέει ο πιλότος.

Λίγο αργότερα, καθώς στην περιοχή άρχισε να σημειώνεται βροχόπτωση, το πλήρωμα ζήτησε να ανέβει σε μεγαλύτερο ύψος. Ωστόσο, η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία και οι πιλότοι εξέπεμψαν σήμα κινδύνου.

{https://x.com/TonyLaneNV/status/2116998199282217436}

«Κατεβαίνουμε στα 8.000 πόδια - Mayday, Mayday - χάνουμε ύψος με ρυθμό 10.000 ποδιών το λεπτό», ακούγεται να αναφέρει ο πιλότος.

Στη συνέχεια, η κατάσταση φαίνεται να γίνεται ανεξέλεγκτη, καθώς ο ίδιος ενημερώνει ότι το αεροσκάφος βρίσκεται σε υπερβολική ταχύτητα και κατεβαίνει με ρυθμό 20.000 ποδιών το λεπτό.

«Θα συντριβούμε στο έδαφος», είναι η δραματική προειδοποίηση που ακολουθεί, ενώ οι τελευταίες φράσεις που καταγράφονται στο ηχητικό είναι: «Θα πέσουμε στο έδαφος. Θα συντριβούμε».

Αμέσως μετά, η επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου διακόπτεται απότομα.

Έχασε 27.000 πόδια μέσα σε ένα λεπτό

Τα δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης, σύμφωνα με τον ιστότοπο ADS-B Exchange, δείχνουν ότι το Learjet έχασε περίπου 27.000 πόδια ύψους μέσα σε μόλις ένα λεπτό, λίγο πριν σταματήσει η καταγραφή της πορείας του.

Την ώρα του δυστυχήματος στην περιοχή επικρατούσαν άστατες καιρικές συνθήκες, με διάσπαρτες καταιγίδες. Μάλιστα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναλύσεις, το αεροσκάφος είχε περάσει μέσα από ένα ισχυρότερο κύτταρο καταιγίδας λίγα λεπτά πριν αρχίσει την απότομη κάθοδό του.

Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής εάν τα καιρικά φαινόμενα συνέβαλαν στη συντριβή. Ωστόσο, η πτήση βρισκόταν σε περιοχή για την οποία η FAA είχε εκδώσει προειδοποίηση convective SIGMET, που αφορά καταιγίδες και επικίνδυνες συνθήκες για τα αεροσκάφη.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αναφορά του πιλότου για συσσώρευση πάγου. Ο σχηματισμός πάγου στα φτερά και σε άλλες επιφάνειες ενός αεροσκάφους μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την αεροδυναμική του συμπεριφορά και να δυσκολέψει τον έλεγχο της πτήσης. Τον Ιανουάριο του 2024, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) είχε εκδώσει σχετική προειδοποίηση για τους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει ο πάγος κατά τη διάρκεια μιας πτήσης.

{https://x.com/Americateve/status/2116988256625533368}

Πύρινη σφαίρα και κρατήρας στον δρόμο από τη συντριβή

Την ίδια ώρα, βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρεται να έχει καταγραφεί από κάμερα ταμπλό αυτοκινήτου αποτυπώνει τη στιγμή της πρόσκρουσης.

Στα πλάνα διακρίνονται οχήματα να κινούνται σε δρόμο κατοικημένης περιοχής, όταν ξαφνικά το αεροσκάφος εμφανίζεται να πέφτει σχεδόν κάθετα προς το έδαφος και να εκρήγνυται, δημιουργώντας μια τεράστια πύρινη σφαίρα.

Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν έναν μεγάλο κρατήρα στη μέση του δρόμου, εστίες φωτιάς, κατεστραμμένα τμήματα σκυροδέματος και συντρίμμια του Learjet διάσπαρτα στην περιοχή.

«Όταν βλέπεις αυτό το βίντεο, είναι συγκλονιστικό. Είναι σαν να πέφτει πύραυλος, ακολουθεί μια τεράστια έκρηξη και συντρίμμια εκτινάσσονται παντού», δήλωσε ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

{https://x.com/bennyjohnson/status/2117010226499199118}

Εκκενώθηκαν κατοικίες - Μεγάλες ζημιές στις υποδομές

Η συντριβή σημειώθηκε στη Military Trail, έναν δρόμο έξι λωρίδων κυκλοφορίας, κατά μήκος του οποίου βρίσκονται επιχειρήσεις και καταστήματα εστίασης.

Οι τοπικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ η Πυροσβεστική και η Υπηρεσία Διάσωσης της κομητείας Παλμ Μπιτς κήρυξαν περιστατικό με μεγάλο αριθμό θυμάτων.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν ο Ρον ΝτεΣάντις και τοπικοί αξιωματούχοι, περίπου 600 κάτοικοι απομακρύνονταν από γειτονική κοινότητα με τροχόσπιτα, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας.

Η πρόσκρουση προκάλεσε, επίσης, σημαντικές ζημιές στις τοπικές υποδομές, μεταξύ των οποίων και στο δίκτυο ύδρευσης. Οι εκτιμήσεις των αρμόδιων αρχών κάνουν λόγο για τουλάχιστον 30 ημέρες μέχρι να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στον δρόμο.

{https://x.com/RedPilled_Siren/status/2117017793979891934}

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονταν στο έδαφος, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Φλόριντα.

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, χαρακτήρισε το δυστύχημα «φρικτή τραγωδία», ανακοινώνοντας ότι η FAA αποστέλλει ειδικό κλιμάκιο στην περιοχή για να συνδράμει στις έρευνες του NTSB.

«Σας παρακαλώ να προσευχηθείτε μαζί μου για τις οικογένειες και τους αγαπημένους όσων χάσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.