Από το σύνολο των νεκρών, οι 12 είναι αλλοδαποί, ενώ εξακολουθούν να δηλώνονται ως αγνοούμενα τρία άτομα.

Στην ταυτοποίηση 66 από τους συνολικά 69 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ούρδα του Τολέδο, προχώρησαν οι αρμόδιες ιατροδικαστικές υπηρεσίες της Ισπανίας.

Όπως ανακοίνωσε το Ανώτατο Δικαστήριο της Καστίλλης-Λα Μάντσα, οι έρευνες συνεχίζονται, προκειμένου να αναγνωριστούν και τα τρία τελευταία θύματα.

Από τους 66 νεκρούς που έχουν ταυτοποιηθεί, οι 54 ήταν Ισπανοί υπήκοοι και οι 12 αλλοδαποί. Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν Αργεντινό, έναν Καναδό, έναν Τσέχο, τέσσερις Αμερικανούς, έναν Γάλλο, έναν Ιάπωνα, έναν Μεξικανό, έναν Πορτογάλο και έναν Τυνήσιο.

Οι τρεις εκκρεμείς ταυτοποιήσεις αφορούν επίσης αλλοδαπούς. Οι ισπανικές αρχές αναμένουν την άφιξη συγγενών των θυμάτων στη χώρα, καθώς οι οικογένειες έχουν εκφράσει την επιθυμία να συμμετάσχουν αυτοπροσώπως στις διαδικασίες αναγνώρισης.

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Δακτυλικά αποτυπώματα και DNA

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ενιαίου Κέντρου Δεδομένων (CID), το οποίο συγκροτήθηκε μετά την ενεργοποίηση του εθνικού πρωτοκόλλου για περιστατικά με πολλαπλά θύματα, οι 53 από τις 66 ταυτοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων από την υπηρεσία εγκληματολογικών ερευνών της Πολιτοφυλακής. Οι υπόλοιπες 13 έγιναν με εξετάσεις DNA από το Εθνικό Ινστιτούτο Τοξικολογίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εγκληματολογικές υπηρεσίες.

Μέχρι στιγμής, έχουν ενημερωθεί οι οικογένειες για 60 ταυτοποιήσεις, που αφορούν 36 άνδρες και 24 γυναίκες. Οι συγγενείς των υπόλοιπων έξι θυμάτων που έχουν ήδη αναγνωριστεί αναμένεται να ενημερωθούν το συντομότερο δυνατό.

Παραδόθηκαν στις οικογένειες οι σοροί

Παράλληλα, 47 σοροί έχουν ήδη παραδοθεί στις οικογένειές τους. Περισσότεροι από 60 επαγγελματίες συμμετέχουν από την περασμένη Τετάρτη στις νεκροψίες και τις διαδικασίες ταυτοποίησης στο Τολέδο. Στην επιχείρηση συνδράμουν ιατροδικαστές από διάφορες περιοχές της Ισπανίας, έξι τεχνικοί νεκροψίας και εννέα ειδικοί του Εθνικού Ινστιτούτου Τοξικολογίας, οι οποίοι διενεργούν τις μεταθανάτιες εξετάσεις DNA.

Σημαντική είναι και η συμβολή της Πολιτοφυλακής, με 27 αστυνομικούς να συμμετέχουν στις διαδικασίες αναγνώρισης μέσω αποτυπωμάτων και γενετικού υλικού συγγενών των αγνοουμένων. Παράλληλα, έχει οργανωθεί υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης για τις οικογένειες των θυμάτων, με τη συμμετοχή τεσσάρων ψυχολόγων.

Την ίδια ώρα, οι δικαστικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ η δικαστής που έχει αναλάβει την υπόθεση έχει ζητήσει την άμεση διάθεση όλων των απαραίτητων ανθρώπινων πόρων για τον εντοπισμό τυχόν ανθρώπινων υπολειμμάτων.

Επίσης, 41 άνθρωποι παραμένουν νοσηλευόμενοι, εκ των οποίων οι 16 βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Με πληροφορίες από rtve.es