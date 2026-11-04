«Το αν θα υπάρξει άτυπη ενημέρωση σχετικά με το ότι θα βγει ένα πλοίο για να κάνει την έρευνα, αυτό είναι κάτι που δεν είναι υπερβολικό», είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ερωτήματα και μάλιστα ιδιαιτέρως σημαντικά προκαλεί η τοποθέτηση του Γιώργου Γεραπετρίτη, σήμερα στον ΑΝΤ1, για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Ο υπουργός Εξωτερικών ενώ αρχικά απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο ενημέρωσης της Τουρκίας για τις έρευνες, στη συνέχεια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει «άτυπη ενημέρωση» της Άγκυρας. Μια αναφορά που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου ομολόγου του, Χακάν Φιντάν, ζητώντας γραπτή ενημέρωση για τις εργασίες και τις συντεταγμένες των ερευνητικών πλοίων.

Ειδικότερα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ερωτηθείς εάν η ελληνική πλευρά θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία ή θα ενημερώσει την Άγκυρα για την έναρξη των εργασιών, απάντησε κατηγορηματικά: «Δεν πρόκειται να ζητηθεί άδεια, ούτε πρόκειται να ενημερώσουμε την Τουρκία».

Ωστόσο, αμέσως μετά πρόσθεσε: «Το αν θα υπάρξει άτυπη ενημέρωση σχετικά με το ότι θα βγει ένα πλοίο για να κάνει την έρευνα, αυτό είναι κάτι που δεν είναι υπερβολικό, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια και προφανώς δεν αλλοιώνει συσχετισμούς σε σχέση με την αδειοδότηση».

Η διατύπωση αυτή αφήνει ένα ουσιαστικό ερώτημα αναπάντητο: Εφόσον η Τουρκία δεν έχει καμία αρμοδιότητα αδειοδότησης του έργου, όπως επανειλημμένα διαβεβαιώνει η Αθήνα, ποιο θα είναι το περιεχόμενο και ο σκοπός μιας ενδεχόμενης άτυπης ενημέρωσης; Επίσης, η «άτυπη ενημέρωση» στην οποία ενδεχομένως θα προχωρήσει η Αθήνα θα είναι γραπτή ή προφορική;

Τι είχε ζητήσει ο Χακάν Φιντάν

Η αναφορά του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον, καθώς μόλις πριν από δύο εβδομάδες, στις 21 Οκτωβρίου, ο Τούρκος ομόλογός του Χακάν Φιντάν είχε διατυπώσει δημοσίως, μιλώντας στα «Νέα», την απαίτηση της Άγκυρας να ενημερωθεί εγγράφως για τις θαλάσσιες έρευνες.

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«Αυτό που ζητάμε είναι, όταν ένα πλοίο διεξάγει έρευνες στη θάλασσα, να μας αποστέλλει μια γραπτή ειδοποίηση, όχι απλώς προφορική, στην οποία να αναφέρει: “Πρόκειται να προβούμε σε συγκεκριμένες ενέργειες στη συγκεκριμένη περιοχή, ορίστε οι συντεταγμένες”», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Ο Χακάν Φιντάν είχε μάλιστα συνδέσει το αίτημα με την επιδίωξη της Τουρκίας να μη διαταραχθεί το υφιστάμενο καθεστώς στο Αιγαίο, επισημαίνοντας ότι, υπό αυτές τις προϋποθέσεις, η Άγκυρα δεν προβάλλει αντιρρήσεις για το έργο.

Τι είπε για το ενδεχόμενο τουρκικής παρεμπόδισης

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο να εμφανιστούν εκ νέου τουρκικές φρεγάτες, όπως είχε συμβεί το 2024, περιστατικό στο οποίο αναφέρθηκε πρόσφατα ο Άγγελος Συρίγος, κάνοντας λόγο για «υποχώρηση».

«Αυτό είναι κάτι που θεωρώ εγώ ότι δεν θα συμβεί. Για κάθε περίπτωση εμείς έχουμε έτοιμα όλα τα σενάρια», απάντησε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι σε περίπτωση που η Τουρκία επιχειρήσει να παρεμποδίσει το έργο, «τότε θα βρει απέναντί της προφανώς την Ελλάδα», αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς πρόκειται για έργο που συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους.

Ο υπουργός επανέλαβε ότι «η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα η οποία αδειοδοτεί το συγκεκριμένο έργο» και διαβεβαίωσε ότι «δεν πρόκειται να υπάρξει απεμπόληση απ’ αυτό με κανένα απολύτως τρόπο».

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