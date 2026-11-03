Ο υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση απόπειρας παρεμπόδισης των εργασιών πόντισης του καλωδίου, η ελληνική πλευρά θα προχωρήσει σε επιχειρησιακά.

Σαφές μήνυμα για την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει κανονικά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, μέσω της πόντισης του υποθαλάσσιου καλωδίου, έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των μελών της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας της Βουλής.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην ετοιμότητα της χώρας να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πιθανή αντίδραση της Τουρκίας, ξεκαθαρίζοντας ότι σε περίπτωση που υπάρξει απόπειρα παρεμπόδισης των εργασιών πόντισης του καλωδίου, η ελληνική πλευρά θα προχωρήσει σε επιχειρησιακή παρέμβαση.

Τέλος, ο κ. Γεραπετρίτης φέρεται να επανέλαβε την εκτίμησή του ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να αντιδράσει στην υλοποίηση του έργου, καθώς αυτό συνδέεται με γαλλικά συμφέροντα και χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους.