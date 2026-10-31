Η εξέλιξη προκαλεί νέα αναταραχή στην τουρκική χρηματοπιστωτική αγορά, καθώς η έρευνα για τις αμφιλεγόμενες πρακτικές διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων διευρύνεται, αγγίζοντας πλέον και υψηλόβαθμα στελέχη του χρηματιστηριακού μηχανισμού της χώρας.

Νέα τροπή λαμβάνει το μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο που συγκλονίζει την Τουρκία, καθώς οι δικαστικές αρχές προχώρησαν στην κράτηση του γενικού διευθυντή του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης (Borsa Istanbul), Κορκμάζ Ενές Εργκούν, στο πλαίσιο της ευρείας έρευνας για ύποπτες συναλλαγές στις κεφαλαιαγορές και την υπόθεση των προβληματικών επενδυτικών κεφαλαίων.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Εργκούν συνελήφθη το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, έπειτα από έρευνα που διενεργεί η Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης. Οι κατηγορίες που διερευνώνται σε βάρος του αφορούν, μεταξύ άλλων, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και δωροδοκία.

Το σκάνδαλο των 18 δισ. δολαρίων και οι εκατοντάδες χιλιάδες επενδυτές

Η υπόθεση έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις, καθώς αφορά 131 επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία διαχειρίζονταν επτά εταιρείες και τέθηκαν σε διαδικασία εκκαθάρισης με απόφαση της τουρκικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων αρχών, τα συγκεκριμένα κεφάλαια επηρεάζουν συνολικά 455.758 επενδυτές, ενώ η αξία των περιουσιακών στοιχείων τους υπολογίζεται σε περίπου 18,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η κρίση ξέσπασε όταν ορισμένα επενδυτικά κεφάλαια άρχισαν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ικανοποίηση αιτημάτων ανάληψης χρημάτων από τους πελάτες τους. Η αδυναμία άμεσης επιστροφής των κεφαλαίων προκάλεσε ανησυχία στην αγορά και πυροδότησε μαζικές πιέσεις για ρευστοποιήσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται επενδυτικές πρακτικές που φέρεται να στηρίζονταν σε υπερσυγκέντρωση κεφαλαίων σε μετοχές περιορισμένης εμπορευσιμότητας. Η συγκεκριμένη τακτική μπορούσε να οδηγήσει σε απότομη άνοδο των αποτιμήσεων, δημιουργώντας την εικόνα ιδιαίτερα υψηλών αποδόσεων.

Ωστόσο, όταν οι επενδυτές επιχείρησαν να αποσύρουν τα χρήματά τους, προέκυψε σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας, καθώς η γρήγορη πώληση των συγκεκριμένων μετοχών θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική πτώση της αξίας τους.

Οι εκκαθαρίσεις και η αγωνία των επενδυτών

Για την αντιμετώπιση της κρίσης, οι τουρκικές εποπτικές αρχές αποφάσισαν την εκκαθάριση των 131 επενδυτικών κεφαλαίων, αναθέτοντας στην İşbank και την κρατική Ziraat Bank την εποπτεία της διαδικασίας.

Η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων αναμένεται να πραγματοποιηθεί σταδιακά, σε χρονικό διάστημα που μπορεί να φτάσει τους έξι μήνες, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω αναταράξεων στην αγορά.

Το μεγάλο ερώτημα για τους εκατοντάδες χιλιάδες επενδυτές είναι πλέον ποιο ποσοστό των χρημάτων τους θα καταφέρουν τελικά να ανακτήσουν. Το τελικό ύψος των απωλειών παραμένει αβέβαιο, καθώς εξαρτάται από τις τιμές στις οποίες θα μπορέσουν να πωληθούν τα περιουσιακά στοιχεία των υπό εκκαθάριση κεφαλαίων.