Η οικονομική παρέμβαση του Μασκ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι μόλις έναν χρόνο νωρίτερα είχε δηλώσει πως σκόπευε να περιορίσει τις πολιτικές δωρεές του.

Με τα χρήματα να βρίσκονται στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Έλον Μασκ επιστρατεύουν διαφορετικά, αλλά συμπληρωματικά, μέσα για να στηρίξουν τους Ρεπουμπλικανούς στις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Από τη μία πλευρά, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου χρηματοδοτεί με πρωτοφανή ποσά πολιτικές οργανώσεις που στηρίζουν υποψηφίους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Από την άλλη, ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται ένα γενναίο οικονομικό μπόνους στους πολίτες, συνδέοντας ευθέως την καταβολή του με τη διατήρηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από το κόμμα του.

Το διακύβευμα είναι μεγάλο: οι Ρεπουμπλικανοί θέλουν να διατηρήσουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, ενώ οι Δημοκρατικοί διεκδικούν την επιστροφή τους στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ο Μασκ ρίχνει 446 εκατ. δολάρια στην εκλογική μάχη

Ο Έλον Μασκ έχει διοχετεύσει τουλάχιστον 445,77 εκατομμύρια δολάρια σε πολιτικές οργανώσεις και επιτροπές που ευθυγραμμίζονται με τους Ρεπουμπλικανούς, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής των ΗΠΑ έως τις 29 Οκτωβρίου, όπως παρουσιάζει σε εκτενές ρεπορτάζ του ο Guardian. Το ποσό τον καθιστά τον μεγαλύτερο μεμονωμένο πολιτικό χρηματοδότη σε έναν εκλογικό κύκλο στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μάλιστα, η χρηματοδοτική του δραστηριότητα εντάθηκε όσο πλησίαζε η εκλογική αναμέτρηση, με περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια να διοχετεύονται στις τελευταίες δύο μήνες της προεκλογικής περιόδου. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων κατευθύνθηκε σε οργανώσεις που αναλαμβάνουν τη στήριξη Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, τη διαφημιστική προβολή τους και την κινητοποίηση ψηφοφόρων.

Ειδικότερα:

216 εκατομμύρια δολάρια κατευθύνθηκαν στο America PAC, την πολιτική επιτροπή που συνδέεται με τον ίδιο τον Μασκ.

168 εκατομμύρια δολάρια δόθηκαν στο Senate Leadership Fund, μια ισχυρή οργάνωση που στηρίζει Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους για τη Γερουσία.

Το America PAC έχει επικεντρώσει τη δράση του σε 43 εκλογικές αναμετρήσεις για τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, αξιοποιώντας τηλεοπτικές διαφημίσεις, ψηφιακές καμπάνιες, μηνύματα και απευθείας επικοινωνία με ψηφοφόρους.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η δραστηριότητά του στο Τέξας, όπου η αναμέτρηση για τη Γερουσία έχει εξελιχθεί σε μία από τις ακριβότερες της φετινής εκλογικής περιόδου.

Η οικονομική παρέμβαση του Μασκ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι μόλις έναν χρόνο νωρίτερα είχε δηλώσει πως σκόπευε να περιορίσει τις πολιτικές δωρεές του. Τα στοιχεία, ωστόσο, δείχνουν ότι τελικά επέστρεψε δυναμικά στη χρηματοδότηση των εκλογικών αναμετρήσεων.

Το πεντοχίλιαρο του Τραμπ για κάθε ενήλικο Αμερικανό

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει τον πήχη των οικονομικών υποσχέσεων, ανακοινώνοντας ότι κάθε ενήλικος Αμερικανός πολίτης θα μπορούσε να λάβει 5.000 δολάρια, εφόσον οι Ρεπουμπλικανοί επικρατήσουν και στα δύο σώματα του Κογκρέσου στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε την πρόταση ως ένα είδος οικονομικού μερίσματος, το οποίο θα επιστρέψει στους πολίτες μέρος των χρημάτων που, σύμφωνα με την επιχειρηματολογία του, εξοικονομεί η κυβέρνηση.

Η εξαγγελία έγινε σε προεκλογική εκδήλωση στη Φλόριντα και συνδέθηκε άμεσα με το αποτέλεσμα της κάλπης. Με άλλα λόγια, η υπόσχεση των 5.000 δολαρίων συνοδεύεται από μία σαφή πολιτική προϋπόθεση: οι Ρεπουμπλικανοί να διατηρήσουν τόσο τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και τη Γερουσία.

Το οικονομικό αποτύπωμα μιας τέτοιας εξαγγελίας είναι τεράστιο. Με περίπου 245 εκατομμύρια ενήλικους Αμερικανούς πολίτες, το συνολικό κόστος θα μπορούσε να προσεγγίσει τα 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, η υπόσχεση δεν ισοδυναμεί με εγκεκριμένο πρόγραμμα πληρωμών. Για να προχωρήσει απαιτούνται συγκεκριμένες νομοθετικές και δημοσιονομικές αποφάσεις, ενώ ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, έχει επισημάνει ότι χρειάζεται η έγκριση του Κογκρέσου.

Το μεγάλο στοίχημα και το ερώτημα του κόστους

Η ταυτόχρονη χρηματοδοτική κινητοποίηση του Μασκ και η εξαγγελία του Τραμπ αναδεικνύουν τη σημασία που αποδίδει η αμερικανική κυβέρνηση στη διατήρηση του ελέγχου του Κογκρέσου. Για τον Μασκ, η χρηματοδότηση των Ρεπουμπλικανών αποτελεί μια τεράστια πολιτική επένδυση, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δραστηριότητες και οι επιχειρηματικές του σχέσεις με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης.

Για τον Τραμπ, η διατήρηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας είναι κρίσιμη για την προώθηση της πολιτικής του ατζέντας και την αποφυγή ενός Κογκρέσου στο οποίο οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να ενισχύσουν τον έλεγχο και τις έρευνες για τις κυβερνητικές αποφάσεις.

Την ίδια στιγμή, η υπόσχεση για 5.000 δολάρια γεννά σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη χρηματοδότηση, τις δημοσιονομικές επιπτώσεις και τις πιθανές συνέπειες μιας τόσο μεγάλης δαπάνης. Το ποσό των 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων δεν είναι αμελητέο για τα αμερικανικά δημόσια οικονομικά, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία το έλλειμμα και το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους αποτελούν σημαντικές προκλήσεις.