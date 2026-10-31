Η μάχη των διαφημίσεων και τα 146 εκατομμύρια του Ταλαρίκο.

Ο Έλον Μασκ έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο γνωστό χρηματοδότη της σύγχρονης αμερικανικής πολιτικής ιστορίας, διαθέτοντας εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση των Ρεπουμπλικανών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας έχει προσφέρει περισσότερα από 445 εκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακές πολιτικές επιτροπές κατά τον εκλογικό κύκλο του 2026, με βάση τα στοιχεία που είχαν δημοσιοποιηθεί έως τα μέσα Οκτωβρίου.

Το ποσό είναι υπερδιπλάσιο των περίπου 177 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε διαθέσει ο Τζορτζ Σόρος σε ανεξάρτητες πολιτικές οργανώσεις κατά τις ενδιάμεσες εκλογές του 2022.

Πού κατευθύνονται τα εκατομμύρια του Μασκ

Το μεγαλύτερο μέρος της πολιτικής δραστηριότητας του ιδιοκτήτη της Tesla και της SpaceX πραγματοποιείται μέσα από το America PAC, την πολιτική επιτροπή που έχει δημιουργήσει για την υποστήριξη συντηρητικών υποψηφίων.

Μέχρι σήμερα, ο Μασκ έχει συνεισφέρει σχεδόν 216 εκατομμύρια δολάρια στη συγκεκριμένη οργάνωση, η οποία συμμετέχει ενεργά σε περισσότερες από 40 εκλογικές αναμετρήσεις για τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία.

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Παράλληλα, σημαντικά ποσά έχουν διοχετευθεί σε άλλες οργανώσεις που υποστηρίζουν τους Ρεπουμπλικάνους, χρηματοδοτώντας τηλεοπτικές και διαδικτυακές διαφημίσεις, αποστολές προεκλογικού υλικού και εκστρατείες κινητοποίησης ψηφοφόρων.

Ο Μπρένταν Γκλάβιν, στέλεχος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού OpenSecrets, που παρακολουθεί τη χρηματοδότηση της αμερικανικής πολιτικής, εκτιμά ότι η οικονομική παρέμβαση ενός και μόνο ανθρώπου μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την εξέλιξη των ενδιάμεσων εκλογών.

Το Τέξας στο επίκεντρο της οικονομικής παρέμβασης

Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στο Τέξας, όπου διεξάγεται μία από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις για τη Γερουσία, μεταξύ του Δημοκρατικού Τζέιμς Ταλαρίκο και του Ρεπουμπλικάνου Κεν Πάξτον. Η πολιτεία αποτελεί πεδίο έντονου πολιτικού ανταγωνισμού, καθώς η συγκεκριμένη έδρα ενδέχεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των συσχετισμών στη Γερουσία κατά τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τουλάχιστον 168 εκατομμύρια δολάρια από χρηματοδοτήσεις του Μασκ έχουν αξιοποιηθεί στο Τέξας μέσω οργανώσεων πέραν του America PAC. Επιπλέον, ο επιχειρηματίας έχει διαθέσει 10 εκατομμύρια δολάρια στο Lone Star Liberty PAC, το οποίο υποστηρίζει την υποψηφιότητα του Πάξτον.

Η συγκεκριμένη οργάνωση έχει χρηματοδοτήσει, μεταξύ άλλων, αυτοματοποιημένες τηλεφωνικές κλήσεις με περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μέσω τεχνητής νοημοσύνης και στρέφεται εναντίον του Δημοκρατικού υποψηφίου.

Η μάχη των διαφημίσεων και τα 146 εκατομμύρια του Ταλαρίκο

Παρά τη μεγάλη οικονομική υποστήριξη που απολαμβάνει ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος από εξωτερικές οργανώσεις, ο Τζέιμς Ταλαρίκο έχει συγκεντρώσει σημαντικά περισσότερα χρήματα μέσω της δικής του προεκλογικής εκστρατείας. Συγκεκριμένα, μέχρι τις 14 Οκτωβρίου είχε εξασφαλίσει 146 εκατομμύρια δολάρια, έναντι 22,3 εκατομμυρίων που είχε συγκεντρώσει ο Κεν Πάξτον.Ωστόσο, οι συνολικές διαφημιστικές δαπάνες παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα.

Σύμφωνα με στοιχεία της AdImpact, κατά τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες της προεκλογικής περιόδου οι Ρεπουμπλικάνοι και οι οργανώσεις που τους υποστηρίζουν είχαν διαθέσει 118,9 εκατομμύρια δολάρια για διαφημίσεις στο Τέξας, έναντι 54,7 εκατομμυρίων από την πλευρά των Δημοκρατικών.

Ο Ταλαρίκο έχει κατηγορήσει δημοσίως τον Μασκ ότι επιχειρεί να εξασφαλίσει την έδρα της Γερουσίας μέσω της τεράστιας οικονομικής του δύναμης, συνδέοντας τις επιθετικές διαφημιστικές εκστρατείες εναντίον του με τις χρηματοδοτήσεις του επιχειρηματία.

Χαμηλό δημόσιο προφίλ, αλλά αυξημένη πολιτική επιρροή

Σε αντίθεση με προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, ο Έλον Μασκ έχει επιλέξει φέτος να διατηρήσει περιορισμένη δημόσια παρουσία στις προεκλογικές εκδηλώσεις. Παρότι οι χρηματοδοτήσεις του έχουν φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα, δεν έχει εμφανιστεί σε συγκεντρώσεις υποψηφίων με την ίδια συχνότητα που το έκανε στο παρελθόν. Αυτό, πάντως, δεν σημαίνει ότι έχει περιορίσει τη δημόσια πολιτική δραστηριότητά του.

Μέσω της πλατφόρμας X, την οποία ελέγχει, εξακολουθεί να παρεμβαίνει στον πολιτικό διάλογο, ασκώντας ιδιαίτερα έντονη κριτική στον Τζέιμς Ταλαρίκο. Μόνο την τελευταία εβδομάδα έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από δώδεκα αναρτήσεις για τον Δημοκρατικό υποψήφιο, χαρακτηρίζοντάς τον επανειλημμένα ως εκπρόσωπο της ακραίας Αριστεράς.

Η οικονομική ενίσχυση των Ρεπουμπλικανών από τον Μασκ έχει και ευρύτερη στρατηγική διάσταση. Σύμφωνα με στελέχη του κόμματος, η κάλυψη μεγάλου μέρους των προεκλογικών δαπανών στο Τέξας επιτρέπει σε άλλες ρεπουμπλικανικές οργανώσεις να διαθέσουν περισσότερους πόρους σε ανταγωνιστικές εκλογικές περιφέρειες.

Με τις κάλπες να πλησιάζουν, η πρωτοφανής συμμετοχή του Μασκ στη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας αναδεικνύει εκ νέου το ζήτημα της επιρροής των μεγάλων ιδιωτικών κεφαλαίων στην αμερικανική πολιτική και του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν στη διαμόρφωση του εκλογικού ανταγωνισμού.