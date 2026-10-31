Οι ισχυρισμοί για ξένες παρεμβάσεις και οι μηχανές ψηφοφορίας.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει τις παρεμβάσεις της στις εκλογικές διαδικασίες των αμερικανικών πολιτειών, λίγες ημέρες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, με τις καταγγελίες περί νοθείας να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ του CNN, κορυφαία στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν προχωρήσει σε έρευνες, δικαστικές προσφυγές και προειδοποιήσεις προς εκλογικούς αξιωματούχους, επικαλούμενα την ανάγκη αντιμετώπισης της παράνομης ψηφοφορίας. Ωστόσο, αρκετοί από τους ισχυρισμούς τους για εκτεταμένη νοθεία δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τα διαθέσιμα στοιχεία.

Οι Δημοκρατικοί και αξιωματούχοι που είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή των εκλογών εκφράζουν φόβους ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις αρμοδιότητές της για να παρέμβει στην εκλογική διαδικασία ή να αμφισβητήσει αποτελέσματα που δεν θα είναι ευνοϊκά για τους Ρεπουμπλικάνους.

Οι καταγγελίες για 250.000 παράνομους ψηφοφόρους

Στο επίκεντρο της κυβερνητικής προσπάθειας βρίσκεται ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, ο οποίος έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στην αναζήτηση περιπτώσεων παράνομης εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους. Τον Ιούλιο υποστήριξε ότι το υπουργείο του είχε εντοπίσει περισσότερους από 250.000 μη Αμερικανούς πολίτες εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους της Καλιφόρνιας, της Πενσιλβάνιας, του Νιου Τζέρσεϊ και της Νεβάδα. Παράλληλα, έκανε λόγο για περίπου 25.000 επιπλέον περιπτώσεις σε περισσότερες από δώδεκα πολιτείες που διοικούνται από Ρεπουμπλικάνους. Τα συγκεκριμένα στοιχεία, ωστόσο, έχουν αμφισβητηθεί έντονα, ακόμη και από Ρεπουμπλικάνους αξιωματούχους, οι οποίοι προειδοποιούν ότι ενδέχεται να είναι παραπλανητικά ή σημαντικά διογκωμένα. Ο Μάλιν έχει επίσης υποστηρίξει ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα ψηφοφορίας παρουσιάζουν ευπάθειες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από ξένες δυνάμεις, χωρίς να έχει τεκμηριωθεί ότι τέτοιες παρεμβάσεις άλλαξαν εκλογικά αποτελέσματα.

Στο μικροσκόπιο του υπουργείου Δικαιοσύνης 30 πολιτείες

Ιδιαίτερα ενεργό ρόλο διαδραματίζει και η Χαρμίτ Ντίλον, επικεφαλής της Διεύθυνσης Πολιτικών Δικαιωμάτων του υπουργείου Δικαιοσύνης. Η Ντίλον έχει υποστηρίξει ότι έχουν εντοπιστεί εκατοντάδες χιλιάδες αποβιώσαντες στους εκλογικούς καταλόγους και δεκάδες χιλιάδες πρόσωπα χωρίς αμερικανική υπηκοότητα. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει δημοσίως μόλις μερικές δεκάδες ποινικές διώξεις που σχετίζονται με εκλογικές παραβάσεις. Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει προσφύγει δικαστικά εναντίον περίπου 30 πολιτειών που αρνήθηκαν να παραδώσουν πλήρεις, μη ανωνυμοποιημένους εκλογικούς καταλόγους. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το CNN, οι δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί στις συγκεκριμένες υποθέσεις δεν έχουν δικαιώσει τις θέσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Η Ντίλον έχει προειδοποιήσει ότι ακόμη και εκλογικοί αξιωματούχοι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ποινικές συνέπειες εάν επιτρέψουν εν γνώσει τους παράνομη συμμετοχή στην ψηφοφορία.

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Περισσότεροι από 1.000 ομοσπονδιακοί παρατηρητές στα εκλογικά τμήματα

Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση αφορά την παρουσία περισσότερων από 1.000 ομοσπονδιακών παρατηρητών σε εκλογικά τμήματα και στις 50 πολιτείες. Η Ντίλον έχει χαρακτηρίσει την επιχείρηση ως τη μεγαλύτερη προσπάθεια εκλογικής παρακολούθησης στην ιστορία του υπουργείου Δικαιοσύνης. Όπως υποστηρίζει, οι παρατηρητές δεν πρόκειται να παρεμβαίνουν στην ψηφοφορία, αλλά θα καταγράφουν πιθανές παραβιάσεις της ομοσπονδιακής νομοθεσίας. Η παρουσία ομοσπονδιακών παρατηρητών δεν είναι πρωτοφανής στις αμερικανικές εκλογές. Ωστόσο, το μέγεθος της φετινής κινητοποίησης και η ρητορική κυβερνητικών στελεχών έχουν προκαλέσει προβληματισμό. Το CNN επισημαίνει ότι ορισμένοι παρατηρητές που συμμετείχαν στις προκριματικές εκλογές είχαν προηγουμένως εμπλακεί σε νομικές προσπάθειες αμφισβήτησης της ήττας του Τραμπ το 2020.

Το FBI και το ενδεχόμενο παρουσίας πρακτόρων στις κάλπες

Στο προσκήνιο βρίσκεται και ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, ο οποίος έχει υποστηρίξει δημόσια τις καταγγελίες του Τραμπ για τις προεδρικές εκλογές του 2020. Τον Ιανουάριο, το FBI κατέσχεσε περίπου 700 κιβώτια με εκλογικό υλικό από τις εγκαταστάσεις της κομητείας Φούλτον στην Τζόρτζια, στο πλαίσιο έρευνας για τις εκλογές του 2020. Τον Μάρτιο, η ομοσπονδιακή υπηρεσία ζήτησε επίσης έγγραφα σχετικά με τον έλεγχο που είχε πραγματοποιηθεί στην Αριζόνα, ο οποίος είχε επιβεβαιώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν. Κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Γερουσία, τον Σεπτέμβριο, ο Πατέλ ρωτήθηκε εάν το FBI θα αναπτύξει πράκτορες στα εκλογικά τμήματα. Ο ίδιος απάντησε ότι η υπηρεσία θα ακολουθήσει τη νομοθεσία και ότι πράκτορες θα μπορούσαν να μεταβούν σε εκλογικό χώρο εφόσον υπάρχει λόγος διερεύνησης πιθανής παράβασης. Οι δηλώσεις αυτές έχουν προκαλέσει αντιδράσεις Δημοκρατικών βουλευτών και εκλογικών αξιωματούχων, οι οποίοι ανησυχούν ότι μια τέτοια παρουσία θα μπορούσε να εκληφθεί ως απόπειρα εκφοβισμού ψηφοφόρων.

Η υπόθεση της Αλάσκας και η προσπάθεια μπλοκαρίσματος του αποτελέσματος

Χαρακτηριστική της νέας στρατηγικής είναι η παρέμβαση του υπουργείου Δικαιοσύνης στην Αλάσκα. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προσέφυγε δικαστικά ζητώντας να εμποδιστεί υπό προϋποθέσεις η επικύρωση του αποτελέσματος της εκλογικής αναμέτρησης για τη Γερουσία, εάν ο Ρεπουμπλικάνος Νταν Σάλιβαν ηττηθεί από τη Δημοκρατική Μέρι Πελτόλα. Η υπόθεση σχετίζεται με την παρουσία ενός ακόμη υποψηφίου, του συνταξιούχου εκπαιδευτικού Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν, ο οποίος έχει σχεδόν το ίδιο όνομα με τον εν ενεργεία γερουσιαστή. Το υπουργείο Δικαιοσύνης υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη υποψηφιότητα είχε σχεδιαστεί ώστε να προκαλέσει σύγχυση μεταξύ των ψηφοφόρων και να αφαιρέσει ψήφους από τον Ρεπουμπλικάνο. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Αλάσκας είχε αποφασίσει ήδη από τον Ιούνιο ότι και οι δύο υποψήφιοι μπορούσαν να παραμείνουν στο ψηφοδέλτιο. Παράλληλα, το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ξεκινήσει και ποινική έρευνα για την υπόθεση.

Οι ισχυρισμοί για ξένες παρεμβάσεις και οι μηχανές ψηφοφορίας

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας διαδραματίζει ο Τζον Σόλομον, επικεφαλής ειδικής ομάδας του Λευκού Οίκου για τη διαφάνεια. Ο Σόλομον έχει παρουσιάσει αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποκαλύπτουν πιθανές αδυναμίες στην ασφάλεια των αμερικανικών εκλογικών συστημάτων. Ορισμένα από τα έγγραφα αναφέρονται σε δραστηριότητες της Κίνας σχετικά με τη συλλογή ή ανάλυση δεδομένων Αμερικανών ψηφοφόρων. Ωστόσο, ο ίδιος έχει αναγνωρίσει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως ξένη δύναμη άλλαξε ψήφους στις εκλογές του 2020, του 2022 ή του 2024. Παράλληλα, έχει εμφανιστεί επιφυλακτικός απέναντι σε προτάσεις συμμάχων του Τραμπ για κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης ή κατάσχεση μηχανημάτων ψηφοφορίας.

«Μεγάλη νοθεία» καταγγέλλει ο Τραμπ

Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει να υποστηρίζει ότι οι Δημοκρατικοί προετοιμάζουν εκλογικές παρατυπίες, επαναφέροντας τη ρητορική που είχε χρησιμοποιήσει και μετά τις προεδρικές εκλογές του 2020. Κατά τη διάρκεια των προκριματικών εκλογών στην Καλιφόρνια, τον Ιούνιο, είχε καταγγείλει «μεγάλη νοθεία» την ώρα που συνεχιζόταν η καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων. Αργότερα ισχυρίστηκε ότι τηλεφώνημά του στο υπουργείο Δικαιοσύνης σταμάτησε την υποτιθέμενη παρατυπία, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι η επικοινωνία του επηρέασε τα αποτελέσματα. Ο Τραμπ έχει επίσης δηλώσει ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα έπρεπε να αναλάβουν μεγαλύτερο έλεγχο της εκλογικής διαδικασίας, προτείνοντας ακόμη και την ομοσπονδιοποίηση της διεξαγωγής των εκλογών σε ορισμένες περιοχές. Μια τέτοια παρέμβαση, ωστόσο, θα αντιμετώπιζε σοβαρά συνταγματικά και νομικά εμπόδια, καθώς τη βασική ευθύνη διοργάνωσης των εκλογών έχουν οι πολιτειακές και τοπικές αρχές.

Τι μπορεί να συμβεί μετά την 3η Νοεμβρίου

Το μεγαλύτερο ερώτημα αφορά τις ενέργειες που θα μπορούσε να αναλάβει η κυβέρνηση μετά το κλείσιμο της κάλπης, ιδιαίτερα εάν υπάρχουν οριακά εκλογικά αποτελέσματα. Ο Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αξιοποίησης έκτακτων ομοσπονδιακών εξουσιών, ενώ έχει δηλώσει ότι μετανιώνει που δεν προχώρησε σε κατάσχεση μηχανημάτων ψηφοφορίας μετά τις εκλογές του 2020. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση διαθέτει τη δυνατότητα να διερευνά πιθανές παραβάσεις, να ασκεί δικαστικές προσφυγές και να ζητά από τη Δικαιοσύνη άδειες για έρευνες σε εκλογικό υλικό. Νομικοί εμπειρογνώμονες, ωστόσο, επισημαίνουν ότι οποιαδήποτε κατάσχεση ψηφοδελτίων ή εκλογικού εξοπλισμού θα αποτελούσε εξαιρετικά ασυνήθιστη εξέλιξη και θα απαιτούσε δικαστική έγκριση. Παρά τις ανησυχίες, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι σχεδιάζεται οργανωμένη διατάραξη της ψηφοφορίας της 3ης Νοεμβρίου. Το βέβαιο είναι ότι η αμφισβήτηση της αξιοπιστίας των εκλογών έχει ήδη μετατραπεί σε κεντρικό πολιτικό ζήτημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέντε χρόνια μετά την επίθεση στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου 2021, η αμερικανική πολιτική σκηνή βρίσκεται μπροστά σε ακόμη μία κρίσιμη εκλογική δοκιμασία, με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις και την εμπιστοσύνη των πολιτών στη διαδικασία να βρίσκονται στο επίκεντρο.