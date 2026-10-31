Ο Νίκος Δένδιας έδωσε σχετική εντολή στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση.

Την άμεση θέση σε διαθεσιμότητα του 46χρονου υπαξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος συνελήφθη στη Λευκάδα ως ύποπτος για τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Γλυφάδα, ζήτησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός έδωσε σχετική εντολή στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση που αφορά δύο εμπρησμούς σε κατοικία και σταθμευμένα αυτοκίνητα, με τις έρευνες της Αστυνομίας να στρέφονται στον συγκεκριμένο στρατιωτικό.

Ο 46χρονος Επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Λευκάδα, όπου είχαν καταλήξει οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φέρεται να εμπλέκεται σε δύο επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης, με χρονική απόσταση μόλις 15 λεπτών.

Στο επίκεντρο των επιθέσεων βρέθηκαν δύο γυναίκες με τις οποίες ο συλληφθείς διατηρούσε στο παρελθόν προσωπική σχέση.

Πώς έγιναν οι δύο εμπρηστικές επιθέσεις

Η πρώτη φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 02:20, σε διαμέρισμα της οδού Βουλγαροκτόνου, στην Άνω Γλυφάδα, όπου κατοικεί μία από τις πρώην συντρόφους του 46χρονου.

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Κατά τις πληροφορίες που εξετάζουν οι αστυνομικοί, ο φερόμενος δράστης κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στο εσωτερικό του σπιτιού χρησιμοποιώντας κλειδιά που είχε στην κατοχή του. Προηγουμένως, φέρεται να είχε τοποθετήσει ύφασμα μπροστά από κάμερα ασφαλείας, προκειμένου να μην καταγραφούν οι κινήσεις του.

Ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να είχε καλύψει το πρόσωπό του με κουκούλα και μάσκα, φέρεται στη συνέχεια να έριξε εύφλεκτο υγρό στο διαμέρισμα και να προκάλεσε πυρκαγιά. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται επίσης πληροφορίες για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Ακόμη, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί από το περιβάλλον της γυναίκας, στους ανιχνευτές πυρασφάλειας του διαμερίσματος είχε τοποθετηθεί κολλητική ταινία.

Λίγα λεπτά αργότερα, περίπου στις 02:35, σημειώθηκε δεύτερο περιστατικό στην οδό Νυμφών, στο κέντρο της Γλυφάδας. Εκεί, ο 46χρονος φέρεται να προκάλεσε φωτιά σε δύο σταθμευμένα οχήματα, τα οποία ανήκαν σε άλλη πρώην σύντροφό του και στον 51χρονο νυν σύντροφό της.

Η σύνδεση των δύο περιστατικών οδήγησε τις αστυνομικές Αρχές στην ταυτοποίηση του υπόπτου και, στη συνέχεια, στη σύλληψή του.

Η προανάκριση συνεχίζεται για τη διαλεύκανση όλων των συνθηκών των επιθέσεων, ενώ σε διοικητικό επίπεδο το υπουργείο Εθνικής Άμυνας κινήθηκε για την άμεση θέση του υπαξιωματικού σε διαθεσιμότητα.