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Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου (31/10) σε γνωστή αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Γλυφάδα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές και αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Οι πληροφορίες για έκρηξη πριν από την εκδήλωση της φωτιάς, αλλά και ο εντοπισμός υπολειμμάτων από δύο γκαζάκια, έχουν στρέψει τις έρευνες των Αρχών στο ενδεχόμενο εμπρηστικής ενέργειας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Α. Ισμαήλος Α.Ε., επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης 156, στη συμβολή με την οδό Σωκράτους. Πρόκειται για μία από τις γνωστές αντιπροσωπείες Mercedes-Benz και smart στα νότια προάστια, η οποία δραστηριοποιείται τόσο στην πώληση αυτοκινήτων όσο και στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 03:05, με τις φλόγες να εξαπλώνονται γρήγορα και να προκαλούν σοβαρές φθορές σε αυτοκίνητα και τμήματα των κτιριακών εγκαταστάσεων. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, ενώ οι Αρχές αποφάσισαν την προληπτική εκκένωση γειτονικής πολυκατοικίας, προκειμένου να μη διακινδυνεύσει η ασφάλεια των ενοίκων.

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Πώς ξεκίνησε η φωτιά και πού επεκτάθηκε

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο όπου βρίσκονταν σταθμευμένα τρία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, εξωτερικά της έκθεσης. Οι φλόγες τύλιξαν τα οχήματα και στη συνέχεια επεκτάθηκαν προς την οροφή του κτιρίου, δημιουργώντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για την αντιμετώπισή τους. Η παρουσία εύφλεκτων υλικών, που συναντώνται σε χώρους εμπορίας και συντήρησης αυτοκινήτων, καθιστά τέτοιου είδους περιστατικά ιδιαίτερα απαιτητικά για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, βασική προτεραιότητα ήταν να περιοριστεί η φωτιά πριν επεκταθεί σε περισσότερα οχήματα και γειτονικές εγκαταστάσεις.

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Στην επιχείρηση συμμετείχαν, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, 29 πυροσβέστες με εννέα οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις χρειάστηκαν περίπου δύο ώρες για να αντιμετωπίσουν το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς, ενώ ακολούθησαν οι απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη κατάσβεση και την ασφάλεια του χώρου.

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Εκκενώθηκε πολυκατοικία – Μεγάλες οι ζημιές

Η ένταση της πυρκαγιάς και η γειτνίαση της αντιπροσωπείας με κατοικημένες εγκαταστάσεις οδήγησαν τις Αρχές στην απόφαση να απομακρύνουν προσωρινά τους ενοίκους παρακείμενης πολυκατοικίας. Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε προληπτικά, καθώς υπήρχε ανησυχία για πιθανή επέκταση της φωτιάς και για την έκθεση των κατοίκων στον καπνό. Από το περιστατικό προκλήθηκαν σημαντικές καταστροφές σε τρία αυτοκίνητα, ενώ ζημιές έχουν καταγραφεί σε τμήματα του κτιρίου, στην οροφή και σε στοιχεία των εγκαταστάσεων της αντιπροσωπείας. Η συνολική οικονομική αποτίμηση των καταστροφών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι στον χώρο της επιχείρησης βρίσκονται οχήματα σημαντικής εμπορικής αξίας, καθώς πρόκειται για εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την πώληση και συντήρηση αυτοκινήτων υψηλών προδιαγραφών.

Τα δύο γκαζάκια και οι πληροφορίες για έκρηξη

Το ενδιαφέρον των ερευνητών επικεντρώνεται πλέον στις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν έκρηξη πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Παράλληλα, κατά τις έρευνες στον χώρο φέρεται να εντοπίστηκαν υπολείμματα από δύο γκαζάκια, εύρημα που εξετάζεται ως πιθανό στοιχείο εμπρηστικού μηχανισμού.

Η παρουσία των συγκεκριμένων αντικειμένων, σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες για έκρηξη, αποτελεί βασικό στοιχείο της έρευνας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί οριστικό πόρισμα που να επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για εμπρησμό. Οι αρμόδιες Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν η φωτιά προκλήθηκε από σκόπιμη ενέργεια, ποιο ήταν το ακριβές σημείο έναρξης και πώς εξελίχθηκε μέσα στα πρώτα λεπτά.

Στο μικροσκόπιο το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας

Σημαντικό ρόλο στη διερεύνηση της υπόθεσης αναμένεται να διαδραματίσει το οπτικό υλικό από τα συστήματα παρακολούθησης της περιοχής. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι ερευνητές εξετάζουν καταγραφές από κάμερες της αντιπροσωπείας, αλλά και από γειτονικές επιχειρήσεις. Η ανάλυση του υλικού ενδέχεται να βοηθήσει στην ανασύνθεση των γεγονότων πριν από την εκδήλωση της φωτιάς και να αποσαφηνίσει εάν υπήρξε ανθρώπινη παρέμβαση.

Παράλληλα, εξετάζονται τα ευρήματα από τον χώρο της πυρκαγιάς, ενώ η προανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι έρευνες δεν περιορίζονται μόνο στον εντοπισμό της αρχικής εστίας, αλλά επεκτείνονται και στη διερεύνηση των συνθηκών που επέτρεψαν στις φλόγες να εξαπλωθούν προς τις κτιριακές εγκαταστάσεις. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας παραμένει υπό εξέταση, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως συγκεκριμένο κίνητρο ή εμπλοκή προσώπων.