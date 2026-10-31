Η απόφαση έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τη γαλλική οικονομία, η οποία συρρικνώθηκε κατά 0,1% το τρίτο τρίμηνο, διαψεύδοντας τις προβλέψεις των οικονομολόγων για θετική ανάπτυξη.

Σε αρνητικές από σταθερές αναθεώρησε η Fitch τις προοπτικές της Γαλλίας, διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας στο A+, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τη δημοσιονομική κατάσταση, την επιβράδυνση της οικονομίας και την πολιτική αστάθεια. Η απόφαση, που ανακοινώθηκε εκτός του τακτικού προγράμματος αξιολογήσεων, ακολούθησε τη δημοσιοποίηση στοιχείων που έδειξαν απροσδόκητη συρρίκνωση της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης.

Η Fitch απέδωσε την επιδείνωση των προοπτικών στην ασθενέστερη οικονομική ανάπτυξη, στο υψηλότερο κόστος δανεισμού και στη διεύρυνση του δημοσιονομικού ελλείμματος από την προηγούμενη αξιολόγηση, τον Αύγουστο. Όπως επισήμανε, οι εξελίξεις αυτές επιβαρύνουν περαιτέρω τη δυναμική του δημόσιου χρέους, το οποίο βρίσκεται ήδη σε δυσμενή τροχιά. Παράλληλα, ο πολιτικός κατακερματισμός και οι κοινωνικές εντάσεις δυσχεραίνουν την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Η Fitch εμφανίζεται πλέον πιο απαισιόδοξη από τους άλλους δύο μεγάλους οίκους αξιολόγησης, καθώς η S&P διατηρεί τη γαλλική αξιολόγηση στο A+ με σταθερή προοπτική, ενώ η Moody’s επιβεβαίωσε το Aa3 με αρνητική προοπτική.

Η απόφαση έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τη γαλλική οικονομία, η οποία συρρικνώθηκε κατά 0,1% το τρίτο τρίμηνο, διαψεύδοντας τις προβλέψεις των οικονομολόγων για θετική ανάπτυξη. Το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης, οι υψηλές τιμές ενέργειας και η πολιτική αβεβαιότητα περιορίζουν την οικονομική δραστηριότητα, εντείνοντας τις πιέσεις στην κυβέρνηση ενόψει της κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2027.

Ο υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκύρ, τόνισε ότι η αξιολόγηση επιβεβαιώνει την ανάγκη υιοθέτησης υπεύθυνου προϋπολογισμού έως το τέλος του έτους, με στόχο τη μείωση του ελλείμματος στο 5% του ΑΕΠ.

Την ίδια ώρα, το δημόσιο χρέος προσεγγίζει το 120% του ΑΕΠ, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στις αγορές. Η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου κινείται κοντά στο 5%, ενώ το spread έναντι του γερμανικού έχει διευρυνθεί σε επίπεδα που είχαν καταγραφεί κατά την κρίση χρέους της ευρωζώνης το 2011.

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