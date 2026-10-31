Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι οι έλεγχοι εντάσσονται στην προσπάθεια ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και περιορισμού των σοβαρών τραυματισμών.

Περισσότερες από 55.000 παραβάσεις για μη χρήση κράνους βεβαιώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα μέσα σε έξι μήνες, με την Αττική να καταγράφει τις περισσότερες και τη Δυτική Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα της σχετικής κατάταξης.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας που παρουσιάζει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τον Μάιο έως τα τέλη Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Συνολικά καταγράφηκαν 50.011 παραβάσεις οδηγών και 5.080 επιβατών, με τους ελέγχους να αφορούν δίκυκλα, ηλεκτρικά πατίνια και άλλα οχήματα.

Οι περιοχές με τις περισσότερες παραβάσεις

Η Αττική βρίσκεται στην κορυφή με 20.459 παραβάσεις, ενώ ακολουθούν το Νότιο Αιγαίο με 9.381 και τα Ιόνια Νησιά με 5.762.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Κρήτη με 4.236 παραβάσεις και στην πέμπτη η Δυτική Ελλάδα με 3.976.

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Ακολουθούν η Θεσσαλονίκη με 2.429, η Θεσσαλία με 2.338 και η Πελοπόννησος με 1.524 παραβάσεις.

Στον αντίποδα, τις λιγότερες παραβάσεις καταγράφουν η Δυτική Μακεδονία με 206, το Βόρειο Αιγαίο με 705 και η Ήπειρος με 734.

Ο αυξημένος αριθμός παραβάσεων σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς εκτιμάται ότι συνδέεται και με τη μεγάλη επισκεψιμότητα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Σχεδόν 18.000 παραβάσεις σε πατίνια και «γουρούνες»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα, καθώς βεβαιώθηκαν 17.011 παραβάσεις σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών.

Επιπλέον, καταγράφηκαν 901 παραβάσεις σε οδηγούς τετράτροχων ATV, γνωστών ως «γουρούνες», και 13 σε οδηγούς τρικύκλων.

Στη Δυτική Ελλάδα, οι περισσότερες παραβάσεις σημειώθηκαν μεταξύ 20 και 26 Ιουλίου, φτάνοντας τις 999, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα είχαν καταγραφεί 941.

Τα πρόστιμα για τη μη χρήση κράνους

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οι κυρώσεις έχουν αυστηροποιηθεί.

Για τους οδηγούς δικύκλων προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες. Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται όταν ο οδηγός δεν μεριμνά για τη χρήση κράνους από τον επιβάτη.

Για τον επιβάτη προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ για τους οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών το πρόστιμο ανέρχεται σε 30 ευρώ.