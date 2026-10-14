Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ παραμένει ενεργή, επιτρέποντας στους φορολογουμένους να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους.

Αντιμέτωποι με πρόστιμα βρίσκονται χιλιάδες φορολογούμενοι που υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, καθώς η ΑΑΔΕ προετοιμάζει την επέκταση της αυτοματοποιημένης επιβολής κυρώσεων. Παρά τη λήξη της επίσημης προθεσμίας στις 24 Ιουλίου 2026, περισσότεροι από 106.000 φορολογούμενοι προχώρησαν εκ των υστέρων στην υποβολή αρχικής δήλωσης εισοδήματος.

Πάνω από 106.000 εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, έως τις 12 Οκτωβρίου είχαν υποβληθεί συνολικά 6.844.142 φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων, έναντι 6.737.763 που είχαν κατατεθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε περίπου δυόμισι μήνες υποβλήθηκαν επιπλέον 106.379 δηλώσεις, με αρκετούς υπόχρεους να κινδυνεύουν πλέον με διοικητικές κυρώσεις.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ παραμένει ενεργή, επιτρέποντας στους φορολογουμένους να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους. Ωστόσο, η εκπρόθεσμη υποβολή δεν συνεπάγεται αυτομάτως πρόστιμο, καθώς η επιβολή του εξαρτάται από το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης και τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις.

Πότε δεν επιβάλλεται πρόστιμο για την εκπρόθεσμη δήλωση

Ειδικότερα, όταν ο πρόσθετος φόρος που προκύπτει από την εκπρόθεσμη δήλωση δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ, δεν επιβάλλεται το σχετικό πρόστιμο. Αντίθετα, εφόσον η οφειλή ξεπερνά το συγκεκριμένο όριο, ενεργοποιούνται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Για φυσικά πρόσωπα χωρίς υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων, το πρόστιμο ανέρχεται σε 100 ευρώ. Για υπόχρεους που τηρούν απλογραφικά βιβλία προβλέπεται πρόστιμο 250 ευρώ, ενώ για όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία η κύρωση φθάνει τα 500 ευρώ, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

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Παράλληλα, ειδικές εξαιρέσεις ισχύουν για δηλώσεις που υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκων, καθώς και για δηλώσεις γονέων που αφορούν εισοδήματα ανήλικων τέκνων.

Αυτόματη επιβολή κυρώσεων από την ΑΑΔΕ

Η φορολογική διοίκηση σχεδιάζει την περαιτέρω αυτοματοποίηση της διαδικασίας επιβολής προστίμων, περιορίζοντας τις χειροκίνητες παρεμβάσεις και επιταχύνοντας τη βεβαίωση των παραβάσεων.

Οι φορολογούμενοι που υπέβαλαν εκπρόθεσμα δήλωση θα πρέπει να ελέγχουν το εκκαθαριστικό τους και τις ειδοποιήσεις στο myAADE, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν έχει βεβαιωθεί πρόστιμο ή πρόσθετη οφειλή.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ο συνολικός φόρος που βεβαιώθηκε από τις φετινές δηλώσεις φυσικών προσώπων ξεπέρασε τα 5,127 δισ. ευρώ, ενώ για τις επιχειρήσεις έφθασε τα 8,1 δισ. ευρώ. Με τις εκπρόθεσμες υποβολές να συνεχίζονται, η ΑΑΔΕ διατηρεί ανοιχτό το μέτωπο των ελέγχων και των κυρώσεων, επιδιώκοντας την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και τη συμμόρφωση των φορολογουμένων με τις προβλεπόμενες προθεσμίες.