Ποιοι μπαίνουν από σήμερα.

Με τη διεύρυνση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας από σήμερα το Υπουργείο Εργασίας προχωρά στην ένταξη επιπλέον 500.000 εργαζομένων σε κλάδους όπως η ιδιωτική υγεία, οι τηλεπικοινωνίες, τα logistics, η διαφήμιση και οι υπηρεσίες.

Ωστόσο, παρά τους πανηγυρισμούς για την αύξηση των δηλωμένων υπερωριών, οι οποίες μέχρι πρότινος δεν καταγράφονταν, τα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας δείχνουν ότι οι παραβάσεις που σχετίζονται με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελούν τη συχνότερη κατηγορία παραβάσεων που εντοπίζονται κατά τους ελέγχους για τις εργασιακές σχέσεις.

Ποιοι μπαίνουν από σήμερα

Από σήμερα οι κλάδοι στους οποίους η Ψηφιακή Κάρτα εφαρμοζόταν πιλοτικά από τις 2 Ιουνίου μπαίνουν υποχρεωτικά. Πρόκειται για τις δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, όπως ιδιωτικά νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, τις δραστηριότητες υποστήριξης της απασχόλησης και τις τηλεπικοινωνίες.

Στην ίδια φάση περιλαμβάνονται κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια, καθώς και οι δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως οι υπηρεσίες καθαρισμού.

Η δεύτερη φάση στις 16 Νοεμβρίου

Το δεύτερο κύμα ακολουθεί στις 16 Νοεμβρίου και αφορά επιχειρήσεις στις οποίες η πιλοτική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου.

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Στη δεύτερη ομάδα εντάσσονται:

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, η διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου.

Ο κλάδος των επισκευών.

Η αποθήκευση και οι υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (logistics).

Η διαχείριση νερού και λυμάτων.

Τα τυχερά παίγνια.

Η πιλοτική περίοδος για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου και από την επόμενη ημέρα ξεκινά η πλήρης εφαρμογή.

Κατά το διάστημα της πιλοτικής λειτουργίας συνεχίζεται η διαβούλευση με τους αντίστοιχους κλάδους, ώστε να αντιμετωπιστούν πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν από τις διαφορετικές μορφές οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

Πρωτιά στις παραβάσεις για την Ψηφιακή Κάρτα

Συνεχίζει να καταγράφει υψηλό αριθμό παραβάσεων η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας στους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας, τόσο τον Αύγουστο όσο και στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής, τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 6.334 έλεγχοι, καταγράφηκαν 1.184 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 3.652.776 ευρώ.

Ειδικά στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, οι παραβάσεις ανήλθαν σε 943, με τα πρόστιμα να φτάνουν τα 3.238.500 ευρώ. Η Ψηφιακή Κάρτα κατέλαβε την πρώτη θέση στις παραβάσεις του Αυγούστου, με 304 περιπτώσεις και πρόστιμα ύψους 1.253.400 ευρώ.

Ακολούθησε η μη καταβολή δεδουλευμένων, επιδομάτων εορτών και λοιπών παροχών, με 124 παραβάσεις και πρόστιμα 230.300 ευρώ. Την τρίτη θέση κατέλαβε η αδήλωτη εργασία, με 97 παραβάσεις και πρόστιμα 1.050.000 ευρώ.

Στην τέταρτη θέση βρέθηκε η άρνηση εισόδου και πρόσβασης, η μη παροχή στοιχείων και πληροφοριών ή η παροχή ανακριβών στοιχείων, με 93 παραβάσεις και πρόστιμα 202.200 ευρώ. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε η μη τήρηση υποχρεώσεων, διατυπώσεων και λοιπών διαδικασιών, με 92 παραβάσεις και πρόστιμα 95.300 ευρώ.

2.299 παραβάσεις στο οκτάμηνο

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου. Στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν 55.403 έλεγχοι, εντοπίστηκαν 11.437 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 34.601.616 ευρώ.

Στις εργασιακές σχέσεις πραγματοποιήθηκαν 31.360 έλεγχοι, οι οποίοι οδήγησαν σε 8.220 παραβάσεις και πρόστιμα ύψους 29.003.640 ευρώ. Για ακόμη μία φορά, η Ψηφιακή Κάρτα βρέθηκε στην πρώτη θέση, με 2.299 παραβάσεις και πρόστιμα συνολικού ύψους 9.922.900 ευρώ.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η μη καταβολή δεδουλευμένων, επιδομάτων εορτών και λοιπών αποδοχών, με 1.198 παραβάσεις και πρόστιμα 3.078.500 ευρώ. Την τρίτη θέση κατέλαβε η άρνηση εισόδου και πρόσβασης, η μη παροχή στοιχείων ή πληροφοριών ή η παροχή ανακριβών στοιχείων, με 876 παραβάσεις και πρόστιμα 1.827.280 ευρώ.

Ακολούθησε η αδήλωτη εργασία, με 844 παραβάσεις και πρόστιμα 9.450.000 ευρώ, ενώ την πέμπτη θέση κατέλαβε η μη τήρηση υποχρεώσεων, διατυπώσεων και λοιπών διαδικασιών, με 829 παραβάσεις και πρόστιμα 882.540 ευρώ.

Τα πρόστιμα για τις επιχειρήσεις

Με τη μετάβαση στην πλήρη εφαρμογή ιδιαίτερη σημασία αποκτά η συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις υποχρεώσεις της Ψηφιακής Κάρτας. Στο ισχύον πλαίσιο προβλέπονται, ανάλογα με το είδος της παράβασης, κυρώσεις που ξεκινούν από 2.000 ή 3.000 ευρώ ανά εργαζόμενο και μπορούν να φτάσουν τις 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο στις σοβαρότερες περιπτώσεις.

Ενδεικτικά, το πρόστιμο των 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο προβλέπεται για τη μη ενεργοποίηση Ψηφιακής Κάρτας εργαζομένου για τον οποίο υπάρχει υποχρέωση εφαρμογής του συστήματος.

Πρόστιμο 3.000 ευρώ ανά εργαζόμενο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, για αποκλίσεις των στοιχείων της Ψηφιακής Κάρτας από την πραγματική έναρξη ή λήξη της απασχόλησης, ενώ αντίστοιχη κύρωση προβλέπεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μη υποβολής των απαιτούμενων στοιχείων.

Για τον λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις που περνούν σε πλήρη εφαρμογή καλούνται να αξιοποιήσουν την πιλοτική περίοδο όχι μόνο για την τεχνική προσαρμογή των συστημάτων τους, αλλά και για την ορθή οργάνωση των ωραρίων, των σημάνσεων εισόδου και εξόδου και της διαβίβασης των στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.