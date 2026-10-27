Ένα πλοίο ιατρικής φροντίδας για τους κατοίκους του Αιγαίου.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Τάκης Ηλιόπουλος, σε συνεργασία με την ομάδα της Σύμπλευσης, πραγματοποιεί αποστολή από τις 4 έως τις 8 Νοεμβρίου 2026 όπου θα προσφέρει Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας στην Αμοργό, τη Σχοινούσα, το Κουφονήσι, τη Σίφνο και τη Σέριφο.

Με πρωτοβουλία και υποστήριξη του Ιδρύματος, ένα πλοίο θα διαμορφωθεί σε πλωτή υγειονομική μονάδα, με καταλλήλους χώρους για τη διενέργεια εξετάσεων.

Στην αποστολή συμμετέχουν γιατροί και επαγγελματίες υγείας που καλύπτουν 25 ειδικότητες και θα παρέχουν δωρεάν εξετάσεις και προληπτικούς ιατρικούς ελέγχους.

Η πρωτοβουλία αυτή αναβαθμίζει το έργο της Σύμπλευσης καθώς το πλοίο θα προσφέρει έναν οργανωμένο και προστατευμένο χώρο για την παροχή φροντίδας, διευκολύνει τη μεταφορά της ομάδας και του εξοπλισμού της ενώ παράλληλα επιτρέπει την κάλυψη περισσότερων νησιών σε μία αποστολή.

Παράλληλα με τις υπηρεσίες υγείας, θα υποστηριχθούν δράσεις εκπαιδευτικού και πολιτιστικού περιεχομένου σε επιλεγμένα σχολεία των νησιών της αποστολής.

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Το αναλυτικό πρόγραμμα ανά νησί, οι διαθέσιμες εξετάσεις και οι πληροφορίες συμμετοχής θα ανακοινωθούν πριν από την έναρξη της αποστολής.

Η συνεργασία συνδυάζει την εμπειρία της Σύμπλευσης με τη δέσμευση προσφοράς του Κοινωφελούς Ιδρύματος Τάκης Ηλιόπουλος, που αποτελεί ασπίδα προστασίας για τους ανθρώπους και τις κοινότητες του Αιγαίου.